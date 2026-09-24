ETV Bharat / state

रहस्यों की खान 'उल्टा गढ़ा' : "राजा के गलत आचरण से आई तबाही और पलभर में मलबे में तब्दील हो गया किला" अवशेष दे रहे गवाही

मनीष चौहान के संपादन में सूर्यभान द्विवेदी की खास रिपोर्ट

Photo Credit; ETV Bharat
अमेठी का उल्टा गढ़ा हनुमान धाम (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 3:59 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेठी : भारत में ऐसे कई प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थान मिल जाएंगे, जो अपने भीतर अनेक रहस्यों को समेटे हुए हैं, लोगों में उन्हें जानने की जिज्ञासा है, लेकिन उनके अतीत की हकीकत एक भेद बनी हुई है. ऐसी ही एक जगह उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में है, जो उल्टा गढ़ा के नाम से जानी जाती है. यहां किसी प्राचीन किले के अवशेष, बिखरे खंडहर और मंदिर अपने अस्तित्व की गवाही दे रहे हैं. स्थानीय लोगों के बीच इसे लेकर कई तरह की मान्यताएं और कहानियां भी प्रचलित हैं. हालांकि अपने दावों को सच में बदलने के लिए किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है. आखिर यहां क्या था? और फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गढ़ उजड़कर मलबे में तब्दील हो गया? आइए जानते हैं पूरी कहानी. पढ़िए खास रिपोर्ट...

उल्टा गढ़ा हनुमान धाम (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, अमेठी जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर गौरीगंज में उल्टा गढ़ा नामक ऐतिहासिक स्थान है, जो उल्टा गढ़ा हनुमान धाम के नाम से प्रसिद्ध है. यहां बिखरे प्राचीन गढ़ी के अवशेषों पर बना मंदिर लोगों के जेहन में कई तरह से सवाल खड़े करता है. बताते हैं कि करीब 200 साल पुराना यह परिसर न केवल क्षेत्र के लोगों की अगाध आस्था का प्रतीक है, बल्कि यहां स्थापित 56 फीट ऊंची विशाल हनुमान प्रतिमा दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षण है. मनोकामना पूरी होने की अटूट मान्यता और परिसर में शांति पूर्ण विचरण करते सैकड़ों बंदर इस स्थान को और विशिष्ट बनाते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
उल्टा गढ़ा हनुमान धाम (Photo Credit; ETV Bharat)

धाम का इतिहास और भौतिक ढांचा

स्थानीय लोग उल्टा गढ़ा किले के इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं. उनका कहना है कि यह किला 400 वर्ष से अधिक पुराना बताया जाता है. उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि बहुत पहले भूकंप या अन्य किसी कारण से यह किला पलट गया था, तब से इसे उल्टा गढ़ा के नाम से जाना जाने लगा. हालांकि इसका लिखित प्रमाण किसी के पास उपलब्ध नहीं है. अगर मौके की बात करें तो वहां आज भी किले के अवशेष उपलब्ध हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वहां कुछ तो था.

Photo Credit; ETV Bharat
मंदिर परिसर (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं, किले के अवशेष के बीच दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की मिट्टी की प्रतिमा है. किले से संबंधित राजपरिवार के सत्य प्रकाश सिंह कौशिक ने साल 2007 में यहां 56 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा की आधार शिला रखी थी. जिसकी 2009 में प्राण प्रतिष्ठा कराई गई. ऐसे ही परिसर में भगवान शिव-पार्वती, विष्णु जी समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं. इस किले का क्षेत्रफल लगभग 52 बीघा बताया जाता है, जो अब जंगल और झाड़ियों में बदल चुका है.

Photo Credit; ETV Bharat
क्या है इतिहास (Photo Credit; ETV Bharat)

"यहां समृद्ध रियासत थी"

स्थानीय कथाओं के अनुसार, प्राचीन काल में यहां समृद्ध रियासत थी. यहां के राजा ने धन-दौलत और सुख-सुविधाओं के मद में चूर होकर गलत आचरण अपना लिया. इसके बाद एक दिन अचानक आए भूकंप में यह विशाल किला पलटकर मलबे में तब्दील हो गया. भूकंप में सबकुछ नष्ट हो जाने और किला पलट जाने के कारण ही इस स्थान का नाम उल्टा गढ़ा पड़ा. कहते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी जब किले को सही नहीं किया जा सका, तब इसी गांव के सत्यप्रकाश चन्द्र कौशिक ने यहां पूजा-अर्चना करवाकर धार्मिक अनुष्ठान शुरू करवाए. कहते हैं कि पूर्व में इस टीले पर इन्हीं के पूर्वजों का अधिकार था.

Photo Credit; ETV Bharat
प्राचीन अवशेष (Photo Credit; ETV Bharat)

श्रद्धालुओं की आवक

वैसे तो यहां प्रतिदिन दूर-दूर से भक्त आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के दर्शन का खास महत्व है, इसलिए उस दिन यहां भक्तों की काफी भीड़ रहती है. मान्यता है कि यहां सच्चे मन में मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है. स्थानीय लोगों की मांग है कि इस परिसर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए.

Photo Credit; ETV Bharat
प्रचीन प्रतिमा (Photo Credit; ETV Bharat)

बंदरों का आगमन

मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में बंदर टहलते नजर आ जाएंगे. मान्यता है कि बंदरों को चना, फल खिलाने से मनवांछित फल मिलता है, इसलिए लोग उन्हें खिलाते भी दिख जाएंगे. अभी तक यहां किसी बंदर के उग्र होने की घटना तो नहीं हुई, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ भी तो बंदरों के प्रबंधन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा पानी, शौचालय का भी कोई खास इंतजाम नहीं है.

Photo Credit; ETV Bharat
भगवान शिव-पार्वती की प्रतिमा (Photo Credit; ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था का हाल

इस मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का कोई खास इंतजाम नहीं है, लेकिन किसी बड़े आयोजन में सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं. इसी तरह मुख्य मार्ग से मंदिर तक आने वाला लिंक मार्ग पूरी तरह जर्जर है, जिससे दो पहिया, चार पहिया वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

Photo Credit; ETV Bharat
क्या है मान्यता (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं पुजारी

मंदिर के मुख्य पुजारी धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है. यहां जो भी विकास कार्य हुए हैं, वे सब संस्थापक की तरफ से ही कराए गए हैं. मंदिर प्रशासन की ओर से परिसर में श्रद्धालुओं को जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है. हमारा प्रयास रहता है कि यहां आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी न हो.

Photo Credit; ETV Bharat
मंदिर परिसर (Photo Credit; ETV Bharat)

पाठकों से अपील: अगर खबर पसंद आए तो शेयर जरूर करें

ये भी पढ़ें- कैंसर जैसी इन गंभीर बीमारियों में रामबाण है म्यूजिक थेरेपी? एक्सपर्ट्स ने बताया चमत्कारी! जानिए क्या कहती है मेडिकल रिसर्च

TAGGED:

उल्टा गढ़ा हनुमान धाम
उल्टा गढ़ा अमेठी
ULTA GADHA HANUMAN DHAM
AMETHI NEWS
ULTA GARHA DHAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.