विकासनगर में हिस्ट्रीशीटर अरेस्ट, लंबी है क्राइम कुंडली, एक क्लिक में जानिये डिटेल

विकासनगर: दून पुलिस ने विकासनगर क्षेत्र मे हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है. साथ ही घटना को अंजाम देने वाला शातिर हिस्ट्रीशीटर चोर को भी गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के कब्जे से 5 लाख कीमत की ज्वैलरी व अन्य सामान बरामद किया गया है. आरोपी के विरुद्ध लूट,चोरी मादक पर्दाथों की तस्करी सहित विभिन्न अपराधिक मामलों मे 9 अभियोग पंजीकृत हैं. पूर्व में भी आरोपी विभिन्न अपराधिक मामलों मे जेल जा चुका है.

मुस्लिम बस्ती विकासनगर के निवासी बृजमोहन डंग ने 3 नवम्बर को कोतवाली विकासनगर पर एक लिखित तहरीर दी. जिसमें बताया कि 2 नवंबर को वह अपने परिवार सहित एक परिचित के घर शादी समारोह मे सम्मलित होने रुड़की गए थे. देर रात्रि घर वापस आकर सो गए. 3 नवम्बर की सुबह जब वह उठे तो देखा की किसी अज्ञात चोर ने उनकी आलमारी में रखी ज्वैलरी चोरी कर ली है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर कोतवाली विकासनगर पर 305(ए) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा चोरी की घटना का अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिए गए निर्देशों पर तत्काल कोतवाली विकासनगर पर पुलिस टीम गठित की गई. टीम ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आसपास आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेजों को बारीकी से जांचते हुए संदिग्धों के संबंध मे जानकारी एकत्रित की. साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया. पूर्व मे इस प्रकार की घटनाओं मे प्रकाश में आए आरोपियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी कर उनका भौतिक सत्यापन किया गया.

