दोस्त की बंदूक बनी काल, आरोपी हिस्ट्रीशीटर महेश की मौत, पेट में गोली लगने से हुआ था घायल
महेश गुर्जर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक खेत में बैठा था. इसी दौरान साथ बैठे व्यक्ति के हाथ से गोली चल गई.
Published : March 6, 2026 at 10:30 AM IST
अलवर: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र में एक हिस्ट्रीशीटर के गोली लगने से मौत का मामला सामने आया है. युवक को बानसूर क्षेत्र में गोली लगने के बाद उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर देखते हुए उसे जयपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान हरसोरा थाना क्षेत्र के मुगलपुर गांव निवासी महेश गुर्जर के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है.
कोटपूतली-बहरोड़ की DSP मेघा गोयल ने बताया कि जिले के हरसोरा थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक की उपचार के दौरान मौत होने की सूचना मिली है. पुलिस घटना की हर एंगल से जांच कर रही है. अनुसंधान के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. उन्होंने बताया कि मृतक महेश गुर्जर क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर था, जिसके खिलाफ थाने में दर्जन भर से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है. शुक्रवार को मृतक के परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.
DSP ने बताया कि सूचना मिलने के बाद हरसोरा थाना अधिकारी को मौके पर भेजा गया. पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि बुधवार देर रात मृतक महेश गुर्जर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक खेत में बैठा था. इसी दौरान साथ बैठे किसी व्यक्ति के हाथ में रखी बंदूक से गोली चल गई, जो महेश के पेट में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गया. घटना के बाद महेश को घायल हालत में बानसूर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्रारंभिक उपचार के बाद उसे कोटपूतली अस्पताल रेफर कर दिया. वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर के एक निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.