बिलासपुर में हिस्ट्रीशीटर की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर: कोतवाली थाना इलाके के पचरी घाट में हिस्ट्रीशीटर बदमाश की हत्या हो गई. हत्या की वारदात को चाकू मारकर अंजाम दिया गया. बताया जा रहा है कि पुराने रंजिश के मामले में समझौता बनाने का दबाव एक पक्ष की ओर से बनाया जा रहा था. उसी विवाद में बातचीत के दौरान बहस हुई और बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर सानू हुसैन की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है. हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है.

कोतवाली पुलिस ने बताया कि हत्या की वारदात शुक्रवार शाम 7 बजे की है. हत्या करने वाले आरोपियों और मृतक के बीच पुराने विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी. रंजिश की वजह से ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया. वारदात वाले दिन भी पचरी घाट के पास बन रहे पुल पर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने हिस्ट्रीशीटर बदमाश को चाकू मार दिया. पुलिस ने मौके से शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. हत्या की वारदात में शामिल युवक जिसकी उम्र 25 साल है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पकड़ा गया युवक और आरोपी दोनों लाइफ केयर हॉस्पिटल, हटरी चौक, जूना बिलासपुर के रहने वाले हैं.

हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पकड़े गए आरोपी से गंभीरता से पूछताछ जारी है. जल्द ही अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा. गिरफ्तारी के बाद उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी: पंकज पटेल, एएसपी सिटी

पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात

शुरूआती जांच में पुलिस को पता चला कि घटना में शामिल मुख्य आरोपी विकास तिवारी सहित अन्य संदेहियों का मृतक से पुराना विवाद रहा है. पूछताछ के दौरान जानकारी सामने आई है कि 2021 में मृतक सानू हुसैन द्वारा आरोपी विकास तिवारी पर जानलेवा हमला किया गया था. इस मामले में थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी साथ ही चालान न्यायालय में पेश किया गया था, जिसका विचरण अभी भी न्यायालय में लंबित है. बताया जा रहा है कि प्रकरण में मृतक द्वारा समझौता करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था. इसी बात को लेकर शुक्रवार की शाम दोनों के बीच विवाद की उत्पन्न हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया. आरोप है कि इसी दौरान विकास तिवारी ने सानू हुसैन पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.