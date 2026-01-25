हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कारवाई में अपराधी के पैर में लगी गोली
आरोपी जितेंद्र सिंह के खिलाफ राजस्थान के अलग-अलग थानों में लगभग 25 से 26 मामले दर्ज हैं.
Published : January 25, 2026 at 8:32 PM IST
भीलवाड़ा: शहर के पुर थाना क्षेत्र में रविवार शाम एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और जयपुर पुलिस कमिश्ननरेट क्षेत्र में फायरिंग के मामले में वांछित बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक हिस्ट्रीशीटर घायल हो गया. पुलिस ने घायल बदमाश को महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया है. वहीं उसके साथी बदमाश को डिटेन किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है.
भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले हथियारबंद अपराधियों के भीलवाड़ा की ओर आने की सूचना रविवार को हमें जयपुर पुलिस ने दी. जिस पर जिले में नाकाबंदी करवाई गई. पुर थाना क्षेत्र में प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी आयुष, पुर थाना प्रभारी कन्हैयालाल, डीएसटी, एंटी गैंगस्टर टीम ने सर्च अभियान चलाया और हाथीभाटा चौराहे पर नाकाबंदी की. इस दौरान एक टोयटो कार को पुलिस ने रोका.
इस दौरान कार में बैठे जयपुर में फायरिंग मामले में वांछित जितेंद्र सिंह ने नाकाबंदी में मौजूद पुलिस जाब्ते पर फायर कर दिया. जिससे नाकाबंदी में मौजूद एजीटीएफ इंचार्ज कालूराम की डीपी जैकेट में गोली धंस गई. पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग की. इस दौरान जितेंद्र सिंह के पैर में गोली लगी. जिसके बाद जितेंद्र सिंह और कार में बैठे उसके साथी संदीप गुर्जर को डिटेन कर लिया. जितेंद्र सिंह को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. पुलिस ने मौके से एक पिस्टल भी कब्जे में ली है.
एसपी धर्मेंद्र सिंह भी महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और पुलिस पर फायर करने वाले बदमाश से पूछताछ की. एसपी ने कहा की एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. इस दौरान एक रिवाल्वर जब्त की है. जितेंद्र सिंह के खिलाफ राजस्थान के अलग-अलग थानों में लगभग 25 से 26 मामले दर्ज हैं. वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ अवैध हथियार सहित पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में पुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.