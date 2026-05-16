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खरखौदा अदालत के बाहर गोलियों की बौछार कर हिस्ट्रीशीटर की हत्या, झझर का निवासी था मृतक

झझर निवासी हिस्ट्रीशीटर की हत्या ( Etv Bharat )

सोनीपत: जिले से एक सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है. यहां बेखौफ बदमाशों ने खरखोदा स्थित अदालत परिसर के बाहर गोलियों से भूनकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है. वहीं सरेआम हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. पत्नी के साथ चल रहा है दहेज प्रताड़ना का मामलाः मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान झझर जिला निवासी नीरज के रुप में हुई है. बताया जा रहा है कि नीरज की गाड़ी को मारी टक्कर उसके बाद उसे गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है. हमलावरों ने 5 से ज्यादा गोलियां दागी है. मृतक नीरज उर्फ कातिया आज कोर्ट में पत्नी के साथ चल रहे दहेज प्रताड़ना की पेशी पर आया था.