रांची में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, मामूली विवाद में खेली खूनी की होली

रांची: राजधानी रांची में दीपावली की रात एक पूर्व अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र की है. मामले की जानकारी मिलने के बाद बेड़ो थाना पुलिस, हत्याकांड में शामिल अपराधी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है.

रात 1.30 बजे की घटना

जानकारी के मुताबिक, रांची के बेड़ो स्थित मुड़ामु गांव में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है. गांव में पूर्व अपराधी सोमा उरांव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात को दीपावली की रात लगभग 1:30 पर अंजाम दिया गया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, गांव के अखाड़ा में दीपावली को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. उसी दौरान सोमा उरांव का एक व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. काफी देर तक दोनों में कहासुनी होती रही. इसी क्रम में कुछ देर बाद सोमा उरांव को गोली मार दी गई. गोली लगने की वजह से सोमा की मौत हो गई. गांव के अखाड़ा में गोली चलने की वजह से अफरातफरी मच गई. इस दौरान ग्रामीण वहां से भाग खड़े हुए, इसी बात का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देने वाला मौके से फरार हो गया.

जांच में जुटी पुलिस, एफएसएल भी पंहुचा