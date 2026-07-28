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सीकर में हिस्ट्रीशीटर बनवारीलाल मीणा का अपहरण कर पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

सीकर : जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक से लौट रहे एक हिस्ट्रीशीटर का बदमाशों ने गाड़ियों से पीछा कर अपहरण कर लिया. इसके बाद लोहे की रॉड और लाठी-सरियों से पीट-पीटकर उसे अधमरा कर दिया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़ित ने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान पचार गांव निवासी बनवारीलाल मीणा के रूप में हुई है.

विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज : घटना की गंभीरता को देखते हुए दांतारामगढ़ पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 140(1), 190, 191(2) तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज कर जांच दांतारामगढ़ वृत्ताधिकारी कैलाश कंवर को सौंपी है. वृत्ताधिकारी कैलाश ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है और मामले की गहन जांच जारी है. फिलहाल मृतक का शव सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतक के भाई सोहनलाल मीणा ने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक शव नहीं लेंगे. ​दूसरी ओर, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने मंगलवार को धरने की घोषणा की है.

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परिजनों को घायल अवस्था में मिला बनवारीलाल : मृतक बनवारी लाल के बड़े भाई सोहन मीणा ने बताया कि तलाश के दौरान नाडा-चारणवास सड़क पर बनवारीलाल गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला. उसके शरीर पर लोहे की रॉड, सरियों और लाठियों से मारपीट के निशान थे. पहले उसे खाचरियावास अस्पताल ले जाया गया, जहां हॉस्पिटल स्टाफ नहीं मिलने के बाद सीकर के एसके अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान सोमवार दोपहर उसकी मौत हो गई.