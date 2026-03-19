घर में सो रही नाबालिग को कट्टे की नोक पर उठा ले गया हिस्ट्रीशीटर, पुलिस जांच में जुटी
नाबालिग की मां ने जब आरोपी का विरोध किया तो उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया और नाबालिग को गाड़ी में डाल कर ले गया.
Published : March 19, 2026 at 8:44 PM IST
बहरोड: जिले के बहरोड़ सदर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने देशी कट्टा दिखाकर 14 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर लिया. घटना 17 मार्च की रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है. वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.
सदर थानाधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट में बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी अपने छोटे भाई के साथ घर के आंगन (चौक) में सो रही थी. देर रात सोनू उर्फ लालाराम नाम का युवक घर की दीवार फांदकर अंदर घुस आया. वह घर में सो रही बालिका के पास पहुंचा और उसे जबरन बाहर ले जाने लगा. मां ने बताया कि बेटी की चीख-पुकार सुनकर जब वह बाहर आईं, तो उन्होंने आरोपी का विरोध किया. इस पर आरोपी ने देशी कट्टा दिखाकर उन्हें धमकाया और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. महिला के गिरते ही आरोपी ने बालिका को जबरदस्ती उठाकर बाहर खड़ी गाड़ी में डाल दिया और मौके से फरार हो गया.
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वारदात के तुरंत बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में रातभर तलाशी अभियान चलाया. पुलिस ने संदिग्ध मार्गों पर नाकाबंदी भी की, लेकिन देर रात तक न तो आरोपी का कोई सुराग मिला और न ही बालिका का पता चल सका. परिजन पूरी रात पुलिस के साथ मिलकर बच्ची की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है. लोगों ने प्रशासन से आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर बालिका को सुरक्षित बरामद करने की मांग की है.
हिस्ट्रीशीटर है आरोपी: पुलिस के अनुसार आरोपी सोनू उर्फ लालाराम एक हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह पहले भी कई बार जेल जा चुका है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया है, जो संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है.