पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर को गोली लगी, अस्पताल में आया हार्ट अटैक, मौत

28 जनवरी को गोली लगने से हुआ था जख्मी, SRN अस्पताल में चल रहा था इलाज.

प्रयागराज में हिस्ट्रीशीटर की मौत.
प्रयागराज में हिस्ट्रीशीटर की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 8:20 PM IST

प्रयागराज : करछना क्षेत्र में 28 जनवरी को हुई पुलिस मुठभेड़ में घायल हिस्ट्रीशीटर पप्पू सोनकर की इलाज के दौरान मौत हो गई. मुठभेड़ के बाद उसे गंभीर हालत में शहर के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल (SRN) में भर्ती कराया गया था. पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले उसे दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उसकी हालत और बिगड़ गई. चिकित्सकों ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया पर बुधवार दोपहर उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पप्पू सोनकर पर करीब 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे. जॉर्जटाउन, शिवकुटी और कर्नलगंज थानों में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज थे.

कब हुई थी मुठभेड़: पुलिस की हिस्ट्रीशीटर के साथ मुठभेड़ 28 जनवरी की रात को उस समय हुई, जब एसओजी यमुनानगर और थाना करछना की संयुक्त टीम हरई-बेंदो बॉर्डर पर सघन चेकिंग कर रही थी. उसी समय बाइक सवार दो युवक तेजी से आए और पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बाद फायरिंग कर भागने लगे. पीछा किए जाने पर बदमाश मुंगारी-पनासा रोड की ओर मुड़े. पुलिस के अनुसार खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर वहां भी फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें पप्पू सोनकर और उसका साथी अरविंद सोनकर घायल हो गए. उनके दो अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए.

इन मामलों में थे वांछित: मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से सफेद धातु के आभूषण, दो मोटरसाइकिलें, एक अवैध देशी तमंचा, एक देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद किए थे. पुलिस का कहना है कि ये आरोपी मझुआ नहर के पास चंदन सोनी को गोली मारकर लूट की वारदात और तेवरिया पुलिया के पास कविता विश्वकर्मा से स्कूटी, चांदी और नकदी लूटने के मामलों में वांछित थे.

इलाज के दौरान पड़ा हार्ट अटैक: डीसीपी यमुनानगर, विवेक चंद्र यादव ने बताया कि पप्पू सोनकर करछना थाने का हिस्ट्रीशीटर था. उसे इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मुठभेड़ में घायल दूसरे आरोपी अरविंद सोनकर का इलाज जारी है. फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

