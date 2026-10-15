क्या आप जानते हैं 'सांझी माई' की अनसुनी कहानी? अविवाहित कन्याओं के लिए क्यों बेहद खास हैं ये 9 दिन?
जानें भारत की उस प्राचीन परंपरा के बारे में, जहां गोबर और मिट्टी से बनती हैं 'सांझी माई'. इनकी पूजा के बिना अधूरी है नवरात्रि?
Published : October 15, 2026 at 11:03 AM IST
पंचकूला: देशभर में शारदीय नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जा रहा है. क्या आपको पता है कि इन दिनों सांझी माई की भी पूजा की जाती है. दरअसल, सांझी पर्व एक महत्वपूर्ण लोकपर्व है. जिसे मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे प्रदेशों में मनाया जाता है. अक्सर गांवों में हाथों से मिट्टी की सांझी बनाकर गोबर से दीवार पर लगाई जाती है. सांझी लगाने के बाद प्रतिदिन पूजा कर भोग लगाया जाता है. आइए सांझी के पर्व के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.
सांझी माता की लोक कथा: ग्रामीण अंचलों में प्रचलित कथा के अनुसार, सांझी एक अत्यंत धार्मिक और संस्कारी कन्या थी, जो अपने माता-पिता और भाई से बहुत प्रेम करती थी. विवाह के बाद वह अपने ससुराल चली गई, हर साल पितृपक्ष और नवरात्र के समय वह अपने मायके (पीहर) आती थी. मायके आने पर उसकी सखियां और गांव की लड़कियां खुशी मनाती थीं और उसके स्वागत में दीवार पर आकृतियां बनाकर उत्सव मनाती थीं. तभी से बेटियों की खुशहाली और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में सांझी माई की पूजा होने लगी.
सांझी माई (या सांझी माता) का इतिहास और महत्व मुख्य रूप से भारत के लोक सांस्कृतिक त्योहारों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है. उत्तर भारत (विशेषकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र) में नवरात्र के दिनों में सांझी माता की विशेष पूजा की जाती है.
- नाम की उत्पत्ति और अर्थ: 'सांझी' शब्द की उत्पत्ति 'सांझ' यानी संध्याकाल (शाम) से हुई है. प्राचीन परंपराओं के अनुसार, शाम के समय देवी की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती थी, जिससे इनका नाम सांझी माता पड़ा. नवरात्रों के दौरान सांझी माई की पूजा-आराधना की जाती है.
- मिट्टी और गोबर से निर्माण: शरद पूर्णिमा या पितृपक्ष के अंतिम दिन (अमावस्या) को घर की बाहरी दीवारों पर गाय के गोबर और मिट्टी से सांझी माता की सुंदर प्रतिमा या चित्र बनाए जाते हैं. इन्हें कौड़ियों, रंगों, सितारों और रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है.
- 9 दिनों तक आरती और गीत: प्रतिपदा (पहले नवरात्र) से लेकर नवमी तक हर शाम लड़कियां और महिलाएं सांझी माता के सामने घी का दीपक जलाकर पारंपरिक लोकगीत और "जाग सांझी जाग...य़ा "आरता" जैसी आरतियां गाती हैं.
- दशहरे पर विसर्जन: उत्तर भारत के कई हिस्सों में नवरात्र खत्म होने के बाद (दशहरे या उसके आसपास) सांझी माई की इस आकृति को दीवार से सम्मानपूर्वक हटाकर किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित (विदा) कर दिया जाता है.
- कृषि और हरियाली का प्रतीक: इस पर्व के दौरान जौ के बीज बोए जाते हैं. इन बीजों का अंकुरित होना खेतों की उर्वरता, फसल की पैदावार और प्रकृति के नवीनीकरण का प्रतीक माने जाते हैं.
फेस्टिवल सीजन में सजे बाजार: दूसरी तरफ फेस्टिवल सीजन में बाजार पूरी तरह सज चुके हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह के बजारों में विशेष डिस्काउंट के साथ तरह-तरह के प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं. हर उम्र वर्ग के लोग दोनों ही माध्यमों से खरीदारी में जुटे हैं. वहीं रंग-बिरंगे मिट्टी के बर्तनों ने भी बाजारों की रौनक में चार चांद लगाए हुए हैं. बड़े थोक विक्रेता, छोटे दुकानदार और फुटकर, सभी नवरात्रों की पूजा में इस्तेमाल मिट्टी के बर्तनों समेत रोजाना बेचे जाने वाले बर्तनों को भी आकर्षक रूप देकर सजा रहे हैं. चंडीगढ़ और पंचकूला, दोनों जगहों के बाजारों में मिट्टी के बर्तनों के ऑर्डर आने लगे हैं. आप भी जानिए, दुकानदार मिट्टी के बर्तनों की खरीद-बिक्री के बारे में क्या कह रहे हैं.
दुकानदारों को दिवाली का इंतजार: पंचकूला में मिट्टी के बर्तनों का थोक व रिटेल के कारोबारी, दुकानदारों समेत चंडीगढ़ के गांव मलोया की सबसे बड़ी मिट्टी के बर्तनों की मार्केट के दुकानदारों से ईटीवी भारत ने बाचतीत की. पंचकूला में दुकानदार गोपी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी मिट्टी के बर्तनों के खरीदारों की संख्या अधिक रहने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि फिलहाल बाजार ने मामूली तेजी पकड़ी है, जिसके चलते सांझी, दिये समेत कुछ विशेष प्रकार के बर्तन बिकने शुरू हुए हैं. उन्होंने कहा कि सबसे अधिक इंतजार दिवाली का है, क्योंकि दिवाली से चंद दिन पहले बाजार तेजी पकड़ता है. दिवाली पर दिये, करवे, अहोई, क्लश समेत अन्य पारंपरिक और पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों की अच्छी सेल होती है. सभी दुकानदारों को उम्मीद है कि यह दिवाली उनके लिए खास साबित हो सकती है.
दुकानदारों को अच्छी कमाई की उम्मीद: वहीं, रिटेल के दुकानदार अनिल ने कहा कि हर दुकानदार अपने बजट के अनुसार पैसा लगाता है. कुम्हार को बर्तन की कीमत देकर प्रत्येक बर्तन के अनुसार अपना कमीशन बचाकर ग्राहकों को बेचता है. कभी किसी बर्तन में कम पैसे बचते हैं तो कभी अच्छी कमाई हो जाती है. उन्होंने कहा कि साल भर में दिवाली ही एक ऐसा त्यौहार है, जब मिट्टी के बर्तनों के बाजार में सबसे अधिक तेजी देखी जाती है. इससे पहले और बाद के सामान्य दिनों में लोग अपनी-अपनी जरूरतों के अनुसार मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं.
चंडीगढ़ में मलोया का सबसे बड़ा बाजार: चंडीगढ़ के गांव मलोया में कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को ऑर्डर पर तैयार करते हैं. इसके अलावा रिटेल और थोक के दुकानदार इन बर्तनों को अपनी दुकान और शोरूम में सजाकर रिटेल और थोक में बेचते हैं. चंडीगढ़ समेत पंचकूला के दुकानदार भी शहर के इस सबसे बड़े मिट्टी के बर्तनों के बाजार में बर्तन तैयार करने के ऑर्डर देते हैं. न केवल आम लोग, बल्कि दुकानदार भी गांव मलोया के बाजार से भारी संख्या में बर्तनों की खरीदारी करते हैं. मलोया के दुकानदार अशोक और मुकेश ने बताया कि बाजार में तेजी महसूस होने लगी है. लेकिन लोग बड़ी संख्या में खरीदारी को दिवाली से चंद दिन पहले पहुंचना शुरू होते हैं. उन्होंने कहा कि वे पहले से पूरी तैयारी कर चुके हैं और पूजा-आराधना के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल होने वाले और पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों समेत रोजाना के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले बर्तनों का भी पूरा स्टॉक तैयार है.
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