राजसमंद में पीट-पीट कर हिस्ट्रीशीटर की हत्या, दूसरा अस्पताल में भर्ती

अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारीक ने बताया कि मदारा निवासी 35 वर्षीय महेंद्र भील पुत्र सोहनलाल भील, पवन सिंह व सुनील रंगास्वामी कार से मदारा से ओड़ा की तरफ जा रहे थे. उसी दौरान चौकड़ी निवासी शंकर सिंह के ट्रक से बिजली का तार टूट गया. इस पर महेंद्र भील ने तार वापस ठीक करने के लिए ट्रक चालक से कहा, जिसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद तीखी तकरार हो गई.

राजसमंद : जिले में रेलमगरा थाना क्षेत्र के चौकड़ी गांव में ट्रक से बिजली लाइन का तार टूटने से उपजे विवाद में तीखी तकरार के बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई. लाठियों से बेरहम मारपीट के चलते रेलमगरा थाने के एक हिस्ट्रीशीटर की मौत हो गई, जबकि दूसरा हिस्ट्रीशीटर गंभीर घायल अवस्था में आरके जिला चिकित्सालय में भर्ती है. संगीन वारदात को देखते हुए एसपी ममता गुप्ता ने घटना स्थल का मुआयना करते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए धर पकड़ शुरू कर दी है.

इस पर शंकर सिंह ने उसके भाई संग्राम सिंह व अन्य लोगों को कॉल कर बुला लिया. फिर बीच सड़क में ट्रक को खड़ा कर दिया, जिसमें दोनों तरफ से लाठियों से मारपीट हुई. महेंद्र भील की कार का कांच तोड़ दिया, तो दूसरे पक्ष ने शंकर सिंह के ट्रक के कांच फोड़ डाले. इस तरह दोनों पक्षों के बीच लाठियों से मारपीट तेज हो गई. शंकर सिंह के पक्ष में कई हमलावर आने पर सुनील रंगास्वामी मौके से फरार हो गया, जबकि हिस्ट्रीशीटर महेंद्र भील व चौकड़ी निवासी पवन सिंह से बेरहम मारपीट की. इससे महेंद्र भील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पवन सिंह को गंभीर हालत में आरके जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

हिस्ट्रीशीटर महेंद्र भील की हत्या और दूसरे हिस्ट्रीशीटर पवन सिंह को गंभीर घायल करने की संगीन वारदात के बाद रेलमगरा थाना प्रभारी प्रवीण के बाद नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक शिप्रा राजावत, राजसमंद एएसपी महेंद्र पारीक, एएसपी रजत विश्नोई व एसपी ममता गुप्ता भी मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का जायजा लिया . पुलिस ने एमओबी की टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए. साथ ही संदिग्ध गतिविधि के बदमाशों से पूछताछ की गई है और कुछ प्रत्यक्षदर्शी को भी थाने पर बुलाकर उनके बयान पंजीबद्ध करने की कार्रवाई देर रात तक चलती रही.

चौकड़ी में हिस्ट्रीशीटर की हत्या के बाद देर रात घटना स्थल से मृतक की कार को हटाती पुलिस (ETV Bharat Rajsamand)

आक्रोशित लोग अस्पताल में हुए एकत्रित : महेंद्र भील की हत्या के बाद आक्रोशित भील समाज के सर्व समाज के लोग रेलमगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एकत्रित हो गए. लोगों का कहना है कि सरेआम युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए. साथ ही महेंद्र भील के परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाए.

रेलमगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकत्रित भील समाज के लोग (ETV Bharat Rajsamand)

दोनों पक्षों में रंजिश की बात आई सामने : हमले में गंभीर घायल होकर अस्पताल में भर्ती पवन सिंह ने बताया कि महेंद्र सिंह व ट्रक चालक परिजनों के बीच पुरानी रंजिश थी, मगर उसका कोई विवाद नहीं था. लोगों ने बताया कि दोनों पक्ष बजरी खनन का कारोबार करते हैं, जिसके चलते भी दोनों पक्षों में वर्चस्व का झगड़ा लंबे समय से चल रहा था.