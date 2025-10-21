रांची में हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, मामूली विवाद में खेली खूनी की होली
रांची में एक हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : October 21, 2025 at 1:04 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 3:13 PM IST
रांची: राजधानी रांची में दीपावली की रात एक पूर्व अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र की है. मामले की जानकारी मिलने के बाद बेड़ो थाना पुलिस, हत्याकांड में शामिल अपराधी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है.
रात 1.30 बजे की घटना
जानकारी के मुताबिक, रांची के बेड़ो स्थित मुड़ामु गांव में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया है. गांव में पूर्व अपराधी सोमा उरांव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस वारदात को दीपावली की रात लगभग 1:30 पर अंजाम दिया गया है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, गांव के अखाड़ा में दीपावली को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. उसी दौरान सोमा उरांव का एक व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया. काफी देर तक दोनों में कहासुनी होती रही. इसी क्रम में कुछ देर बाद सोमा उरांव को गोली मार दी गई. गोली लगने की वजह से सोमा की मौत हो गई. गांव के अखाड़ा में गोली चलने की वजह से अफरातफरी मच गई. इस दौरान ग्रामीण वहां से भाग खड़े हुए, इसी बात का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देने वाला मौके से फरार हो गया.
जांच में जुटी पुलिस, एफएसएल भी पंहुचा
सोमवार देर रात आपसी विवाद में हिस्ट्री सीटर रहे अपराधी सोमा उरांव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. जांच के क्रम में जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार हत्याकांड को अंजाम देने वाला भी एक अपराधी ही है और वह मारे गए सोमा का पूर्व परिचित था. हत्याकांड के जांच के लिए मौके पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है: उत्तम कुमार उपाध्याय, सर्किल इंस्पेक्टर, बेड़ो
कई बार जेल जा चुका था सोमा
ग्रामीणों ने बताया कि सोमा आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान था. उस पर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज थे. वह हत्या के एक मामले में जेल भी जा चुका था.
हाल के दिनों में वह गांव में ही निवास कर रहा था. हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है. हत्यारे की पहचान हो चुकी है, उसके ठिकानों पर पुलिस के द्वारा रेड की जा रही है.
ये भी पढ़ें- हथकड़ी समेत आगे-आगे हत्यारोपी ने लगायी दौड़, पीछे भागी पुलिस, समझें पूरा मामला
विजय हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती