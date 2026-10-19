बहराइच पुलिस की नाक में दम करने वाला कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में घायल
36 से अधिक मुकदमों के वांछित हिस्ट्रीशीटर को बहराइच पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. उसके तीन साथी भी गिरफ्तार हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 2:47 PM IST
बहराइच: तीन दर्जन से अधिक मुकदमों के वांछित हिस्ट्रीशीटर संभारी को बहराइच पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. उसके तीन साथी भी गिरफ्तार हुए हैं.
36 से अधिक मुकद्दमों का वांछित अभियुक्त ने बहराइच पुलिस की नाक में दम कर रखा था. इलाके में लगातार हो रही चोरी से पुलिसिया सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे. मगर जैसे ही इनकी क्षेत्र में चोरी करने की सूचना मिली, तो पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें धर दबोचा.
पुलिस टीम पर फायरिंग के दौरान इनका एक साथी लंगड़ा भी हो गया. पुलिस ने इसके तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं घायल अभियुक्त संभारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.
जिले की खैरीघाट पुलिस और स्वाट टीम ने बीती रात अंतरजनपदीय चोर गिरोह की कमर तोड़ दी. वैवाही रोड पर हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की ज़वाबी गोली लगने से खैरीघाट थाने का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सम्भारी घायल होकर जमीन पर आ गिरा.
पुलिस ने घेराबंदी कर उसकी अर्टिगा कार से तीन शातिर साथियों को दबोच लिया, जबकि दूसरी गाड़ी में सवार दो बदमाश फायरिंग करते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले.
इलाके में चोरी की लगातार वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा था.
मुखबिर से खबर मिली थी कि नानपारा-खैरीघाट मार्ग से शातिर अपराधी चोरी का माल ठिकाने लगाने या किसी नई वारदात को अंजाम देने निकल रहे हैं. पुलिस ने जब वैवाही रोड पर नाकाबंदी की, तो दो संदिग्ध चौपहिया वाहन आते दिखे.
रुकने का इशारा मिलते ही अर्टिगा से उतरे बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा. पुलिस की भी ज़वाबी गोली बदमाश के पैर में लगी और वह घायल हो गया.
पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कार में बैठे तीन अन्य बदमाशों महेश चौहान, मोहित लाल और अनिल विश्वकर्मा को भागने से पहले ही दबोच लिया. हालांकि, पीछे आ रही दूसरी कार के चालक ने गाड़ी बैक कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और अपने एक साथी के साथ फरार हो गया.
हिस्ट्रीशीटर सम्भारी के खिलाफ तीन दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. पकड़े गए बदमाशों के पास से अर्टिगा कार, अवैध तमंचा, कारतूस तथा भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवरात और नकदी बरामद हुई है.
पूछताछ में इन्होंने कई जिलों में वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है. एसपी ने देर रात खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फरार बदमाशों की धरपकड़ के लिए जंगलों व रास्तों पर सघन कांबिंग जारी है.