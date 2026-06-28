59 दिनों तक रील्स बनाकर पुलिस को छकाने वाला हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार
अजय ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक के बाद एक करीब 30 रीलें पोस्ट कर खुलेआम पुलिस को चुनौती दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 12:16 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश में अपराधियों की रीढ़ तोड़ने का दम भरने वाली कानपुर पुलिस का इकबाल उस वक्त पूरी तरह दफन हो गया, जब रावतपुर के त्रिलोकी धाम आश्रम के महंत रविकांत शुक्ला पर जानलेवा हमला करने वाला कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर पूरे 59 दिनों तक पुलिस की नाक के नीचे कानून की धज्जियां उड़ाता रहा.
शनिवार को रतनलाल नगर के एक धुलाई सेंटर से उसकी गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की घोर लापरवाही और लाचारी सरेआम नीलाम हो गई है. दो महीने तक चली इस लुका-छिपी ने साबित कर दिया है कि कानपुर पुलिस का खुफिया और सर्विलांस तंत्र पूरी तरह से नाकाम हो चुका है.
महंत पर जानलेवा हमला करने के बाद फरार चल रहे इस शातिर अपराधी ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को मजाक बनाकर रख दिया. फरारी के दौरान कानून के खौफ से भागने के बजाय अजय ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक के बाद एक करीब 30 रीलें पोस्ट कर खुलेआम पुलिस को चुनौती दी.
जब एक वांछित अपराधी सोशल मीडिया पर सरेआम वीडियो डालकर पुलिस को चिढ़ा रहा था, तब लाखों के बजट और आधुनिक तकनीक से लैस सर्विलांस टीमें गहरी नींद में सोई हुई थी. अपराधी का यह बेखौफ अंदाज खाकी के गाल पर एक करारा तमाचा है.
पुलिस की ढिलाई तब सामने आई जब 29 अप्रैल को आश्रम के पास अपनी कथित महिला मित्र से मिलने का विरोध करने पर अजय ठाकुर ने साथियों के साथ मिलकर 40 साल से वहां रह रहे महंत पर जानलेवा हमला किया था. वारदात के बाद पुलिस ने सुस्ती दिखाते हुए महज एक आरोपी ईशु यादव को जेल भेजकर और मौके से भाजपा का झंडा लगी थार गाड़ी जब्त कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था.
सत्ताधारी दल के झंडे के रसूख के आगे नतमस्तक दिख रही पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे अपराधियों के हौसले सातवें आसमान पर पहुंच गए. बर्रा थाने का हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर कोई साधारण बदमाश नहीं है, बल्कि उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास, दुष्कर्म, लूट, पॉक्सो और गुंडा एक्ट समेत 32 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. ऐसे समाज के लिए नासूर बन चुके अपराधी को दबोचने में 59 दिन का वक्त लगाना कानपुर पुलिस की कार्यशैली, ढुलमुल रवैए और गंभीर शिथिलता को पूरी तरह उजागर करता है.
कागजों पर एनकाउंटर और कानून व्यवस्था का ढोल पीटने वाली पुलिस जमीनी स्तर पर एक रील बनाने वाले अपराधी के सामने पूरी तरह लाचार और बौनी नजर आई. रतनलाल नगर के एक धुलाई सेंटर पर आम जनता और राहगीरों द्वारा उसकी गिरफ्तारी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के बाद ही पुलिस ने मामले की पुष्टि की है.
एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस की तीन टीमें लगी हुई थीं और शनिवार को गैंगस्टर की लोकेशन के आधार पर रतनलाल नगर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.
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