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रहस्यों की खान 'उल्टा गढ़ा' : "राजा के गलत आचरण से आई तबाही और पलभर में मलबे में तब्दील हो गया किला" अवशेष दे रहे गवाही

अमेठी का उल्टा गढ़ा हनुमान धाम ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी : भारत में ऐसे कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थान मिल जाएंगे, जो अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हुए हैं, लोगों में उन्हें जानने की जिज्ञासा है, लेकिन उनके अतीत की हकीकत एक भेद बनी हुई है. ऐसी ही एक जगह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में है, जो उल्टा गढ़ा के नाम से जानी जाती है. यहां किसी प्राचीन किले के अवशेष, बिखरे खंडहर और मंदिर अपने अस्तित्व की गवाही दे रहे हैं. स्थानीय लोगों के बीच इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं और कहानियां भी प्रचलित हैं. हालांकि अपने दावों को सच में बदलने के लिए किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है. आखिर यहां क्या था? और फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गढ़ उजड़कर मलबे में तब्दील हो गया? आइए जानते हैं पूरी कहानी. पढ़िए खास रिपोर्ट... उल्टा गढ़ा हनुमान धाम (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, अमेठी जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर गौरीगंज में उल्टा गढ़ा नामक ऐतिहासिक स्थान है, जो उल्टा गढ़ा हनुमान धाम के नाम से प्रसिद्ध है. यहां बिखरे प्राचीन गढ़ी के अवशेषों पर बना मंदिर लोगों के जेहन में कई तरह से सवाल खड़े करता है. बताते हैं कि करीब 200 साल पुराना यह परिसर न केवल क्षेत्र के लोगों की अगाध आस्था का प्रतीक है, बल्कि यहां स्थापित 56 फीट ऊंची विशाल हनुमान प्रतिमा दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षण है. मनोकामना पूरी होने की अटूट मान्यता और परिसर में शांति पूर्ण विचरण करते सैकड़ों बंदर इस स्थान को और विशिष्ट बनाते हैं. उल्टा गढ़ा हनुमान धाम (Photo Credit; ETV Bharat) धाम का इतिहास और भौतिक ढांचा स्थानीय लोग उल्टा गढ़ा किले के इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं. उनका कहना है कि यह किला 400 वर्ष से अधिक पुराना बताया जाता है. उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि बहुत पहले भूकंप या अन्य किसी कारण से यह किला पलट गया था, तब से इसे उल्टा गढ़ा के नाम से जाना जाने लगा. हालांकि इसका लिखित प्रमाण किसी के पास उपलब्ध नहीं है. अगर मौके की बात करें तो वहां आज भी किले के अवशेष उपलब्ध हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वहां कुछ तो था. मंदिर परिसर (Photo Credit; ETV Bharat) वहीं, किले के अवशेष के बीच दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की मिट्टी की प्रतिमा है. किले से संबंधित राजपरिवार के सत्य प्रकाश सिंह कौशिक ने साल 2007 में यहां 56 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा की आधार शिला रखी थी. जिसकी 2009 में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई. ऐसे ही परिसर में भगवान शिव-पार्वती, विष्णु जी समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं. इस किले का क्षेत्रफल लगभग 52 बीघा बताया जाता है, जो अब जंगल और झाड़ियों में बदल चुका है. क्या है इतिहास (Photo Credit; ETV Bharat)