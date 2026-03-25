पिस्टल के साथ हिस्ट्रीशीटर बदमाश धमतरी से गिरफ्तार, 11 जिंदा कारतूस भी बरामद
पकड़े गए बदमाश के खिलाफ अलग-अलग थानों में कई मामले पहले से दर्ज हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 25, 2026 at 6:50 PM IST
धमतरी: गुंडे-बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को आज बडी सफलता हाथ लगी. सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्रीशीटर युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से एक देशी पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस के अनुसार आरोपी सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराने की फिराक में था, इससे पहले ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया.
पिस्टल के साथ बदमाश गिरफ्तार
कोतवाली पुलिस के अनुसार जिले में गुंडा-बदमाशों, निगरानी बदमाशों एवं चाकूबाजों के विरुद्ध लगातार सख्त और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक मरादेव मंदिर, गौरव पथ के पास अवैध हथियार लेकर संदिग्ध रूप से घूम रहा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई और क्षेत्र की घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया.
11 जिंदा कारतूस भी मिले
आरोपी को कब्जे में लेकर जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास से देशी पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने जब आरोपी से कहा कि वो हथियार लेकर घूम रहा है, उसके पास इसके लाइसेंस हैं. अपराधी ने पुलिस को बताया कि पिस्टल और कारतूस दोनों अवैध हैं. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.
पकड़ा गया बदमाश निकला हिस्ट्रीशीटर
गिरफ्तार आरोपी की पहचान सौरभ सोनी, उम्र 25 वर्ष, पिता नरेन्द्र सोनी, निवासी आमातलाब रोड के रूप में हुई है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी पहले से ही हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ मारपीट, धमकी, घर में घुसकर विवाद तथा आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. वर्ष 2020 से लेकर 2024 तक उसके खिलाफ अलग-अलग अपराधों में कई बार कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें आर्म्स एक्ट के गंभीर प्रकरण भी शामिल हैं.
पुलिस का कहना है कि आरोपी की गतिविधियों पर लंबे समय से निगरानी रखी जा रही थी. समय रहते की गई कार्रवाई से किसी संभावित घटना को टाल दिया गया. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्ती जारी रहेगी. धमतरी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि अपने आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, अवैध हथियार या असामाजिक तत्वों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें. अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में इससे मदद मिलेगी.
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