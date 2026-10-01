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आगरा में हिस्ट्रीशीटर की हत्या; खेत में मिली लहूलुहान लाश, परिजनों ने लगाए यह आरोप

आगरा में हिस्ट्रीशीटर की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: फतेहाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात जमीनी रंजिश में हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर दी गई. हमलावरों ने चारपाई पर सोते समय ही हिस्ट्रीशीटर की धारदार हथियार से हत्या की है. सिर पर गंभीर चोटें मिली हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच-पड़ताल शुरू की गई है.