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Sawan Special: लोहागढ़ किले का भूला-बिसरा वो ऐतिहासिक मंदिर, जहां राजमहल के भोजन से पहले लगता था महादेव को भोग

लोहागढ़ किले का ऐतिहासिक मंदिर ( ETV Bharat GFX )