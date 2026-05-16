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खरखौदा अदालत के बाहर गोलियों की बौछार कर हिस्ट्रीशीटर की हत्या, झझर का निवासी था मृतक

झझर निवासी हिस्ट्रीशीटर की सोनीपत जिले के खरखोदा अदालत के बाहर गोलीमारकर हत्या कर दी गई है.

Etv BharatMurder Outside Kharkhoda Court
झझर निवासी हिस्ट्रीशीटर की हत्या (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 16, 2026 at 5:45 PM IST

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सोनीपत: जिले से एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है. यहां बेखौफ बदमाशों ने खरखोदा स्थित अदालत परिसर के बाहर गोलियों से भूनकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है. वहीं सरेआम हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पत्नी के साथ चल रहा है दहेज प्रताड़ना का मामलाः मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान झझर जिला निवासी नीरज के रुप में हुई है. बताया जा रहा है कि नीरज की गाड़ी को मारी टक्कर उसके बाद उसे गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है. हमलावरों ने 5 से ज्यादा गोलियां दागी है. मृतक नीरज उर्फ कातिया आज कोर्ट में पत्नी के साथ चल रहे दहेज प्रताड़ना की पेशी पर आया था.

गोलियों की बौछार कर हिस्ट्रीशीटर की हत्या (Etv Bharat)

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस: वारदात की सूचना मिलने के बाद खरखोदा थाना पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है. फिलहाल पुलिस वारदात की गहनता से तहकीकात कर रही है.

ब्रेजा सवार अज्ञात बदमाशों पर हत्या का आरोप: एसीपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि "मृतक झझर का रहने वाला था और हिस्ट्री सीटर है. उस पर भी कई मामला दर्ज है, जिसमें हत्या और लूट का मामला भी शामिल है. मृतक का अपनी पत्नी के साथ दहेज के केस चल रहा था, जिसकी तारीख पर वह अदालत आया था. वह जैसे ही कोर्ट से बाहर निकला ब्रेजा गाड़ी में सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर नीरज की हत्या कर दी. पुलिस ने कई टीम बनाकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का पता लगाया जा रहा है. जल्द ही आरोपियो का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायेगा."

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