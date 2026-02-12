ETV Bharat / state

हिस्ट्रीशीटर भड़क फिर चढ़ा हथियारों के साथ पुलिस के हत्थे, पहले कर चुका है पुलिस पर सात बार हमला

हिस्ट्रीशीटर कालू से जब्त हथियारों में 7 फायर आर्म्स और 27 जिंदा कारतूस हैं. उस पर 30 मामले दर्ज हैं.

Weapons recovered from history-sheeter
हिस्ट्रीशीटर से बरामद हथियार (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 6:46 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 6:56 PM IST

कोटा: शहर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क को अवैध हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया. उससे 7 फायर आर्म्स और 27 जिंदा कारतूस बरामद किए. आरोपी के खिलाफ पुलिस पर हमले समेत पहले से 30 मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी ने साल 2023 में एक दिन में 7 बार पुलिस की नाकेबंदी तोड़ी और हमला कर फरार हो गया था.

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी कालू भड़क अपनी गाड़ी से जा रहा था कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया रानपुर में रोककर जांच की. उसके पास दो देशी पिस्तौल, दो मैगजीन, एक देसी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस मिले. इनको जब्त कर लिया. इसके बाद आरोपी के घर की जांच की तो चार देसी कट्टे, 12 जिंदा कारतूस और दो मैगजीन मिली. इनके संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है.

बर्स्ट फायर वाली पिस्टल जब्त: एसपी गौतम का कहना है कि पकड़े गए हथियारों में दो पिस्टल ऐसी है, जो एक साथ बर्स्ट फायर करती है, यानी एक मैगजीन में 17 राउंड होते हैं, जो एक साथ फायर हो जाते हैं. एसपी का कहना था कि हम जांच रहे हैं कि यह कालू भड़क अभी जेल से बाहर आया था और क्या कर रहा था?. इतनी भारी मात्रा में अवैध हथियार रखने का क्या कारण है. इन हथियारों को लेकर आने का क्या कारण था? यह कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने को लाए होंगे तो यह भी खुलासा किया जाएगा. इंटेरोगेशन से पूरा मामला सामने आएगा.

अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी: एसपी ने बताया कि हम नए क्रिमिनल कानून के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट की धाराएं का उपयोग करते हुए अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करेंगे. उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी. इसमें जरूरत होगी तो हम न्यायालय से भी परमिशन लेंगे. हम राजपासा और एनएसए के तहत कार्रवाई करेंगे. अवैध अतिक्रमण कर वन विभाग की जमीन पर मकान बनाने का मामला भी है. इस मामले में फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई भी की जाएगी.

हिस्ट्रीशीटर अमन बच्चा गिरफ्तार: एसपी तेजस्विनी ने बताया कि अमन अली उर्फ बच्चा कोटा शहर का हार्डकोर क्रिमिनल अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में था. वहां से भी कोई फोटो वायरल की थी. उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था. हमारे इनपुट पर अहमदाबाद पुलिस ने अमन अली बच्चा व उसके साथी को प्रिवेंटिव एक्शन में दो दिन पहले डिटेन किया था. उससे पूछताछ हुई. यहां 9 फरवरी को डकैती की साजिश रचने के मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था. आरोपी ने पूछताछ में अमन बच्चा का नाम लिया था. यह 22 जनवरी को ही जेल से छूटा है.

