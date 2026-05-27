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सरकारी जमीन पर पक्का मकान बनाकर रह रहा हिस्ट्रीशीटर, बुलडोजर चलाकर 2 करोड़ की जमीन खाली करवाई

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक हिस्ट्रीशीटर की अवैध संपत्ति पर पुलिस और जेडीए ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई की. उसने मुहाना थाना इलाके में डिग्गी रोड पर करीब 13 साल से बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा था. करीब 200 वर्गगज क्षेत्र की इस जगह की कीमत दो करोड़ रुपए आंकी जा रही है. इस जमीन पर वह पक्का निर्माण कर रह रहा था. जिससे स्टेट हाइवे पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही थी. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि कुख्यात हिस्ट्रीशीटर शंकर गाड़िया लुहार के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं. जबकि सात इस्तगासे कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं. उसकी डिग्गी रोड पर स्थित अवैध संपत्ति पर बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में जेडीए ने बबुलडोजर चलाया है.

पुलिस मुख्यालय ने चला रखा है अभियान: उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रखा है. जयपुर (दक्षिण) में अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक्शन लिया जा रहा है. आपराधिक गतिविधियों से अर्जित चल-अचल संपत्ति को चिह्नित कर कुर्क करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.