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बहराइच पुलिस की नाक में दम करने वाला कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में घायल

बहराइच पुलिस की नाक में दम करने वाला कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में घायल. ( ETV Bharat )

​बहराइच: तीन दर्जन से अधिक मुकदमों के वांछित हिस्ट्रीशीटर संभारी को बहराइच पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. उसके तीन साथी भी गिरफ्तार हुए हैं.

36 से अधिक मुकद्दमों का वांछित अभियुक्त ने बहराइच पुलिस की नाक में दम कर रखा था. इलाके में लगातार हो रही चोरी से पुलिसिया सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे. मगर जैसे ही इनकी क्षेत्र में चोरी करने की सूचना मिली, तो पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें धर दबोचा.

पुलिस टीम पर फायरिंग के दौरान इनका एक साथी लंगड़ा भी हो गया. पुलिस ने इसके तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं घायल अभियुक्त संभारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. बहराइच पुलिस की नाक में दम करने वाला कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में घायल. (ETV Bharat) जिले की खैरीघाट पुलिस और स्वाट टीम ने बीती रात अंतरजनपदीय चोर गिरोह की कमर तोड़ दी. वैवाही रोड पर हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की ज़वाबी गोली लगने से खैरीघाट थाने का कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सम्भारी घायल होकर जमीन पर आ गिरा. पुलिस ने घेराबंदी कर उसकी अर्टिगा कार से तीन शातिर साथियों को दबोच लिया, जबकि दूसरी गाड़ी में सवार दो बदमाश फायरिंग करते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले. ​इलाके में चोरी की लगातार वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा था.