हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर की पत्नी ने अन्याय का लगाया आरोप, 7 दिसंबर को बुलाई महापंचायत
सूदखोरी वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 5, 2025 at 10:13 PM IST
रायपुर: हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी के बाद से उनका परिवार रायपुर पुलिस पर बदसलूकी के गंभीर आरोप लगा रहा है. जेल में बंद वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी शुभ्रा सिंह तोमर ने शुक्रवार को इस बाबत रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा की मुझे पर्सनल किसी से कोई शिकायत नहीं है. अगर कोई भी गलत करता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. चाहे वह मेरा पति हो मेरा परिवार हो या फिर कोई और भी हो.
"मेरे पति के खिलाफ अपराध नहीं हुआ सिद्ध"
शुभ्रा सिंह तोमर ने कहा कि जेल में बंद मेरे पति वीरेंद्र तोमर को बहुत बड़े अपराधी कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है. हमारे घर में रेड की कार्रवाई हुई है और हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है. हम उसकी जांच चाहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए 7 दिसंबर को राजधानी रायपुर में महिला सुरक्षा एवं न्याय को लेकर महापंचायत का आयोजन रखा गया है जिसमें देश भर से लोग आएंगे.
शुभ्रा सिंह तोमर ने आगे कहा कि मेरे और मेरे परिवार के साथ पुलिस ने जो अन्याय किया है क्या वह संवैधानिक है. मैं केवल वहीं जांच की मांग कर रही हूं. मैं और मेरा परिवार कोई आंदोलन करना नहीं चाहता और ना ही हमें किसी से लड़ना है. शांतिपूर्वक मेरी न्याय पंचायत सुन ली जाए. हमारे साथ जो अत्याचार और दुर्व्यवहार हुआ है. पुलिस के द्वारा हमें गिरफ्तार कर अज्ञात रखा गया. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
हमारे परिवार के साथ थाने में दुर्व्यवहार किया गया अश्लीलता की गई और मारपीट भी की गई है. मै उसकी जांच चाहती हूं. मेरे पति के साथ पुलिस वालों ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई कांड कर दिया हो. इसके लिए भी मैं न्याय की मांग करती हूं. जो भी पुलिस के अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ जांच कर उन्हें निलंबित किया जाए. हमारी मांग रायपुर या छत्तीसगढ़ में नहीं सुनी जाती है तो हम दिल्ली तक जाएंगे- शुभ्रा सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी
"बहू बेटियों के साथ हो रही बदसलूकी"
शुभ्रा सिंह तोमर ने आगे कहा कि सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार हमें न्याय जरूर देगी. इसके पहले बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ था. आज भी बीजेपी का शासन है आज इस तरह की हरकत क्यों की जा रही है. ऐसा दुर्व्यवहार केवल मेरे साथ ही नहीं बल्कि यहां की कई बहन बेटियों के साथ हो रहा है.
रोहित तोमर की पत्नी ने क्या कहा ?
वीरेंद्र तोमर के छोटे भाई रोहित तोमर जो अभी फरार चल रहे हैं. उनकी पत्नी भावना सिंह तोमर ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ की हूं और छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुई हूं. मेरे पति रोहित तोमर ने अपराध किया था तो पुलिस मुझे क्यों उठा कर ले गई. 3 जून को पुलिस ने हमारे घर में रेड की कार्रवाई करने के साथ ही मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया. ऐसे में पुलिस मेरे और मेरी जेठानी का फोन जब्त करके क्यों ले गए. दोषी मेरे पति रोहित तोमर है तो हमारे फोन को ले जाने का क्या औचित्य है.
15 जुलाई को जब मुझे गिरफ्तार किया गया था उसके बाद मोबाइल फोन की जब्ती बनाई गई. थाने के जिस कमरे में सीसीटीवी कैमरा नहीं था उसे जगह पर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया. पुरानी बस्ती के पूर्व थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने खुद मेरे पैर को मारा है. थाने में मुझे जब बिठाकर रखा गया था तब मेरे साथ अश्लीलता की गई- भावना सिंह तोमर, रोहित तोमर की पत्नी
सीएम और राज्यपाल से जांच की मांग
- पुरानी बस्ती के पूर्व थाना प्रभारी योगेश कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए. जिन्होंने रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर के साथ पुलिस कस्टडी में अश्लील हरकत की.
- पुरानी बस्ती के सीएसपी राजेश देवांगन को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने के साथ ही उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए.
- रायपुर पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह जिनकी अध्यक्षता में मानसिक शारीरिक उत्पीड़न कस्टोडियल एक्सेस और प्रशासनिक लापरवाही हुई हैं. उन्हें तत्काल पद मुक्त किया जाए. उन पर भी संवैधानिक धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाए.
- सार्वजनिक स्थल पर वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ ही मारपीट करते हुए रोड पर घसीटा गया. बीच सड़क पर उनके शरीर पर जूता रखकर राजपूत समाज का अपमान करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई और मामला दर्ज किया जाए. मानव अधिकार आयोग और संविधान की सुरक्षा दी जाए.
- क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारी पर आधारहीन और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रकरण को तत्काल रद्द किया जाए
- तोमर परिवार को हुए आर्थिक एवं मानसिक नुकसान के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाए. इसकी भरपाई संबंधित अधिकारियों एवं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सम्मिलित व्यक्तियों से की जाए.
- क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ राज शेखावत की FIR रद्द की जाए.
- दर्ज किए गए मामलों की जांच हेतु निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे sit का गठन किया जाए.