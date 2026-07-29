मेरठ: पार्क के बाहर युवती पर ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर हमलावर हिस्ट्रीशीटर ने खुद को मारी गोली, मौत
डिफेंस एन्क्लेव कॉलोनी स्थित जोनल पार्क के सामने मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 7:30 PM IST
मेरठ: कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां डिफेंस एन्क्लेव कॉलोनी स्थित जोनल पार्क के सामने मामूली कहासुनी के बाद एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने एक युवती को तमंचे से तीन गोलियां मार दी. उसके बाद खुद के सीने में भी गोली मार ली. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, तीन गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल युवती अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि शाम लगभग 5 बजे गोविंदपुरी निवासी एक युवती स्कूटी से और शिवलोकपुरा निवासी आदित्य (26) अपनी बाइक से जोनल पार्क के पास पहुंचे थे. दोनों पार्क के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तभी किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. गुस्से में आकर आदित्य ने अपने पास रखा अवैध तमंचा निकाला और युवती पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.
युवती को दो गोलियां पेट में और एक गोली सिर में लगी, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी. घटना के बाद जैसे ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, आदित्य ने घबराकर उसी तमंचे को अपने सीने से सटाया और ट्रिगर दबा दिया.
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए कैलाशी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर हालत को देखते हुए युवती को सुभारती मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक आदित्य ITI पास था और कंकरखेड़ा थाने का सूचीबद्ध हिस्ट्रीशीटर था. पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और दोनों वाहन जब्त कर लिए हैं.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने कहा कि प्राथमिक जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला है कि युवक (आदित्य) और युवती के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद युवक ने वारदात को अंजाम दिया है. फिलहाल परिजनों से पूछताछ और जांच की कार्रवाई की जा रही है.
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