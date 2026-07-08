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हिस्ट्रीशीटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मारपीट करने और 1.25 लाख वसूलने का आरोप

पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है. उनके लगाए आरोपों की जांच की जा रही है.

Bassi Police Station
पुलिस थाना बस्सी (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 8, 2026 at 3:53 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के बस्सी थाना क्षेत्र के आने वाले जयसिंहपुरा निवासी छोटूलाल धाकड़ की संदिग्ध परिस्थितियो में मौत हो गई. इस संबंध में मृतक के भाई ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है. परिजनों ने चोरी का आरोप लगा रुपए वसूलने, खाली चेक पर हस्ताक्षर करवा लेने और मारपीट के आरोप लगाए हैं. पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक बस्सी थाने का हिस्ट्रीशीटर था.

बस्सी थानाधिकारी चंपाराम ने बताया कि थाने पर बुधवार को प्रार्थी नारायण लाल पुत्र हेमराज धाकड़ ने रिपोर्ट में बताया कि इसके चचेरे भाई छोटूलाल के पास लोडिंग ऑटो है, जिसे वह किराए पर चलाता है. करीब 5-7 दिन पहले छोटूलाल गांव के बालूलाल पुत्र मुलचन्द धाकड़ के साथ ऑटो लेकर सोपुरा बेगूं गया था. वहां से ऑटो में भैंसे भर कर लाया और बाद में निम्बाहेड़ा में बेच दी थी. रिपोर्ट में बताया कि दो दिन बाद प्रार्थी का भाई ऑटो लेकर भाड़े पर जोधपुरिया गया था. वहां लादूलाल सुथार ने उसे पकड़ कर बिठा लिया और निम्बाहेड़ा ले जाकर मारपीट की. बाद में दोनों भैंसों को वापस लेकर आए और छोटूलाल पर चोरी का आरोप लगा कर उससे 1.25 लाख रुपए ले लिए.

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रिपोर्ट में बताया गया कि 30 जून के बाद से आस-पास के गांव वाले घर पर आकर भैंसों के बारे में छोटूलाल से पूछताछ करने लगे. इनमें पालका के कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल धाकड़, रामलाल पुत्र रूपा धाकड़, भैरूलाल पुत्र श्याम धाकड़, छापिया खेड़ी निवासी राजू पुत्र शंकर लाल मीणा, काना मीणा, लक्ष्मण सुथार, कालू लाल गुर्जर व 5-7 अन्य व्यक्ति शामिल थे. रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार को ये लोग छोटूलाल के घर आए और उसके साथ गालीगलौच कर दो खाली चैक पर हस्ताक्षर करवाए तथा जान से मारने की धमकी देकर चले गए.

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रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे आहत होकर छोटूलाल ने आत्महत्या कर ली. वहीं पत्नी ऐजन बाई घर के कमरे में सोई हुई थी, जिसे बुधवार सुबह पता चला. लोगों की मदद से छोटूलाल को बस्सी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रार्थी ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि गांव छापिया खेड़ी के कालूलाल पुत्र भैरूजी मीणा का खेत उसके भाई ने गिरवी रखा हुआ है, जिसके करीब 4 लाख रुपए दे रखे हैं. अब वह पैसे वापस देने से मना कर रहा है. बस्सी सीआई ने बताया कि पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है. परिजनों ने जो रिपोर्ट में आरोप लगाए हैं, उनकी जांच की जा रही है.

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FAMILY ALLEGATION IN POLICE REPORT
POLICE FILE REPORT IN DEATH CASE
हिस्ट्रीशीटर की मौत
मारपीट करने और पैसा वसूलने के आरोप
SUSPECTED DEATH OF HISTORY SHEETER

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