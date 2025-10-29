ETV Bharat / state

हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, पुलिस को मिला फर्जी पासपोर्ट

चूरू में गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर के पास पुलिस को तीन पासपोर्ट मिले है. इसमें से एक फर्जी है. किसी अन्य पते पर बनवाया गया है.

Fake Passport In Churu
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 7:49 PM IST

चूरू: कोतवाली थाना पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर को फर्जी पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी मुबारिक है. उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि फर्जी पासपोर्ट फरियाद खान दिलावरखानी ने बनवाया है. मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की.

कोतवाली थाना अधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर मुबारिक रेलवे स्टेशन के पास घूम रहा है. उसके पास फर्जी पासपोर्ट है. इस पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी मुबारिक को गिरफ्तार कर लिया.

पढ़ें: NIA को चकमा देकर विदेश भागा रोहित गोदारा का खास गुर्गा, कोलकाता से बनवाया फर्जी पासपोर्ट

पूछताछ में पता चला कि मुबारिक ने पुलिस से बचने के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाया था. आरोपी ने बताया कि चूंकि वह कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर है, इसलिए चूरू में उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा था. ऐसे में उसके दोस्त फरियाद खान दिलावर खानी ने उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से करवाई, जिसने उसे सीकर के लक्ष्मणगढ़ का निवासी बताते हुए फर्जी पासपोर्ट बनवा दिया.

तीन पासपोर्ट जब्त: पुलिस को मुबारिक के पास से तीन पासपोर्ट बरामद हुए हैं, जिनमें से एक के फर्जी होने की पुष्टि हो चुकी है. कोतवाली थाना पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर मुबारिक को गिरफ्तार करने के साथ ही आरोपी फरियाद दिलावर खानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है.

