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आगरा में हिस्ट्रीशीटर की हत्या; खेत में मिली लहूलुहान लाश, परिजनों ने लगाए यह आरोप

ग्रामीणों की सूचना पुलिस मौके पर पहुंच गई. परिजनों का आरोप है कि रंजिश में हत्या की गई है.

आगरा में हिस्ट्रीशीटर की हत्या.
आगरा में हिस्ट्रीशीटर की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 12:33 PM IST

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आगरा: फतेहाबाद थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात जमीनी रंजिश में हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर दी गई. हमलावरों ने चारपाई पर सोते समय ही हिस्ट्रीशीटर की धारदार हथियार से हत्या की है. सिर पर गंभीर चोटें मिली हैं. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच-पड़ताल शुरू की गई है.

एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि मृतक की पहचान प्रेमवीर (35) पुत्र राजवीर निवासी गांव कछपुरा, थाना क्षेत्र फतेहाबाद के रूप में हुई है. गुरुवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गांव में एक व्यक्ति का शव पड़ा है.

जब ग्रामीण खेत की तरफ पहुंचे तो उन्होंने चारपाई के पास खून देखा और प्रेमवीर के परिजनों को सूचना दी. प्रेमवीर का शव लहूलुहान हालत में था. सिर पर चोट के गंभीर निशान थे. देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई.

आगरा में हिस्ट्रीशीटर की हत्या. (Video Credit: ETV Bharat)

ग्रामीणों की सूचना पुलिस मौके पर पहुंच गई. परिजनों का आरोप है कि रंजिश में हत्या की गई है. जमीनी रंजिश में हमलावर ने धारदार हथियार से प्रेमवीर के सिर पर हमला करके हत्या की है.

एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि हत्या की सूचना पर फतेहाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने मृतक प्रेमवीर का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मृतक फतेहाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर था, जिसके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं. हाल में ही जेल से छूटकर आया था.

मृतक प्रेमवीर के परिजन का आरोप है कि जमीनी रंजिश में हत्या की गई है. परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. मौके से पुलिस ने तमाम सबूत जुटाए हैं. आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगा दी हैं.

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