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Sawan Special: लोहागढ़ किले का भूला-बिसरा वो ऐतिहासिक मंदिर, जहां राजमहल के भोजन से पहले लगता था महादेव को भोग

लोहागढ़ किले की दीवार से सटे इस मंदिर में स्थानीय लोग आज सावन में पूजा के लिए उमड़ते हैं. श्यामवीर सिंह की स्पेशल रिपोर्ट.

लोहागढ़ किले का भूला-बिसरा वो ऐतिहासिक मंदिर
लोहागढ़ किले का ऐतिहासिक मंदिर (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 6:48 PM IST

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भरतपुर: राजस्थान का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला अपनी अभेद्य सुरक्षा, राजसी विरासत और अजेय इतिहास के लिए तो दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन इसकी विशाल प्राचीरों के बीच एक ऐसा मंदरि है जिससे आज की पीढ़ी अनजान है. यह कहानी है किले के पूर्वी छोर पर स्थित एक प्राचीन मंदिर और की. एक ऐसा दौर भी था जब 'दादी जी के महल' की शाही रसोई में बना भोजन सीधे महल के भीतर नहीं जा सकता था. परंपरा और राजसी अनुशासन के तहत सबसे पहले उसे यहां लाकर भगवान महादेव को अर्पित किया जाता था. आइए आपको रूबरू कराते हैं इतिहास के उस पन्ने से, जिसके वजूद पर आज आधुनिक कॉलोनी बस चुकी है, लेकिन श्रद्धा आज भी जिंदा है.

शाही रसोई की वो अनोखी परंपरा: मंदिर से जुड़े स्थानीय जानकार सुभाष व्यास बताते हैं कि तत्कालीन समय में यहां स्थित 'दादी जी के महल' के बाहर एक विशेष और भव्य शाही रसोई बनाई गई थी. यही वह ऐतिहासिक स्थान था, जहां पूरे राजपरिवार के लिए प्रतिदिन भोजन और प्रसादी तैयार की जाती थी, लेकिन इस भोजन को सीधे महल के भीतर ले जाने की सख्त मनाही थी. राजसी अनुशासन और परंपरा के अनुसार, तैयार भोजन को सबसे पहले इस मंदिर के गर्भगृह में लाया जाता था. यहां भगवान महादेव को पहले भोग अर्पित किया जाता था और उसके बाद ही वह प्रसादी महल के भीतर प्रवेश करती थी. यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भरतपुर राजवंश की अगाध श्रद्धा का प्रतीक था. आज भले ही वह राजसी व्यवस्था इतिहास के पन्नों में सिमट चुकी हो, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी यह परंपरा आज भी लोगों के बीच श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है.

लोहागढ़ किले का भूला-बिसरा वो ऐतिहासिक मंदिर
जानिए ऐतिहासिक मंदिर के बारे में (ETV Bharat GFX)

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'बसंत बगीची' के नाम से थी पहचान: सुभाष व्यास बताते हैं कि यह पूरा परिसर कभी "बसंत बगीची" के नाम से जाना जाता था. यहां केवल एक मंदिर नहीं था, बल्कि धार्मिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था. परिसर में भगवान हनुमान का मंदिर और भगवान शिव-पार्वती का मंदिर भी स्थापित था, सावन का महीना आते ही यहां विशेष धार्मिक आयोजन शुरू हो जाते थे. रुद्राभिषेक, शिव पूजन, हवन और अन्य अनुष्ठान नियमित रूप से आयोजित किए जाते थे. स्थानीय लोगों के अनुसार वर्षों से यह परंपरा बिना रुके चली आ रही है. समय बदला, राजशाही समाप्त हुई, लेकिन मंदिर की धार्मिक गतिविधियां कभी बंद नहीं हुईं.

लोहागढ़ में आज भी मौजूद है मंदिर
लोहागढ़ में आज भी मौजूद है मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

1972 तक था वजूद, अब बस गई कॉलोनी: इतिहास का एक कड़वा सच यह भी है कि समय के चक्र ने इस ऐतिहासिक परिसर का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है. सुभाष व्यास के अनुसार, राजसी ठाट-बाठ और कड़े अनुशासन की गवाह रही वह ऐतिहासिक शाही रसोई वर्ष 1972-73 तक अपने मूल स्वरूप में यहां मौजूद थी, लेकिन धीरे-धीरे समय बदला, राजशाही का अंत हुआ और रख-रखाव के अभाव में उस शाही रसोई का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो गया. आज जिस स्थान पर कभी राजा-महाराजाओं का भोग तैयार होता था, वहां एक आवासीय कॉलोनी बस चुकी है. इतिहास की यह अनमोल कड़ी अब केवल यहां के बुजुर्गों की यादों और लोक-कथाओं में ही सिमट कर रह गई है.

लोहागढ़ किले का ऐतिहासिक मंदिर
लोग आज भी सावन में यहां जलाभिषेक करने आते हैं (ETV Bharat Bharatpur)

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किले की दीवार से सटा ऐतिहासिक मंदिर: यह प्राचीन मंदिर लोहागढ़ किले की पूर्व दिशा में स्थित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुर्ग की विशाल और अजेय प्राचीर से बिल्कुल सटा हुआ बना है. यह पूरा परिसर कभी अपनी हरियाली और भव्यता के कारण "बसंत बगीची" के नाम से विख्यात था. यहां केवल एक मंदिर नहीं था, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की धार्मिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था, जहां भगवान शिव-पार्वती और हनुमान जी के प्राचीन विग्रह स्थापित हैं. किले के मुख्य परिक्रमा मार्ग पर स्थित होने के कारण यहां सदियों से श्रद्धालुओं का निरंतर आवागमन बना रहता है. इतिहासकारों का भी मानना है कि राजमहलों के समीप ऐसे मंदिरों का निर्माण केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि राजपरिवार के दैनिक धार्मिक जीवन को संचालित करने के लिए किया जाता था.

समय बदला, लेकिन सावन की रौनक आज भी: भले ही राजसी व्यवस्था इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी है, लेकिन इस मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी वैसी ही है. सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही यहां का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठता है. आसपास कॉलोनी बसने के बाद भी स्थानीय निवासियों ने सदियों पुरानी इस परंपरा को टूटने नहीं दिया. आज भी सावन मास में यहां नियमित रूप से रुद्राभिषेक, विशेष शिव पूजन, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. भरतपुर के लोहागढ़ किले की प्राचीरों में छुपा यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और लोक आस्था का एक जीवंत दस्तावेज है, जिसकी चमक आज भी बरकरार है.

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