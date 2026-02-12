ETV Bharat / state

हिस्ट्रीशीटर भड़क फिर चढ़ा हथियारों के साथ पुलिस के हत्थे, पहले कर चुका है पुलिस पर सात बार हमला

कोटा: शहर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क को अवैध हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया. उससे 7 फायर आर्म्स और 27 जिंदा कारतूस बरामद किए. आरोपी के खिलाफ पुलिस पर हमले समेत पहले से 30 मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी ने साल 2023 में एक दिन में 7 बार पुलिस की नाकेबंदी तोड़ी और हमला कर फरार हो गया था.

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी कालू भड़क अपनी गाड़ी से जा रहा था कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया रानपुर में रोककर जांच की. उसके पास दो देशी पिस्तौल, दो मैगजीन, एक देसी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस मिले. इनको जब्त कर लिया. इसके बाद आरोपी के घर की जांच की तो चार देसी कट्टे, 12 जिंदा कारतूस और दो मैगजीन मिली. इनके संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

बर्स्ट फायर वाली पिस्टल जब्त: एसपी गौतम का कहना है कि पकड़े गए हथियारों में दो पिस्टल ऐसी है, जो एक साथ बर्स्ट फायर करती है, यानी एक मैगजीन में 17 राउंड होते हैं, जो एक साथ फायर हो जाते हैं. एसपी का कहना था कि हम जांच रहे हैं कि यह कालू भड़क अभी जेल से बाहर आया था और क्या कर रहा था?. इतनी भारी मात्रा में अवैध हथियार रखने का क्या कारण है. इन हथियारों को लेकर आने का क्या कारण था? यह कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने को लाए होंगे तो यह भी खुलासा किया जाएगा. इंटेरोगेशन से पूरा मामला सामने आएगा.