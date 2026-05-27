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सरकारी जमीन पर पक्का मकान बनाकर रह रहा हिस्ट्रीशीटर, बुलडोजर चलाकर 2 करोड़ की जमीन खाली करवाई

हिस्ट्रीशीटर ने मुहाना थाना इलाके में डिग्गी रोड पर 13 साल से बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा था.

Bulldozer Demolishes History-Sheeter Illegal Property
हिस्ट्रीशीटर की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर (Courtesy - Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2026 at 6:17 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में एक हिस्ट्रीशीटर की अवैध संपत्ति पर पुलिस और जेडीए ने बुधवार को बुलडोजर कार्रवाई की. उसने मुहाना थाना इलाके में डिग्गी रोड पर करीब 13 साल से बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रखा था. करीब 200 वर्गगज क्षेत्र की इस जगह की कीमत दो करोड़ रुपए आंकी जा रही है. इस जमीन पर वह पक्का निर्माण कर रह रहा था. जिससे स्टेट हाइवे पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही थी. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि कुख्यात हिस्ट्रीशीटर शंकर गाड़िया लुहार के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं. जबकि सात इस्तगासे कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं. उसकी डिग्गी रोड पर स्थित अवैध संपत्ति पर बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में जेडीए ने बबुलडोजर चलाया है.

पुलिस मुख्यालय ने चला रखा है अभियान: उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय ने हिस्ट्रीशीटर और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रखा है. जयपुर (दक्षिण) में अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एक्शन लिया जा रहा है. आपराधिक गतिविधियों से अर्जित चल-अचल संपत्ति को चिह्नित कर कुर्क करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

पढ़ें: कोटाः कनवास SDM की कार्रवाई, 30 बीघा चारागाह भूमि कराई अतिक्रमण मुक्त

मारपीट, चोरी और नकबजनी का आदी: उनका कहना है कि मुहाना थाना इलाके में सरकारी जमीन पर हिस्ट्रीशीटर शंकर गाड़िया लुहार ने झुग्गी-झोपड़ी के रूप में करीब 13 साल से कब्जा कर रखा था. इस बेशकीमती जमीन पर कब्जे को लेकर आसपास के लोगों ने कब्जा हटाने को बोलने पर वह डरा-धमकाकर चुप करवा देता. जिससे लोग खुलकर विरोध नहीं कर पाते. शंकर मुहाना थाने का हिस्ट्रीशीटर है. वह नकबजनी, चोरी और मारपीट का आदी है. वह सरकारी जमीन पर पक्का मकान बनाकर रह रहा था. जिससे स्टेट हाइवे पर यातायात बाधित होती और वाहनों को निकलने में दिक्कत होती.

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LAND WORTH RS 2 CRORE VACATED

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