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हत्याओं से फिर दहला यूपी: लखीमपुर खीरी में मिला हिस्ट्रीशीटर का शव, मेरठ में युवक की हत्या

लखीमपुर खीरी/मेरठ: पढ़ुआ थाना क्षेत्र में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव से करीब एक किलोमीटर दूर लखनियापुर गांव के पास धान के खेत में एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ शुरू कर दी. मृतक की बाइक घटनास्थल से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में मिलने से मामला और भी संदिग्ध हो गया है. वहीं, मेरठ में युवक की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.



लखीमपुर खीरी में मिला हिस्ट्रीशीटर का शव



जिले के लखनियापुर गांव के पास धान के खेत में एक हिस्ट्रीशीटर का शव मिला है. मृतक की पहचान पठानन पुरवा गांव निवासी कलीम पुत्र मजलूम के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक कलीम पढ़ुआ थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश था और पूर्व में जिला बदर भी रह चुका था. बुधवार को ग्रामीणों ने धान के खेत में उसका शव पड़ा देखा. इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल के आसपास बारीकी से पड़ताल की.

इस दौरान धान के खेत से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में कलीम की बाइक बरामद हुई. बाइक खेत में कैसे पहुंची और कलीम धान के खेत तक किस परिस्थिति में पहुंचा, पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है. घटनास्थल के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के अलावा मृतक के परिचितों और उससे जुड़े लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

मौत को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. पुलिस हत्या, हादसे समेत अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. शव पर किसी तरह के चोट के निशान अथवा मौत की वास्तविक वजह के संबंध में पुलिस ने फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि होने की उम्मीद है.



निघासन सीओ शिवम कुमार ने बताया कि कलीम का शव धान के खेत में मिला है. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है.