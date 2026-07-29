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मेरठ: पार्क के बाहर युवती पर ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर हमलावर हिस्ट्रीशीटर ने खुद को मारी गोली, मौत

मेरठ: कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां डिफेंस एन्क्लेव कॉलोनी स्थित जोनल पार्क के सामने मामूली कहासुनी के बाद एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश ने एक युवती को तमंचे से तीन गोलियां मार दी. उसके बाद खुद के सीने में भी गोली मार ली. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, तीन गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल युवती अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि शाम लगभग 5 बजे गोविंदपुरी निवासी एक युवती स्कूटी से और शिवलोकपुरा निवासी आदित्य (26) अपनी बाइक से जोनल पार्क के पास पहुंचे थे. दोनों पार्क के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तभी किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. ​गुस्से में आकर आदित्य ने अपने पास रखा अवैध तमंचा निकाला और युवती पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

युवती को दो गोलियां पेट में और एक गोली सिर में लगी, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी. ​घटना के बाद जैसे ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, आदित्य ने घबराकर उसी तमंचे को अपने सीने से सटाया और ट्रिगर दबा दिया.