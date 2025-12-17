ETV Bharat / state

प्रयागराज में हिस्ट्रीशीटर की हत्या; बाइक सवार बदमाशों ने सिर में मारी दो गोलियां, हाल ही में जमानत पर बाहर आया था

मृतक की पहचान प्रतापगढ़ जिले में जगदलपुर थाना क्षेत्र के देहलूपुर गांव निवासी अफसर अहमद पुत्र रईसुल जमा के रूप में हुई है. अफसर अहमद इन दिनों प्रयागराज के मारखा मऊ स्थित अपनी ससुराल में रह रहा था. वह सोरांव से मारखा मऊ लौट रहा था तभी वारदात हो गई. वह हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था. वह मऊआईमा थाने का हिस्ट्रीशीटर था.

प्रयागराज : मऊआइमा इलाके में मंगलवार रात एक हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना कंचनपुर के पास की है. बाइक सवार बदमाश पहले से घात लगाकर बैठे थे. जैसे ही हिस्ट्रीशीटर वहां पहुंचा, उसे रोका और सिर में दो गोली मार दी गई. गोली लगते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक अफसर के ऊपर दर्ज हैं 18 मुकदमे: डीसीपी गंगानगर गुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि मऊआइमा में रात साढ़े आठ बजे अफसर अहमद को अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारने की सूचना मिली थी. घटना के बाद परिजन अफसर अहमद को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने पुलिस को सूचना अफसर की मौत के बाद दी. इसके बाद घटना स्थल का मुआयना किया गया. फील्ड युनिट ने भी पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों से तहरीर ली गई है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज काे खंगाला जा रहा है. घटना के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है. इस प्रकरण में यह भी संज्ञान आया है कि मृतक अफसर अहमद मऊआइमा थाने का हिस्ट्रीशीटर था. उस पर हत्या, गैंगस्टर एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में अब तक 18 केस दर्ज हैं.

गैंगवार की पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही पुलिस: 9 जनवरी 2024 को मारखा मऊ इलाके में अफसर और नसीम अहमद के बीच गैंगवार हुई थी, जिसमें नसीम की मौत हो गई थी. इस मामले में अफसर जेल गया था और हाल ही में जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था. पुलिस मान रही है कि उसी रंजिश में उसकी हत्या की गई है. पुलिस को आशंका है कि हमलावर कई दिनों से उसकी रेकी कर रहे थे और बाइक से निकलने की सूचना मिलते ही वारदात को अंजाम दिया गया. परिजनों ने बताया कि अफसर रोज सफारी गाड़ी से निकलता था. मंगलवार को वह बाइक से निकला था. घात लगाए हमलावरों ने उसे मौत के घाट उतार दिया.

परिवार का आपराधिक बैकग्राउंड: अफसर अहमद के पिता रईसुल जमा पुलिस विभाग में ड्राइवर थे और 2012 में एक दुर्घटना में दिव्यांग हो गए थे. उसके बड़े भाई नसीम अहमद की 1996 में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है. वह भी शातिर अपराधी बताया जाता था. अफसर अहमद पर भी प्रतापगढ़ और प्रयागराज में कुल 18 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. उसने अपना अलग गैंग बना रखा था, जो ट्रकों पर फर्जी नेम प्लेट लगाकर माल लोड कर बेचने, छिनैती और लूट जैसी घटनाओं में शामिल रहा है.

यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है...संभल में एनकाउंटर में पकड़ा गया बदमाश, बोला- भीख मांग लूंगा, चोरी नहीं करूंगा