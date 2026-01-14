ETV Bharat / state

गुरुग्राम में गोली लगने से हिस्ट्रीशीटर की मौत, उसकी बोलेरो कार से दो लोडेड पिस्टल बरामद

गुरुग्राम: खेड़की दौला टोल टैक्स के पास हिस्ट्रीशीटर की गोली लगने से मौत हो गई. गोली लगने की सूचना पर खेड़की दौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायल को मेदांता अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान 34 वर्षीय मनोज ओझा के रूप में हुई है. जो दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला था. मनोज पर हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, लूट और चोरी के कुल 16 आपराधिक मामले दर्ज थे. वो दो मामलों में सजायाफ्ता था.

गुरुग्राम में हिस्ट्रीशीटर की मौत: मनोज की बोलेरो कार से पुलिस को दो लोडेड पिस्टल बरामद हुई है. सीन ऑफ क्राइम, FSL और फिंगरप्रिंट टीम भी मामले की जांच में जुटी हैं. जून 2025 को मनोज जेल से बाहर आया था.

बोलेरो में घायल अवस्था में मिला: दरअसल गुरुग्राम पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि खेड़की दौला टोल टैक्स के नजदीक एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई है. सूचना मिलते ही पुलिस थाना खेड़की दौला की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर एक बोलेरो कार खड़ी मिली, जिसमें एक युवक घायल अवस्था में पाया गया. घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार के लिए मेदांता अस्पताल ले जाया गया.

मनोज पर 16 आपराधिक मामले दर्ज: मौके पर पुलिस अधिकारियों के साथ सीन ऑफ क्राइम, एफएसएल एवं फिंगरप्रिंट टीमों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान मृतक की बोलेरो गाड़ी से 2 लोडेड पिस्टल बरामद की गईं. मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया. मृतक की पहचान 34 वर्षीय मनोज ओझा निवासी छतरपुर, दिल्ली के रूप में हुई है. अपराधी प्रवृत्ति का है.