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घर में सो रही नाबालिग को कट्टे की नोक पर उठा ले गया हिस्ट्रीशीटर, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस थाना बहरोड़ सदर ( ETV Bharat Behror )

बहरोड: जिले के बहरोड़ सदर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने देशी कट्टा दिखाकर 14 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर लिया. घटना 17 मार्च की रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है. वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. सदर थानाधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट में बताया कि उनकी 14 वर्षीय बेटी अपने छोटे भाई के साथ घर के आंगन (चौक) में सो रही थी. देर रात सोनू उर्फ लालाराम नाम का युवक घर की दीवार फांदकर अंदर घुस आया. वह घर में सो रही बालिका के पास पहुंचा और उसे जबरन बाहर ले जाने लगा. मां ने बताया कि बेटी की चीख-पुकार सुनकर जब वह बाहर आईं, तो उन्होंने आरोपी का विरोध किया. इस पर आरोपी ने देशी कट्टा दिखाकर उन्हें धमकाया और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. महिला के गिरते ही आरोपी ने बालिका को जबरदस्ती उठाकर बाहर खड़ी गाड़ी में डाल दिया और मौके से फरार हो गया. पढ़ें: घर में सो रहे नाबालिग बच्चे का अपहरण कर ले गए दो आरोपी, ऐसे पकड़े गए