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हिस्ट्रीशीटर सागर कुरैशी के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, 7 अतिक्रमण जमींदोज

हिस्ट्रीशीटर सागर कुरैशी के खिलाफ रंगदारी, हत्या, अवैध वसूली, जमीन पर कब्जा करने सहित गंभीर धाराओं में कुल 11 प्रकरण दर्ज हैं.

हिस्ट्रीशीटर के अवैध कब्जों पर बुलडोजर
हिस्ट्रीशीटर के अवैध कब्जों पर बुलडोजर (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 12:48 PM IST

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झालावाड़: जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने मंगलवार को हार्डकोर अपराधी एवं हिस्ट्रीशीटर सागर कुरैशी के अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई की है. नगरपालिका की बेशकीमती भूमि पर किए गए सात अवैध अतिक्रमणों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. यहां सागर कुरैशी की ओर से लंबे समय से विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था. शिकायतों और जांच के बाद कार्रवाई की योजना तैयार की गई.

इसके बाद राजस्व विभाग, नगरपालिका प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंच कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की. बुलडोजर की सहायता से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया.

हिस्ट्रीशीटर सागर कुरैशी के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर... (ETV Bharat Jhalawar)

मामले में जानकारी देते हुए एसपी अमित कुमार ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर सागर कुरैशी के खिलाफ रंगदारी, हत्या, अवैध वसूली, जमीन पर कब्जा करने सहित गंभीर धाराओं में कुल 11 प्रकरण दर्ज हैं. ऐसे में वह लंबे समय से पुलिस और प्रशासन की निगरानी में था. अपराध से अर्जित संपत्तियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यह नगर पालिका झालरापाटन के द्वारा यह कार्रवाई की गई है.

पढ़ें. चित्तौड़ दुर्ग पर बुलडोजर का खर्च कब्जाधारियों से वसूलेगा प्रशासन, 1.50 लाख का बना बिल

कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. मौके पर तहसीलदार, नगरपालिका के अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे.

अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया
अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया (ETV Bharat Jhalawar)

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. अवैध कब्जों, अपराध से अर्जित संपत्तियों और गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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