हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार, रायपुर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आज बड़ा खुलासा कर सकती है.

HISTORY SHEETER ARRESTED
रायपुर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 9, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read
रायपुर: पिछले कुछ महीनों से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रायपुर पुलिस ने शनिवार को ग्वालियर में घेराबंदी करके वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया. वीरेंद्र तोमर का भाई रोहित तोमर अब भी फरार है. रायपुर पुलिस की टीम रोहित तोमर की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है. वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर पिछले 5 महीने से फरार चल रहे थे. 5 महीने के बाद पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया है. रायपुर पुलिस इस मामले में आज बड़ा खुलासा कर सकती है.

हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर ग्वालियर से गिरफ्तार: वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ रूबी तोमर रायपुर का आदतन अपराधी है. वह अपने छोटे भाई रोहित तोमर के साथ मिलकर सुदखोरी का काम करता था. आरोपी किस्तों में कर्जदारों से मूलधन से भी ज्यादा पैसा ब्याज में वसूला करते थे. वीरेंद्र सिंह तोमर पर पहला मामला साल 2006 में दर्ज हुआ था. पुलिस ने आदतन अपराधियों की लिस्ट में वीरेंद्र तोमर का नाम डाला हुआ था. वीरेंद्र तोमर के ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा अलग-अलग थानों में मामला दर्ज हैं. जिसमें मारपीट उगाही करना चाकूबाजी, ब्लैकमेलिंग और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं.



घर से मिले थे हथियार और महंगे कार: लगभग 5 महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर दशमीत चावला ने रोहित तोमर के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाकर तेलीबांधा थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद से वीरेंद्र तोमर फरार हो गया. उसके फरार होने के बाद उसका छोटा भाई वीरेंद्र तोमर भी गायब हो गया. रायपुर पुलिस ने वीरेंद्र सिंह तोमर के घर की तलाशी ली तो उसके घर से अवैध हथियार पुलिस को मिला. पुलिस ने वीरेंद्र तोमर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. घर की तलाशी के दौरान घर में अवैध हथियार के साथ ही सोने चांदी और नगद रकम सहित कई महंगी कार भी पुलिस ने बरामद की थी.

आदतन आपराधी की गिरफ्तारी: पुलिस ने वीरेंद्र तोमर के घर के साथ ही कई जगहों पर एक साथ रेड की कार्रवाई शिकायत के बाद की थी. जिसमें पुलिस ने 40 करोड़ रुपए से अधिक की रजिस्ट्री के दस्तावेज, 3 करोड़ रुपए से अधिक का सोना और 10 लाख रुपए की चांदी जब्त की थी. इसके साथ ही पुलिस ने बैंक पासबुक चेक और एटीएम भी बरामद किया था.

