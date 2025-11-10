हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर को पांच दिनों की पुलिस रिमांड, 14 नवंबर को फिर होगी कोर्ट में पेशी
सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर पर शिकंजा कसता जा रहा है. रायपुर की अदालत ने उसे पांच दिनों की रिमांड पर भेजा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2025 at 10:32 PM IST
रायपुर: शनिवार को ग्वालियर से गिरफ्तार किए गए रायपुर के हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. रविवार को रायपुर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया था. जिसके बाद अदालत ने उसे एक दिन की रिमांड पर भेजा था. सोमवार को दोबारा वीरेंद्र तोमर की रायपुर कोर्ट में पेशी हुई. जिसके बाद पुलिस को 5 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है. पुलिस 5 दिनों तक वीरेंद्र तोमर से पूछताछ करेगी. 14 नवंबर को फिर से वीरेंद्र तोमर की पेशी रायपुर के कोर्ट में होगी.
वीरेंद्र तोमर पर कसा शिकंजा: पुरानी बस्ती सीएसपी राजेश देवांगन ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर, सूदखोरी, अवैध वसूली, अवैध हथियार रखने जैसे कई तरह के कार्यों में संलिप्त रहा है. उसके खिलाफ इन सब मामलो में केस दर्ज थे. वीरेंद्र तोमर पिछले 5 महीने से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने शनिवार को घेराबंदी करके ग्वालियर से गिरफ्तार किया था. रविवार को पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र तोमर का जुलूस भी निकाला था. जुलूस भी उसी स्थान पर निकाला गया था, जहां से पैसे की अवैध वसूली और सूदखोरी का काम वह करता था. पुलिस ने काफी देर तक जुलूस निकालकर वीरेंद्र तोमर को घुमाया. जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट से एक दिन की पुलिस रिमांड मिली थी.
सोमवार को रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद फिर से उसे कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसकी पांच दिनों की पुलिस रिमांड मंजूर की है. 14 नवंबर को फिर से वीरेंद्र तोमर को रायपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा- राजेश देवांगन, पुरानी बस्ती सीएसपी
वीरेंद्र तोमर के बारे में जानकारी: वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर रायपुर का आदतन अपराधी है. वह अपने छोटे भाई रोहित तोमर के साथ मिलकर रायपुर में सूदखोरी का काम किया करता था. वह कर्जदारों से सूदखोरी के रूप में ज्यादा ब्याज वसूला करता था. उसके खइलाफ साल 2006 में पहला केस दर्ज किया गया था. रायपुर पुलिस ने आदतन अपराधियों की लिस्ट में वीरेंद्र तोमर का नाम डालकर रखा था. वीरेंद्र तोमर के खिलाफ 6 दर्जन से केस अलग अलग थानों में दर्ज हैं. मारपीट, उगाही, चाकूबाजी, ब्लैकमेलिंग और आर्म्स एक्ट के तहत केस भी शामिल हैं.
5 महीने पहले भी वीरेंद्र तोमर पर हुआ था केस दर्ज: 5 महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर दशमीत चावला ने रोहित तोमर के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाकर तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद से वीरेंद्र तोमर फरार हो गया. उसके फरार होने के बाद उसका छोटा भाई वीरेंद्र तोमर भी गायब हो गया. रायपुर पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर के घर की तलाशी ली तो उसके घर से अवैध हथियार पुलिस को मिले. इस तलाशी अभियान के बाद रायपुर पुलिस ने वीरेंद्र तोमर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. घर में अवैध हथियार के साथ ही सोने चांदी और नगद रकम सहित कई महंगी कार भी पुलिस ने बरामद की थी.
पुलिस ने वीरेंद्र तोमर के घर के साथ ही कई जगहों पर एक साथ रेड की कार्यवाही की थी. जिसमें पुलिस ने 40 करोड रुपए से अधिक की रजिस्ट्री के दस्तावेज, 3 करोड रुपए से अधिक के सोना और 10 लाख रुपए की चांदी जप्त की थी. इसके साथ ही पुलिस ने बैंक पासबुक चेक और एटीएम भी बरामद किया था.