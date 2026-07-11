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सनसिटी हमले का आरोपी फरार: घर तोड़ने पहुंची टीम, पिता के नाम पट्टा मिलने पर रुकी कार्रवाई

पुलिस ने आरोपी के पिता से उसके मकान से निर्माण संबंधी कागजात मांगे गए हैं. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Historysheeter absconded in Jodhpur
मुख्य आरोपी के घर पहुंची पुलिस (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 2:42 PM IST

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जोधपुर: दो दिन पहले शहर के महामंदिर थाना क्षेत्र स्थित सनसिटी अस्पताल के सामने देर रात एक युवक पर लाठी-डंडे और तलवारों से हमला करने के मामले में वांछित मुख्य आरोपी आकाश सरगरा पुलिस गिरफ्त से दूर है. उसे पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन वह अभी हाथ नहीं आया है. इस बीच शनिवार को नगर निगम और पुलिस दल माता का थान थाना क्षेत्र स्थित उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंचा. दल के साथ जेसीबी भी थी, लेकिन मौके पर जब घर के कागजात देखे गए तो वह आकाश सरगरा के पिता के नाम से निकले. इसके बाद दल पीछे हट गया. अब उसके पिता से कहा गया है कि इस भूखंड पर बनाए गए मकान के निर्माण की अनुमति दो दिन में पेश करें.

माता का थान थानाधिकारी शफीक अहमद ने बताया कि सनसिटी अस्पताल के पास हुई तलवारबाजी के मामले में मुख्य आरोपी आकाश सरगरा उर्फ आकाश पंवार की तलाश है. वह थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. इसका एक अवैध मकान थाना क्षेत्र के कीर्ति नगर में है. इसे तोड़ने के लिए आज नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ यहां पहुंची थी. उसके पिता के नाम का पट्टा जारी हो रखा है. नगर निगम की टीम ने मौके पर रिपोर्ट बनाई है और मकान के निर्माण संबंधी दस्तावेज तलब किए हैं. इसके लिए आकाश के पिता को दो दिन का समय दिया गया है. इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.

पढ़ें: पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, लोहे के सरिये और लाठियों से किया वार

पांच गिरफ्तार, आकाश फरार: आठ जुलाई की रात सनसिटी अस्पताल के सामने युवक करन सरगरा पर पांच हमलावरों द्वारा घेरकर तलवार, डंडों और पाइप से बेरहमी से मारपीट की गई थी. इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. घायल ने नामजद रिपोर्ट दी, जिसमें आकाश सरगरा सहित अन्य के खिलाफ आरोप लगाए. महामंदिर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि पुलिस ने फुटेज के आधार पर इस मामले में वसीम, अंकित, यशवर्धन, अरुण और समीर को गिरफ्तार किया है. जबकि मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है.

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