हिस्ट्रीशीटर इमरान को किया गया जिला बदर; पुलिस ने उत्तराखंड बॉर्डर पर छोड़ा, दोबारा घुसा तो खैर नहीं

बरेली: यूपी में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर इमरान के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है. पुलिस ने उसे जिले की सीमा से बाहर कर उत्तराखंड बॉर्डर पर छोड़ा है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार इमरान पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसकी गतिविधियां क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई थीं. आदेश के तहत उसे 6 माह तक बरेली जिले की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. कार्रवाई के दौरान बहेड़ी पुलिस इमरान को अपने साथ लेकर जिले की सीमा तक पहुंची. वहां से उत्तराखंड बॉर्डर के पास छोड़ दिया.

पुलिस ने उसे सख्त चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के दौरान वह जिले में प्रवेश न करें, यदि वह आदेश का उल्लंघन करते हुए दोबारा बरेली जिले की सीमा में दाखिल होता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.