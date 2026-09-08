ETV Bharat / state

हिस्ट्रीशीटर की हवालात में मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

हिस्ट्रीशीटर की तबीयत बिगड़ने पर पुलिस अस्पताल ले गई थी, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

आगरा में हिस्ट्रीशीटर की हवालात में मौत
आगरा में हिस्ट्रीशीटर की हवालात में मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: दीवानी परिसर में मंगलवार को पेशी पर लाए गए हिस्ट्रीशीटर जिम्मी चौधरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई. पुलिस ने आनन फानन में उसे अस्पताल ले गई, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिम्मी चौधरी सिकंदरा थाने का हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे.

जानकारी के अनुसार, आगरा जिला जेल से दीवानी में पेशी हिस्ट्रीशीटर जिम्मी चौधरी को पुलिस लेकर आई थी और उसे हवालात में रखा था. तभी हिस्ट्रीशीटर जिम्मी चौधरी की अचानक तबियत बिगड़ गई. यह देखकर पुलिसकर्मी हैरान रह गए और आनन फानन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा.


जिला जेल अधीक्षक हरि ओम शर्मा ने बताया कि बंदी जिम्मी चौधरी सिकंदरा थाना का हिस्ट्रीशीटर था. उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे. हाल ही में ताजगंज थाना पुलिस ने उसे फायरिंग के एक मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा था. पुलिस ने जिम्मी चौधरी की मौत की सुचना उसके परिजनों को दे दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसकी मौत के कारण का पता चल सकेगा. इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी.

TAGGED:

AGRA NEWS
HISTORY SHEETER DIES POLICE LOCKUP
HISTORY SHEETER DIED IN AGRA
UP CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.