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अमेठी में हिस्ट्रीशीटर की पुलिस से मुठभेड़, शातिर चोर गिरफ्तार

अमेठी: यूपी के अमेठी पुलिस ने 16 आपराधिक मुकदमों वाले हिस्ट्रीशीटर अख्तर हुसैन उर्फ राजू समेत चार बदमाशों को साथ मुठभेड़ हुआ. पुलिस चेकिंग के दौरान घिरने पर मुख्य आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह घायल हो गया. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की भैंस की बिक्री से मिले 32200 कूटरचित नंबर प्लेट लगी पिकअप और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं.

अमेठी अखिलेश वर्मा ने मंगलवार को बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत 21 जुलाई को गौरीगंज पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति पिकअप वाहन से रोहसी खुर्द से टीवी टावर जाने वाली रोड पर रेकी करते हुए घूम रहे हैं. पुलिस टीम द्वारा रोहसी खुर्द गांव के पहले टीवी टावर के पास पहुंचकर देखा गया कि एक पिकअप वाहन सड़क किनारे खड़ी हुई है.

पुलिस टीम को आता देख पिकअप सवार सभी व्यक्ति भागनें लगे. पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी करने पर उनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया. पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग करने पर एक अभियुक्त घायल होकर गिर गया. उसके साथ ही अन्य तीन अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया.

बदमाशों से पुलिस ने बरामद किया रूपये: पूछताछ करने पर घायल अभियुक्त ने अपना नाम अख्तर हुसैन उर्फ राजू पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम संपतपुर मजरे गुवावां थाना गौरीगंज जनपद अमेठी बताया. उसके कब्जे से एक तमंचा, एक जिन्दा कारतूस, एक खोखा कारतूस 315 बोर व 9,000 रुपये बरामद हुए. पिकअप ड्राइवर दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम दद्दन प्रसाद वर्मा पुत्र रामनरायण वर्मा निवासी पूरे भगीरथ मजरे शाहपुर थाना जामो जनपद अमेठी बताया. उसके कब्जे से 7700 रुपये बरामद हुए.

तीसरे ने अपना नाम मोहम्मद रईस उर्फ बब्लू पुत्र सुबराती निवासी मुण्डका जोधपुर मजरे रामपुर नौरंगाबाद थाना जामो जनपद अमेठी बताया, जिसके कब्जे से 8,000 रुपये बरामद हुए. चौथे ने अपना नाम तेजबहादुर पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी पूरे प्रसाद सिंह मजरे बरौलिया थाना जामो जनपद अमेठी बताया. उसके कब्जे से 7,500 रुपये बरामद हुए.



पिकअप वाहन का नम्बर प्लेट निकला फर्जी: पिकअप वाहन की तलाशी से रस्से, टार्च, चाकू, पेंचकश व प्लायर बरामद हुआ. पिकअप वाहन के कागजात मांगने पर दिखा न सके और जांच से उक्त वाहन में लगी नंबर प्लेट कूटरचित होना पाया गया.



चोरी की घटनाओं का हुआ खुलासा: पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह चारों लोग मिलकर भैंसो व सुनसान जगहों पर लगे सोलर पैनल व अन्य सामान की चोरी करके बेंच देते हैं. उन लोगों ने मिलकर करीब 12 दिन पहले ग्राम लोनियन का पुरवा से एक भैंस व एक पड़वा चोरी किया था, जिसे 60,000 रुपये में बेंच दिया था.