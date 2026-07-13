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योगी सरकार के 'अपराध मुक्त' अभियान को झटका: सरकारी मंच पर हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू की मौजूदगी से मचा हड़कंप

सरकारी मंच पर हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू की मौजूदगी से मचा हड़कंप ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश सरकार जहां अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है. वहीं, अलीगढ़ में आयोजित सरकारी वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान एक हिस्ट्रीशीटर की मंच पर मौजूदगी ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कार्यक्रम में हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद हसन खां उर्फ गुड्डू न केवल मंच तक पहुंच गया, बल्कि उसने पूरे कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी भी की. मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है. सरकारी मंच पर हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू की मौजूदगी से मचा हड़कंप (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, रविवार 12 जुलाई को अलीगढ़ में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, सांसद सतीश गौतम, स्थानीय विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे, जहां स्वागत के लिए मंच पर कई लोगों को बुलाया गया. इसी दौरान हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू भी मंच पर पहुंच गया. स्वागत के दौरान विधायक द्वारा अन्य लोगों के साथ उसे भी माला पहनाई गई. हालांकि, कार्यक्रम के दौरान सांसद सतीश गौतम ने स्थिति को भांपते हुए माल्यार्पण के समय मुजाहिद गुड्डू को अपने स्वागत के घेरे से अलग कर दिया. इसके बावजूद वह पूरे कार्यक्रम में मंच पर मौजूद रहा. करीब 29 आपराधिक मुकदमे हैं दर्ज