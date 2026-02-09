ETV Bharat / state

दुर्ग के गोमुख कुंड में दिखती है जल, शिव और अटूट आस्था, यहां 24 घंटे भोलेनाथ का जलाभिषेक, गोमुख से गिरता है जल

वर्तमान में गोमुख कुंड के यहां दो धाराएं चल रही हैं, जो आपस में लिंक हैं.

चित्तौड़गढ़ दुर्ग का गोमुख कुंड
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का गोमुख कुंड (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 9:26 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़ : 'गोमुख पड़े, झरना झरे, निर्भय नाथ की ठौर, करोड़ वर्ष तपस्या करे तब पाए गढ़ चित्तौड़'. यह कहावत चित्तौड़ दुर्ग पर विभिन्न धार्मिक स्थलों को लेकर कही गई है. ऐसा ही एक स्थान है गोमुख कुंड, जहां गाय के मुंह से बहने वाली अनवरत जलधारा भगवान महादेव का 24 घंटे जलाभिषेक करती है. यहां का जल स्वच्छ, मीठा एवं पवित्र है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां जल का आचमन करने के लिए आते हैं. दुर्ग पर कई कुएं और बावड़ियां हैं, जहां क्षिपेज से जल गोमुख तक स्वच्छ जल पहुंचता है. यहां पूरे दिन श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. मान्यता है यहां जो भी श्रद्धा से शीश झुकाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

यहां जल, शिव और लगातार चलता जलाभिषेक और भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था देखने को मिलती है. वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार चित्तौड़ दुर्ग पर गोमुख से गिरने वाली जल धारा किसी अजूबे से कम नहीं है. आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि यह जलधारा कहां से आ रही है. इतिहासकारों की मानें तो पांचवी शताब्दी में चित्रांगण मौर्य ने दुर्ग निर्माण करवाया. ऐसा कहा जाता है कि चित्तौड़ दुर्ग के निर्माण से पहले से यह जलधारा गिर रही है. बाद में यहां कुंड बनाकर शिवलिंग की स्थापना की गई होगी. कई सदियों से यहां भगवान शिव का जलधारा लगातार अभिषेक कर रही है.

यहां 24 घंटे भोलेनाथ का जलाभिषेक (ETV Bharat Chittorgarh and Locals)

पढ़ें. 261 साल प्राचीन महादेव हनुमान मंदिर, यहां पूजा के बाद महाराजा जवाहर सिंह ने की थी दिल्ली फतेह

दो शिवलिंग स्थापित है : गोमुख कुंड को लेकर चित्तौड़ दुर्ग निवासी केसरीमल कुमावत ने बताया कि वर्तमान में गोमुख कुंड के यहां दो धाराएं चल रही हैं, जो आपस में लिंक हैं. एक को कपड़े से बंद किया जाए तो दूसरे में पानी की गति बढ़ जाती है. पहले यहां तीन जल धाराएं गिरती थी. यहां दो शिवलिंग स्थापित हैं, जिसमें एक आगे की ओर है. यहां निरंतर गिरती जलधारा भगवान शिव का अभिषेक करती है. कुमावत ने बताया कि उनके पूर्वज दुर्ग पर राज मिस्त्री हुआ करते थे. दुर्ग की पहाड़ी पर चट्टानों की बनावट नाव जैसी है. इसमें पानी का रास्ता नाव जैसे एक तरफ बहता है. संभवत: यह स्थान चतरंग तालाब से लिंक है. इसके बाद गोमुख कुंड की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में फत्ता तालाब, बावड़ी आदि आते हैं, जिनसे क्षिपेज का पानी गोमुख कुंड में आता है.

पढ़ें. राजस्थान की 'छोटी गंगोत्री'! मां गंगा की धारा निरंतर करती हैं शिवलिंग पर जलाभिषेक, महाभारत से जुड़ा है इतिहास

गुप्त पानी के कारण गोमुखी गंगा : कुमावत ने बताया गुप्त पानी आने के कारण इसे गोमुखी गंगा भी कहते हैं. चट्टानों से छन कर यह पानी आ रहा है, जो बिल्कुल शुद्ध है. मुगलों के आक्रमण के समय गाय के मुख को तोड़ दिया गया था. बाद में यह अलग से लगाया गया है. पहले तीन धराएं गिरती थी. आगे एक दीवार पर रानी पद्मिनी का चेहरा बनाया हुआ है. इस स्थान का धार्मिक महत्व भी है. ऐसा लगता है जैसे गोमुखी गंगा उफन रही है. इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे आ रहा है, ये किसी को भी नहीं पता. यह स्थान दुर्ग के निर्माण से भी पहले का है.

पढे़ं. जल समाधि से बाहर आए भगवान भोलेनाथ, 60 दिन बाद हुए प्राचीन अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग के दर्शन

चार धाम करने के बाद गोमुख में करना पड़ता है स्नान : दुर्ग निवासी एवं गोमुख कुंड के पास स्थित मंदिर के पुजारी सूर्य प्रकाश ने बताया कि यहां 1200 साल से भी पहले से पानी गिर रहा है. ये पानी 12 माह गिरता रहता है. चारों धाम यात्रा करने के बाद गोमुख में स्नान करना पड़ता है, तब चारों धाम पूरे होते हैं. उन्होंने बताया कि इसका पता नहीं चल पाया है कि पानी कहां से आ रहा है?. ऐसा कहते हैं कि दुर्ग के कुंड एवं तालाबों की हीर से यह पानी आता है.

पढ़ें. मेवात का नीलकंठ महादेव: श्रीकृष्ण की योगमाया से प्रकट हुआ शिवधाम

सास बहू के नाम से से भी जानते थे गोमुख कुंड : हिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेशन एवं इतिहास विद लोकेंद्रसिंह चुंडावत ने बताया कि सामान्य जन गोमुख कुंड के नाम से जानता है. यह सास-बहू के कुंड का मिला-जुला स्वरूप है. इतिहास के मुताबिक एक छोटा सा कुंड हुआ करता था. यहां दीवार के अंदर जो गोमुख लगा हुआ है वहां आठ गुणा आठ का एक शानदार कुंड था. इसके अंदर गाय की प्रतिमूर्ति लगी हुई थी. इस गोमुख से पानी शिवलिंग पर चढ़ता था. वहीं इस गोमुख कुंड के आगे एक बड़ा कुंड था, जो सहस्त्रबाहु या सास बहू का कुंड कहलाता है.

पढ़ें. पुष्कर में शिव की लीला: जानिए अटमटेश्वर महादेव मंदिर का अद्भुत इतिहास

गुप्त रास्ते से स्नान करने आते थे : इतिहास विद लोकेंद्र सिंह चुंडावत ने बताया कि सास बहू के कुंड को लेकर मान्यता है कि महाराणा कुम्भा की ओर से कुम्भा पैलेस बनाया था. राजकुमारियां एवं महारानियां एक गुप्त द्वार से यहां स्नान करने आया-जाया करती थीं. यह कुंड पहले दो भागों में एक पुल के कारण विभक्त था. कालांतर में कुंड के बीच के हिस्से में बना पुल टूट गया. बाद में इसकी जब मरमत हुई तो दोनों ही कुंड एक हो गए और गोमुख कुंड कहने लगे.

पढ़ें. अजमेर में हैं 'मिनी केदारनाथ', अनोखा है स्वयंभू शिवलिंग, 10 फीट खुदाई के बाद भी नहीं मिला छोर

आठवीं शताब्दी में लगाते थे जलधारा में गोमुख : चुंडावत ने बताया कि गोमुख कुंड काफी पुराना है. ऐतिहासिक रूप से इसका कोई स्रोत नहीं कि इसका निर्माण कब हुआ. पानी के स्रोत में गाय का मुख लगाने की परंपरा छठी शताब्दी के आसपास हो गई थी. ऐसे में यह कुंड बप्पा रावल के समय से अवस्थित था. उस समय पानी की निकासी के स्थान पर गाय का मुख लगाया जाता था. मूर्तिकारों की ऐसी मान्यता है कि यह आठवीं शताब्दी का हो सकता है.

पढ़ें. अंबिकेश्वर महादेव: जल में समा जाते हैं शिव और प्रकृति करती है अभिषेक, यहां श्रीकृष्ण ने की थी पूजा

दुर्ग पर स्थित है 84 कुंड और बावड़िया : ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर कई ऐतिहासिक भवन हैं. इन सभी के बीच में दुर्ग पर स्थित कुंड और बावड़ियां भी आकर्षण का केंद्र हैं. दुर्ग पर करीब 84 कुंड और बावड़ियां हैं, जो आपस में जुड़े हुए हैं. ऐसा माना जाता है कि यह सभी कुंड और बावड़ियां आपस में लिंक हैं. इन्हीं से पानी सीर के रूप में गोमुख कुंड तक पहुंचता है. यही कारण है कि गर्मी में भी गोमुख से पानी आना बंद नहीं होता है.

TAGGED:

GOMUKH KUND
HISTORY OF SHIVLING IN GOMUKH KUND
WATER DOES JALABHISHEK OF SHIVLING
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का गोमुख कुंड
GOMUKH KUND AT CHITTORGARH FORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.