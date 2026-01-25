ETV Bharat / state

हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पहुंचा थाने, रायपुर पुलिस कर रही पूछताछ, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई है रोक

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर रायपुर थाने पहुंचा है.

Rohit Tomar reached the police station
रोहित तोमर पहुंचा थाने (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 25, 2026 at 11:01 PM IST

रायपुर: रायपुर में दहशत का दूसरा नाम बन चुका हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर रोहित तोमर आखिरकार सात महीने बाद सामने आया है. 16 से ज्यादा संगीन मामलों में फरार चल रहा रोहित रविवार को अपने वकील के साथ पुरानी बस्ती थाने पहुंचा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक के चलते पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी, लेकिन नोटिस के आधार पर उससे पूछताछ की जा रही है.

रोहित तोमर की नहीं हुई गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक रोहित तोमर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है. इसी वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था.

रायपुर के पुरानी बस्ती थाने में रोहित तोमर (ETV BHARAT)

रोहित को जांच में सहयोग करने के निर्देश हैं और उसी के तहत आज वह थाने पहुंचा है- शील आदित्य सिंह, थाना प्रभारी, पुरानी बस्ती थाना

वकील का दावा, जांच में सहयोग कर रहा रोहित

आरोपी पक्ष के वकील हिमांशु शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रोहित को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है, लेकिन साथ ही पुलिस जांच में सहयोग करने को कहा है. इसी क्रम में 20 जनवरी को नोटिस जारी हुआ था और 25 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया था। आज उसी आदेश के तहत रोहित थाने पहुंचा है.

भेष बदलकर पहुंचा "गोल्डन मैन"

रायपुर में गोल्डन मैन के नाम से मशहूर रोहित तोमर की पहचान हमेशा भारी-भरकम ज्वेलरी से होती है. इस बार जब वह थाने पहुंचा, तो उसके बाल सफेद रंगे हुए थे और शरीर पर एक भी ज्वेलरी नहीं थी. साफ है कि फरारी के दौरान वह अपनी पहचान छिपाकर घूम रहा था.

रोहित तोमर पर 16 से ज्यादा केस दर्ज

पुलिस के मुताबिक रोहित तोमर के खिलाफ तेलीबांधा, पुरानी बस्ती समेत रायपुर के अलग-अलग थानों में 16 से ज्यादा केस दर्ज हैं. इनमें चाकूबाजी, मारपीट, हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. इन्हीं मामलों के चलते उसका नाम जिले के कुख्यात हिस्ट्रीशीटरों की सूची में दर्ज है.

सूदखोर रोहित तोमर निगरानी गुंडा बदमाश की सूची में शामिल है. उसके खिलाफ राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, पुरानी बस्ती, कोतवाली और गुढ़ियारी थानों में मामले दर्ज हैं। वह पहले भी सूदखोरी, मारपीट और ब्लैकमेलिंग के मामलों में जेल जा चुका है.

बड़ा भाई पहले से जेल में है बंद

रोहित के मामलों में उसके बड़े भाई रूबी उर्फ वीरेंद्र तोमर की भूमिका भी सामने आ चुकी है. पुलिस ने वीरेंद्र तोमर को 8 नवंबर 2025 को मध्यप्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया था.

RAIPUR POLICE STATION
USURY CASES
रायपुर क्राइम न्यूज
वीरेंद्र तोमर
HISTORY SHEETER ROHIT TOMAR

