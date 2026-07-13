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योगी सरकार के 'अपराध मुक्त' अभियान को झटका: सरकारी मंच पर हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू की मौजूदगी से मचा हड़कंप

अलीगढ़ में सरकारी वृक्षारोपण कार्यक्रम के मंच पर हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू रहा मौजूद

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सरकारी मंच पर हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू की मौजूदगी से मचा हड़कंप (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 3:37 PM IST

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अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश सरकार जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है. वहीं, अलीगढ़ में आयोजित सरकारी वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर की मंच पर मौजूदगी ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कार्यक्रम में हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद हसन खां उर्फ गुड्डू न केवल मंच तक पहुंच गया, बल्कि उसने पूरे कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी भी की. मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है.

सरकारी मंच पर हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू की मौजूदगी से मचा हड़कंप (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, रविवार 12 जुलाई को अलीगढ़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, सांसद सतीश गौतम, स्थानीय विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे, जहां स्वागत के लिए मंच पर कई लोगों को बुलाया गया. इसी दौरान हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू भी मंच पर पहुंच गया. स्वागत के दौरान विधायक द्वारा अन्य लोगों के साथ उसे भी माला पहनाई गई. हालांकि, कार्यक्रम के दौरान सांसद सतीश गौतम ने स्थिति को भांपते हुए माल्यार्पण के समय मुजाहिद गुड्डू को अपने स्वागत के घेरे से अलग कर दिया. इसके बावजूद वह पूरे कार्यक्रम में मंच पर मौजूद रहा.

करीब 29 आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज

मुजाहिद हसन खां उर्फ गुड्डू अलीगढ़ का घोषित हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में करीब 29 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. हाल ही में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन के निर्देशन में उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की गई थी. ऐसे में सरकारी कार्यक्रम के मंच तक उसकी पहुंच सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है.

'मुझे कोई जानकारी नहीं'

वहीं, इस मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, 'मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, मैं यहां सरकारी कार्यक्रम में था. कई लोगों को बुलाया गया था. अगर इस तरह की कोई बात है तो उसे दिखवाया जाएगा. फिलहाल यह बात मेरे संज्ञान में नहीं है.'

घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. अब सवाल यह उठ रहा है कि गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद एक हिस्ट्रीशीटर आखिर सरकारी कार्यक्रम के मंच तक कैसे पहुंच गया और उसे वहां मौजूद रहने की अनुमति किस स्तर पर मिली. हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है.

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