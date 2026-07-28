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सीकर में हिस्ट्रीशीटर बनवारीलाल मीणा का अपहरण कर पीट-पीटकर हत्या, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

पुलिस ने दर्जनों लोगों के खिलाफ हत्या, अपहरण सहित विभिन्न धाराओं तथा एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सीकर में हिस्ट्रीशीटर की हत्या
सीकर में हिस्ट्रीशीटर की हत्या (फोटो ईटीवी भारत सीकर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 7:07 AM IST

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सीकर : जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. दांतारामगढ़ थाना क्षेत्र में बाइक से लौट रहे एक हिस्ट्रीशीटर का बदमाशों ने गाड़ियों से पीछा कर अपहरण कर लिया. इसके बाद लोहे की रॉड और लाठी-सरियों से पीट-पीटकर उसे अधमरा कर दिया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़ित ने दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान पचार गांव निवासी बनवारीलाल मीणा के रूप में हुई है.

विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज : घटना की गंभीरता को देखते हुए दांतारामगढ़ पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 140(1), 190, 191(2) तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज कर जांच दांतारामगढ़ वृत्ताधिकारी कैलाश कंवर को सौंपी है. वृत्ताधिकारी कैलाश ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है और मामले की गहन जांच जारी है. फिलहाल मृतक का शव सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतक के भाई सोहनलाल मीणा ने बताया कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक शव नहीं लेंगे. ​दूसरी ओर, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने मंगलवार को धरने की घोषणा की है.

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परिजनों को घायल अवस्था में मिला बनवारीलाल : मृतक बनवारी लाल के बड़े भाई सोहन मीणा ने बताया कि तलाश के दौरान नाडा-चारणवास सड़क पर बनवारीलाल गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला. उसके शरीर पर लोहे की रॉड, सरियों और लाठियों से मारपीट के निशान थे. पहले उसे खाचरियावास अस्पताल ले जाया गया, जहां हॉस्पिटल स्टाफ नहीं मिलने के बाद सीकर के एसके अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान सोमवार दोपहर उसकी मौत हो गई.

परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने दर्जनों लोगों के खिलाफ हत्या, अपहरण सहित विभिन्न धाराओं तथा एससी-एसटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से इनकार कर दिया है. पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार, बनवारीलाल मीणा किशनगढ़ रेनवाल से किसी से पैसे लेकर बाइक पर अपने गांव पचार लौट रहा था. उसके साथ गांव का ही एक साथी वीरेंद्र मीणा भी मौजूद था. आरोप है कि गांव के पास पहुंचते ही दो कैंपर गाड़ियों ने उनकी बाइक को रोक लिया. गाड़ियों से उतरे हथियारबंद लोगों ने बनवारीलाल के साथ मारपीट की और उसे जबरन कैंपर में डालकर खाटूश्यामजी की ओर ले गए. घटना की सूचना वीरेंद्र ने तत्काल परिजनों को दी.

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7070 गैंग से जुड़े लोग धमकियां दे रहे थे : मृतक के भाई सोहनलाल मीणा ने रिपोर्ट में नरेंद्र गोस्वामी, शंकर गोस्वामी, सूरज गोस्वामी, जयपाल गोस्वामी, महेश कुमार, रामनिवास सेपट, मालीराम सेपट, गणपत कुमावत, मुकेश पुनिया, गजेंद्र, अशोक सामोता, महेंद्र कुमावत, महेश कुमावत, महेंद्र कुमार मीणा, रमेश पुनिया सहित 5 से 7 अन्य लोगों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि जयपुर की 7070 गैंग से जुड़े लोगों की ओर से पहले भी परिवार को धमकियां दी जा रही थीं और इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी.

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