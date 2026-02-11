यहीं से चमका था मुगल सल्तनत का सूरज; जानिए-बादलगढ़ के आगरा किला बनने की दिलचस्प कहानी
इसी किले में मुगल बादशाह हुमायूं ताज पहना, जाट राजा सूरजमल और मराठों के भी कब्जे में रहा.
Published : February 11, 2026 at 7:57 AM IST
आगरा: दिल्ली के करीब आगरा में मिट्टी का किला बादलगढ़ कभी राजपूत रियासत का केंद्र था. जब मुगल सल्तनत ने देश में पैर जमाए तो यही किला बलुआ पत्थर में बदल गया. मुगल सम्राट अकबर ने 1565 ई. में इस किले को देश की सत्ता का केंद्र बनाया. 94 एकड़ में फैला यह किला मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन, दोनों का साक्षी बना. शाहजहां ने अपनी कैद के दिन इसी किले में गुजारे. यह किला अपने महलों, नक्काशी, बागों, खूबसूरत मेहराबों के कारण आज भी लोगों का ध्यान खींचता है. इस किले से हिंदुस्तान का इतिहास जुड़ा है. सत्ता के संघर्ष, षडयंत्र, धोखे, रिश्तों के खून...इन सबका साक्षी रहा है यह किला. ETV Bharat के 'किले: हिस्ट्री और मिस्ट्री' के इस दूसरे एपिसोड में आइए जानते हैं फोर्ट के बारे में और इसका इतिहास...
लाल बलुआ पत्थर से बना आगरा का किला ना सिर्फ मुगल स्थापत्य का प्रतीक है, बल्कि यह भारत के मध्यकालीन इतिहास की धड़कन भी है. मुगलों से पहले राजपूत राजाओं का बनाया ये मिट्टी का किला (कच्ची किला) बादलगढ़ था. बता दें कि मुगलिया सल्तनत की धुरी आगरा रहा है. सबसे पहले आगरा को राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया था. इसके बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने आगरा किला से ही सत्ता संभाली थी. बाबर के बाद हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत चलाई. आज की बात करें तो पर्यटन के गोल्डन ट्रायंगल में आगरा आता है. देश की राजधानी दिल्ली से विदेशी मेहमान सीधे आगरा आकर ताजमहल, आगरा किला और अन्य स्मारक देखकर ही जयपुर और ग्वालियर-खुजराहो की ओर जाते हैं. यही वजह है कि आगरा किला पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और खूबसूरत किला है.
94 एकड़ में फैला आगरा किला: आगरा किला के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने बताया कि ये किला 94 एकड़ में फैला है. इसका संरक्षण और देखभाल ASI के पास है. आगरा किले में मौजूद भवनों के संरक्षण का कार्य समय-समय पर कराया जाता है. जिससे भवन देखने आने वाले विजिटर्स को किला सही रूप में दिखे.
यूं समझें बादलगढ़ से आगरा किले तक का सफर
मिट्टी के किला से बादलगढ़ बनने की कहानी: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि बात 1035 की है, जब मोहम्मद गजनवी के पौत्र मादूद ने आगरा की ओर कूच किया था. इस बारे में लेखक व इतिहासकार अब्दुल्ला ने अपनी किताब 'तारीख-ए-दाउदी' में लिखा था कि आगरा में मिट्टी का आसमान छूता एक किला था. 11वीं सदी में इसका अस्तित्व था. जो सिकरवार राजपूतों के अधिकार में था. सन् 1089 से 1114 तक गजनी के सुल्तानों ने आगरा किला पर लगातार आक्रमण किए. जिससे किला ध्वस्त हो गया. इस बारे में विदेशी इतिहासकार खौड़ा मीर ने अपनी किताब 'हवीवस सियारा' में लिखा है कि सन् 1058 से 1059 तक आगरा किला पर गजनी के सुल्तान का अधिकार रहा था. सन् 1475 में राजपूत राजा बादल सिंह ने आगरा किला पुन: बनाया. जिससे ही इसका सबसे पुराना नाम बादलगढ़ है.
सिकंदर लोदी ने अधिकार कर बनाई अपनी राजधानी: सीनियर इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, सिकंदर लोदी ने सन् 1487 में बादलगढ़ यानी आगरा किला पर कब्जा किया. जुलाई 1504 में आगरा में आए भूकंप से बादलगढ़ किला में भारी नुकसान हुआ था. इसके सन् को लेकर भी इतिहासकार एकमत नहीं हैं. भूकंप के बाद सिकंदर लोदी ने फिर सन् 1504 में किले का रेनोवेशन करके आगरा को अपनी राजधानी बनाया. सिकंदर लोदी के आगरा को राजधानी बनाए जाने को लेकर इतिहासकारों में भी मतभेद है. कई इतिहासकार आगरा को राजधानी बनाने का सन् 1503 लिखते हैं, तो कई 1504 से 1506 में आगरा को राजधानी बनाए जाना लिखते हैं. सिकंदर लोदी की मौत के बाद उसके बेटे इब्राहिम लोदी ने आगरा में सत्ता संभाली थी.
मुगलों को बादलगढ़ में मिला था कोहिनूर: राजकिशोर 'राजे' की किताब 'तवारीख-ए-आगरा' में आगरा किला का पूरा इतिहास लिखा है. उन्होंने लिखा है, सन् 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में मुगल वंश के संस्थापक बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को हराया. युद्ध में इब्राहिम लोदी भी मारा गया. जिससे भारत में लोदी वंश का अंत हुआ. इस तरह बादलगढ़ पर बाबर का अधिकार हुआ. बाबर ने पानीपत में मिली जीत के बाद आगरा पर अधिकार करने अपने बेटे हुमायूं को भेजा था. जिस पर बादलगढ़ किले में मौजूद ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत के परिजन ने हुमायूं को कोहिनूर हीरा और खजाना सौंपा था. तभी बादलगढ़ मुगलों की राजधानी बना. मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मौत के बाद सन् 1530 में बादलगढ़ किला में हुमायूं ने ताज पहना.
शेरशाह सूरी ने हुमायूं से जीता था किला: इतिहासकार 'राजे' बताते हैं कि शेरशाह सूरी उर्फ शेरशाह सूर ने सन् 1539 में चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर बादलगढ़ किला पर अधिकार किया. इसके बाद सन् 1540 में बिलगांव के युद्ध में हुमायूं को हराया. जिससे हुमांयू हिंदुस्तान छोड़कर भागा था. सन् 1545 में कालिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी की मौत हो गई. इसके बाद शेरशाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह यानी सिकंदर शाह ने सत्ता संभाली. सन् 1553 में इस्लाम शाह की मौत पर उसका बेटा फिरोजशाह सूरी गद्दी पर बैठा. मगर, फिरोजशाह सूरी की उसके सगे मामा आदिल शाह ने हत्या की और खुद गद्दी पर बैठा गया. आदिल शाह से सूरी वंश की सत्ता, हेमू विक्रमादित्य के हाथ में चली गई.
हुमायूं ने दिल्ली तो अकबर ने बादलगढ़ किला पर अधिकार किया: मुगल बादशाह हुमायूं ने हेमू विक्रमादित्य के समय ही सन् 1555 में दिल्ली पर अपना अधिकार जमाया. हुमायूं के निधन के बाद अकबर बादशाह बना. सन् 1556 में अकबर के सेनापति बैरम खान ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराकर बादलगढ़ किला पर अपना कब्जा कर लिया. अकबर ने तब आगरा किला को अपनी राजधानी बनाया. अकबर ने बादलगढ़ किला के वर्तमान स्वरूप को लाल बलुआ पत्थर के उपयोग से पुनर्निर्मित किया था. अकबर के बाद जहांगीर ने जहांगीर महल, शाहजहां ने यहां पर सफेद मार्बल से निर्माण कार्य कराया.
मुगलों का दोबारा कब्जा: जब सन् 1763 में राजा सूरजमहल का निधन हो गया तो, जाट राजाओं की शक्ति भी कम होती चली गई. तब मुगलिया सल्तनत की गद्दी की कमान मुगल बादशाह शाह आलम के हाथ थी. उसने आगरा किला पर अधिकार करने की रणनीति बनाई. सन् 1774 में मुगल सेना ने जाट सेना को हराकर दोबारा आगरा किला पर अधिकार किया.
मराठों का किला पर अधिकार: मुगल सल्तनत लगातार कमजोर हो रही थी. इतिहासकार 'राजे' बताते हैं कि भले ही मुगल बादशाह शाह आलम था. पर सत्ता की कमान महादजी शिंदे के हाथ थी. सन् 1785 में महादजी शिंदे ने अपना नियंत्रण आगरा किला पर स्थापित किया, जो कि 1803 तक रहा. कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि आगरा किला पर मुगल बादशाह शाह आलम का दोबारा कब्जा भी महादजी शिंदे ने कराया था.
आगरा किला पर अंग्रेजों का कब्जा: आगरा किला पर मराठाओं को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन् 1803 में कब्जा किया. अंग्रेजों ने आगरा किला को पहली बार सैन्य छावनी अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया. सन् 1857 के गदर के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में आजादी तक रहा.
ब्रिटिश काल से छावनी के रूप में किला का उपयोग: टूरिस्ट गाइड सलीम बताते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने साल 1853 में जॉन रसेल कॉल्विन को भारत के उत्तर पश्चिम प्रांतों का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया. तब उत्तर पश्चिम प्रांतों का मुख्यालय आगरा था. जॉन रसेल कॉल्विन के समय सन् 1857 का गदर हुआ. जिसके दबाव और तनाव में लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन रसेल कॉल्विन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया. अन्य सैनिक भी अवसाद की वजह से मनोरोगी हो गए. विद्रोह की वजह से जॉन रसेल कॉल्विन को सही उपचार नहीं मिला तो वह हैजा की चपेट में आ गया. जिससे 9 सितंबर 1857 को रसेल की मौत हो गई. आज भी आगरा किला में दीवान ए आम के सामने जॉन रसेल की कब्र है. जो सन् 1857 के गदर की कहानी को ताजा करती है. वहीं किले का एक बड़ा हिस्सा आज भी सेना के कब्जे में है.
इंडो-इस्लामिक और राजपुताना वास्तुकला की झलक: सीनियर टूरिस्ट गाइड शमशुद्दीन बताते हैं कि अकबर ने आगरा किला का रेनोवेशन कराने के लिए वास्तुकार कासिम अली खान को बुलाया. आगरा किला में इंडो-इस्लामिक और राजपुताना वास्तुकला झलकती है. कासिम अली खान के डिजाइन के आधार पर आगरा किला में बहुत काम कराया. अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से इस किले की चाहरदीवारी बनवाई, अकबरी महल बनवाया. जो अभी नहीं है. बादशाह बनने पर जहांगीर ने जहांगीर महल बनवाया. जो लाल पत्थर का बेहद खूबसूरत महल है. इसके बाद शाहजहां ने आगरा किला में सफेद संगमरमर से काम कराया. आगरा किले के संरक्षण और मरम्मत के साथ ही अन्य पैलेस भी बनवाए. शाहजहां ने सबसे ज्यादा यहां पर सफेद मार्बल से भवन बनवाए.
इतना ही नहीं, मुगलों में अकबर के साथ ही जहांगीर और शाहजहां का राजपुताना से गहरा नाता था. इसलिए, आगरा किला में राजपुताना वास्तुकला भी खूब नजर आती है. जिसमें शाहजहां की सबसे प्रिय बेटी जहांआरा और रोशनआरा का महल पालकी नुमा है. जो राजपुताना वास्तुकला की पहचान है. शाहजहां ने आगरा किला में महिलाओं के नमाज के लिए मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद बनाई थी. उसने मुसम्मन बुर्ज को रेड स्टोन की जगह सफेद संगमरमर से बनाया था. अबुल फजल ने अकबरनामा में आगरा किला में 400 से अधिक भवन का जिक्र किया है. आगरा किला में अभी 16 महल बचे हैं. अब आगरा किला का एक बड़ा हिस्सा सेना के पास है.
बेहद खास 'तख्त-ए-जहांगीर' की कहानी: शमशुद्दीन बताते हैं कि अकबर के निधन के बाद शहजादा सलीम मुगलिया तख्त पर बादशाह जहांगीर के नाम से बैठा. बादशाह जहांगीर ने अकबर के खिलाफ सन् 1602 में विद्रोह करके इलाहाबाद में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था. इलाहाबाद में बेल्जियम से मंगवाए ब्लैक ओनिक्स पत्थर के तख्त पर बैठकर जहांगीर ने खुद को बादशाह घोषित किया था. वो तख्त आज भी आगरा किला में दीवान-ए-खास के पास रखा है. जो 'तख्त-ए-जहांगीर' के नाम से जाना जाता है. यह 10 फुट 7 इंच लंबा, 9 फुट 10 इंच चौड़ा और 6 इंच मोटे काले पत्थर का है. इसके बारे में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-जहांगीरी' में लिखा है. जब अंग्रेजों ने आगरा किला पर सन् 1803 में आक्रमण किया तो तोप से दागा गया एक गोला तख्त-ए-जहांगीर के ऊपर गिरा. जिससे उसकी छतरी टूट गई और तख्त-ए-जहांगीर में दरार आ गई थी.
अकबर ने कराया था मुसम्मन बुर्ज का निर्माण: ASI की मानें तो आगरा किला में मुसम्मन बुर्ज यानी शाह बुर्ज या झरोखा का निर्माण अकबर ने कराया था. अकबर ने रेड सैंड स्टोन से इसे बनवाया था. जो आज खास महल, दीवान-ए-खास, शीश महल और अन्य भवनों से जुड़ा है. बादशाह जहांगीर ने इसका झरोखे के रूप में इस्तेमाल किया. बादशाह जहांगीर ने इसके दक्षिण में अपनी न्याय की जंजीर लगवाई थी. इसके बाद शाहजहां ने सन् 1632-40 में मुसम्मन बुर्ज का निर्माण संगमरमर से कराया था. ये सफेद संगमरमर और शानदार पच्चीकारी से बनाए गए हैं. इसी मुसम्मन बुर्ज में औरंगजेब ने बादशाह बनने पर अपने पिता शाहजहां को कैद करके रखा. सन् 1658 से 1666 तक शाहजहां इसी मुसम्मन बुर्ज में कैद रहा. यहीं पर शाहजहां ने अंतिम सांस ली थी.
आगरा किला में अकबर से लेकर शाहजहां तक ने बनवाए भवन: वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाकर आगरा किला का रेनोवेशन सन् 1565 में लाल बलुआ पत्थर से शुरू कराया था. आगरा किला के निर्माण में लगभग 4000 से अधिक मजदूर लगाए. तब 1573 में ये किला नए अंदाज में बनकर तैयार हुआ था. मगर, इससे पहले ही सन् 1571 में अकबर ने आगरा किला से करीब 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया. करीब 14 साल बाद अकबर ने दोबारा सन् 1585 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया. लाल बलुआ पत्थर की वजह से आगरा किला को तब लोग लाल किला कहने लगे थे. बताते चलें, 25 अक्टूबर 1605 को आगरा किला में अकबर का पेचिश बीमारी की वजह से निधन हुआ. मुगल सत्ता की बागडोर सलीम को मिली. जो मुगलिया तख्त पर जहांगीर के नाम से बैठा. जहांगीर ने आगरा किला में जहांगीर महल बनवाया. उसी समय पर अन्य भवन भी बने. अंगूरी बाग भी आगरा किला में लगाया गया. 28 अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मौत के बाद मुगल तख्त पर शाहजहां बैठे. शाहजहां ने आगरा किला में अकबर के बनवाए कई महल और भवन तोड़वाकर सफेद संगमरमर से नए अंदाज में भवन बनवाए.
विश्व धरोहर आगरा किला में ऑनलाइन-ऑफलाइन टिकट व्यवस्था: सन् 1983 में यूनेस्को ने आगरा किला को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था. इससे पहले से ही आगरा किला के संरक्षण और देखभाल का जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास है. आगरा किला में पर्यटकों की सुविधा के लिए पेयजल के साथ ही शौचालय की व्यवस्था है. कई जगह पर बैठने के लिए सीटें भी हैं. एएसआई कर्मचारी के साथ ही निजी सिक्योरिटी कंपनी के सुरक्षा गार्ड की मदद से भीड़ प्रबंधन किया जाता है. जिसमें टिकट चेकिंग से लेकर पर्यटकों की तलाशी का काम भी इनके ही जिम्मे हैं. आगरा में एंट्री की टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन है. आगरा किला के एंट्री गेट के बाहर ASI ने टिकट विंडो से ऑफलाइन टिकट की व्यवस्था की है.
आगरा किला का लाइट एंड साउंड शो बेहद खास: बता दें कि आगरा किला में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत 2003-2004 में हुई थी. जो 6 माह चला और फिर बंद हो गया. इसके बाद सन् 2011 में नए अंदाज में लाइट एंड साउंड शो शुरू हुआ. जो सन् 2019 तक चला. फिर 6 साल बाद 19 अप्रैल 2025 को आगरा किला में लाइट एंड सांउड शो अत्याधुनिक तकनीक से शुरू हुआ. जिसमें ब्रज मंडल, अग्रवन, सिकरवार, चौहान, तोमर राजाओं की गाथा के साथ ही बादलगढ़ के आगरा किला बनने की पूरी कहानी, आगरा किला का मुगल इतिहास, छत्रपति शिवाजी की शौर्यगाथा, गुरु अर्जुन देव, 1857 का गदर और अंग्रेजी हुकूमत के समय की अहम घटनाएं समाहित हैं. लाइट एंड साउंड शो के अंग्रेजी भाषा वर्जन में मशहूर अभिनेता कबीर बेदी की आवाज है, तो हिंदी भाषा वर्जन में मशहूर लेखक हरीश भिमानी की आवाज है.
शो की टाइमिंग-
हिंदी भाषा शो : शाम 7:30 बजे से रात 8:15 बजे तक.
अंग्रेजी भाषा शो : रात 8:30 बजे से रात 9:15 बजे तक.
टिकट की कीमत : वयस्क (भारतीय नागरिक): 350 रुपये, वयस्क (गैर-भारतीय): 800 रुपये.
किले की सुरक्षा के खास इंतजाम: सीनियर टूरिस्ट गाइड शमशुद्दीन बताते हैं कि अकबर ने जब आगरा किला के पुननिर्माण का जिम्मा वास्तुकार कासिम अली खान को दिया, तो उसकी सुरक्षा को लेकर कई निर्देश भी दिए. जिस पर कासिम अली खान ने आगरा किला की त्रिस्तरीय सुरक्षा का खाका तैयार किया. आगरा किले के चारों कोने पर 4 गेट हैं. किले का मुख्य गेट दिल्ली गेट था. जो बेहद भव्य तरीके से बनाया गया था. किले के अंदर भी हाथी पोल है. दूसरा अकबर दरवाजा है. जो किले की खाई के पार बना है. अमरसिंह गेट भी है. आगरा किला के अमर सिंह गेट और सबसे अहम दिल्ली गेट में एंट्री को लेकर सुरक्षा के लिहाज से एक के बाद एक ऐसे 3 गेट बनाए गए हैं, जिनसे गेट से पहले ही दुश्मन और उसकी सेना पर नजर रखा जा सके. क्योंकि, दुश्मन यदि किसी तरह से किला में इन दोनों गेट से प्रवेश करे तो यहां पर उसे दूसरे गेट और तीसरे गेट से रोका जा सके. इससे ही तो दुश्मन सीधे बादशाह या महल तक नहीं पहुंच सकता था. मुख्य एंट्री गेट के बाद दो बनाए गेटों पर सेना का विशेष इंतजाम रहता था. इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से किला में खाई भी बनाई थी. औरंगजेब ने सुरक्षा को लेकर ही आगरा किला के बाहर खाई खुदवाई थी.
हर पर्यटक देखना चाहता है आगरा किला: टूरिज्म गिल्ड के पूर्व प्रेसिडेंट राजीव सक्सेना ने बताया कि आगरा के पर्यटन कारोबार में आगरा किला बहुत महत्वपूर्ण है. अकबर ने जब आगरा को राजधानी बनाया तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत किला था. आगरा किला में अकबर, जहांगीर और शाहजहां की वजह से इसमें 3 जनरेशन के भवन और महल दिखाए जाते हैं. आगरा किला समझाने के लिए आज अच्छे टूरिस्ट गाइड जब पर्यटकों को आगरा किले की भव्यता बताते हैं, तो पर्यटक हैरान रह जाते हैं. पच्चीकारी और पेटिंग से ही आगरा किला सबसे खूबसूरत किला बना था. जो पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं. उनमें से अधिकतर पर्यटक आगरा किला देखना चाहते हैं. क्योंकि, वो देखना चाहते हैं कि ताजमहल जिसने बनवाया, उस बादशाह ने आगरा किला के इस हिस्से में जिंदगी के अंतिम साल कैद में बिताए.
टूरिस्ट बिजनेस में किले का अहम रोल: आगरा एक पर्यटन नगरी है. जिले में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं. जिसमें ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी स्मारक शामिल हैं. आगरा में पर्यटन की धुरी ये तीनों ही स्मारक हैं. जिससे ही टूरिस्ट गाइड, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफट, होटल्स, रेस्टोरेंट, आटो, टैक्सी समेत अन्य लोगों को रोजगार मिलता है. आगरा के एक होटल के मालिक सुनील दुबे बताते हैं कि आगरा में पर्यटन कारोबार ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी समेत अन्य स्मारकों से है. जिसमें पहले नंबर पर ताजमहल है. दूसरे नंबर पर आगरा किला आता है. जहां पर देश-दुनियां से पर्यटक इसे देखने आते हैं. इसलिए, आगरा के पर्यटन कारोबार में आगरा के किले का अहम स्थान है. जब से आगरा किला में लाइट एंड साउंड शो शुरू हुआ है. तब से आगरा में पर्यटकों का नाइट स्टे भी बढ़ा है.
