बलिया में 25 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर मुठभेड़ में घायल, गिरफ्तार

घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया, तमंचा और कारतूस बरामद.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 12:07 PM IST

बलिया: बांसडीह पुलिस ने रविवार की देर रात को हुसैनाबाद मोड़ के पास 25 हजार का इनामी गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर, गौ तस्कर बबलू नट को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. हिस्ट्रीशीटर बबलू के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया है. पुलिस घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने बबलू के पास से एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है.


बांसडीह क्षेत्राधिकारी जयशंकर मिश्र ने बताया, गौ तस्कर बबलू 8 फरवरी को तस्करी कर पशुओं को बिहार ले जाते उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. जबकि वह मौके से फरार हो गया था. वहीं, रविवार की देर रात बांसडीह पुलिस ने जब हुसैनाबाद मोड़ के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल से संदिग्ध व्यक्ति आते हुए पुलिस को दिखाई दिया.

पुलिस ने जब बाइक को रोकड़ने को कहा तो वह बिना रुके भागने लगा, जब पुलिस ने बदमाश को पीछा किया तो उसकी बाइक फिसल कर गिर गई. इसके बाद बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

