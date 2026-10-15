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क्या आप जानते हैं 'सांझी माई' की अनसुनी कहानी? अविवाहित कन्याओं के लिए क्यों बेहद खास हैं ये 9 दिन?

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पंचकूला: देशभर में शारदीय नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जा रहा है. क्या आपको पता है कि इन दिनों सांझी माई की भी पूजा की जाती है. दरअसल, सांझी पर्व एक महत्वपूर्ण लोकपर्व है. जिसे मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे प्रदेशों में मनाया जाता है. अक्सर गांवों में हाथों से मिट्टी की सांझी बनाकर गोबर से दीवार पर लगाई जाती है. सांझी लगाने के बाद प्रतिदिन पूजा कर भोग लगाया जाता है. आइए सांझी के पर्व के बारे में विस्तार से जान लेते हैं.

सांझी माता की लोक कथा: ग्रामीण अंचलों में प्रचलित कथा के अनुसार, सांझी एक अत्यंत धार्मिक और संस्कारी कन्या थी, जो अपने माता-पिता और भाई से बहुत प्रेम करती थी. विवाह के बाद वह अपने ससुराल चली गई, हर साल पितृपक्ष और नवरात्र के समय वह अपने मायके (पीहर) आती थी. मायके आने पर उसकी सखियां और गांव की लड़कियां खुशी मनाती थीं और उसके स्वागत में दीवार पर आकृतियां बनाकर उत्सव मनाती थीं. तभी से बेटियों की खुशहाली और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में सांझी माई की पूजा होने लगी.

नवरात्रि में हर शाम सांझी माई की पूजा की जाती है. (ETV Bharat) सांझी माई (या सांझी माता) का इतिहास और महत्व मुख्य रूप से भारत के लोक सांस्कृतिक त्योहारों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है. उत्तर भारत (विशेषकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र) में नवरात्र के दिनों में सांझी माता की विशेष पूजा की जाती है. नाम की उत्पत्ति और अर्थ: 'सांझी' शब्द की उत्पत्ति 'सांझ' यानी संध्याकाल (शाम) से हुई है. प्राचीन परंपराओं के अनुसार, शाम के समय देवी की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती थी, जिससे इनका नाम सांझी माता पड़ा. नवरात्रों के दौरान सांझी माई की पूजा-आराधना की जाती है.

'सांझी' शब्द की उत्पत्ति 'सांझ' यानी संध्याकाल (शाम) से हुई है. प्राचीन परंपराओं के अनुसार, शाम के समय देवी की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती थी, जिससे इनका नाम सांझी माता पड़ा. नवरात्रों के दौरान सांझी माई की पूजा-आराधना की जाती है. मिट्टी और गोबर से निर्माण: शरद पूर्णिमा या पितृपक्ष के अंतिम दिन (अमावस्या) को घर की बाहरी दीवारों पर गाय के गोबर और मिट्टी से सांझी माता की सुंदर प्रतिमा या चित्र बनाए जाते हैं. इन्हें कौड़ियों, रंगों, सितारों और रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है.

शरद पूर्णिमा या पितृपक्ष के अंतिम दिन (अमावस्या) को घर की बाहरी दीवारों पर गाय के गोबर और मिट्टी से सांझी माता की सुंदर प्रतिमा या चित्र बनाए जाते हैं. इन्हें कौड़ियों, रंगों, सितारों और रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है. 9 दिनों तक आरती और गीत: प्रतिपदा (पहले नवरात्र) से लेकर नवमी तक हर शाम लड़कियां और महिलाएं सांझी माता के सामने घी का दीपक जलाकर पारंपरिक लोकगीत और "जाग सांझी जाग...य़ा "आरता" जैसी आरतियां गाती हैं.

प्रतिपदा (पहले नवरात्र) से लेकर नवमी तक हर शाम लड़कियां और महिलाएं सांझी माता के सामने घी का दीपक जलाकर पारंपरिक लोकगीत और "जाग सांझी जाग...य़ा "आरता" जैसी आरतियां गाती हैं. दशहरे पर विसर्जन: उत्तर भारत के कई हिस्सों में नवरात्र खत्म होने के बाद (दशहरे या उसके आसपास) सांझी माई की इस आकृति को दीवार से सम्मानपूर्वक हटाकर किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित (विदा) कर दिया जाता है.

उत्तर भारत के कई हिस्सों में नवरात्र खत्म होने के बाद (दशहरे या उसके आसपास) सांझी माई की इस आकृति को दीवार से सम्मानपूर्वक हटाकर किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित (विदा) कर दिया जाता है. कृषि और हरियाली का प्रतीक: इस पर्व के दौरान जौ के बीज बोए जाते हैं. इन बीजों का अंकुरित होना खेतों की उर्वरता, फसल की पैदावार और प्रकृति के नवीनीकरण का प्रतीक माने जाते हैं. फेस्टिवल सीजन में सजे बाजार: दूसरी तरफ फेस्टिवल सीजन में बाजार पूरी तरह सज चुके हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह के बजारों में विशेष डिस्काउंट के साथ तरह-तरह के प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं. हर उम्र वर्ग के लोग दोनों ही माध्यमों से खरीदारी में जुटे हैं. वहीं रंग-बिरंगे मिट्टी के बर्तनों ने भी बाजारों की रौनक में चार चांद लगाए हुए हैं. बड़े थोक विक्रेता, छोटे दुकानदार और फुटकर, सभी नवरात्रों की पूजा में इस्तेमाल मिट्टी के बर्तनों समेत रोजाना बेचे जाने वाले बर्तनों को भी आकर्षक रूप देकर सजा रहे हैं. चंडीगढ़ और पंचकूला, दोनों जगहों के बाजारों में मिट्टी के बर्तनों के ऑर्डर आने लगे हैं. आप भी जानिए, दुकानदार मिट्टी के बर्तनों की खरीद-बिक्री के बारे में क्या कह रहे हैं. रंग-बिरंगे मिट्टी के बर्तनों को पसंद कर रहे लोग (ETV Bharat)