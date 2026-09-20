ETV Bharat / state

आस्था, परंपरा और इतिहास का संगम: सहारनपुर का गोगा मेला

यूपी का वो ऐतिहासिक मेला, जहां खिंचे चले आते हैं 6 राज्यों के श्रद्धालु! पढ़िए संवाददाता रोशन लाल सैनी की खास रिपोर्ट.

भादव मास में गूंजे जाहरवीर के जयकारे
भादव मास में गूंजे जाहरवीर के जयकारे (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 7:50 PM IST

|

Updated : September 20, 2026 at 8:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर: भादव का महीना आते ही सहारनपुर की गलियों में ढोल-नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है. कहीं छड़ियों को सजाया जाता है तो कहीं श्रद्धालु उन्हें गांव और मोहल्लों में घुमाकर पूजन कराते हैं. इसके बाद हजारों कदम एक ही दिशा में बढ़ते हैं, गोगा म्हाड़ी की ओर. यहां पहुंचकर छड़ियां चढ़ाई जाती हैं, प्रसाद अर्पित किया जाता है और जाहरवीर गोगा जी और गुरु गोरखनाथ की पूजा-अर्चना की जाती है.

सहारनपुर की गलियों में सजीं आस्था की छड़ियां (Video Credit: ETV Bharat)

800 साल पुरानी परंपरा: यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि करीब 800 साल पुरानी आस्था और परंपरा से जुड़ा आयोजन है. राजस्थान के बागड़ में लगने वाले गोगा जाहरवीर के विशाल मेले के बाद सहारनपुर की गोगा म्हाड़ी का मेला भी ऐतिहासिक महत्व रखता है. उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

आस्था और परंपरा से जुड़ा आयोजन
आस्था और परंपरा से जुड़ा आयोजन (Photo Credit: ETV Bharat)

ब्रिटिश शासनकाल से कनेक्शन: इस मेले की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ी है. यह कहानी आज भी मेले की परंपरा और लोकविश्वास का हिस्सा बनी हुई है. गोगा म्हाड़ी सुधार समिति के प्रधान अनिल प्रताप सैनी बताते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी ने गोगा म्हाड़ी पर होने वाले छड़ी पूजन और मेले पर रोक लगाने की कोशिश की थी. उस समय धार्मिक आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में विरोध की भावना थी, लेकिन अंग्रेज अधिकारी अपने फैसले पर कायम रहा. मान्यता के अनुसार इसके बाद उस अंग्रेज अधिकारी के घर, कार्यालय और बिस्तर तक ही नहीं खाने में भी सांप ही सांप दिखाई देने लगे थे.

मेले की सबसे खास परंपरा छड़ी पूजन
मेले की सबसे खास परंपरा छड़ी पूजन (Photo Credit: ETV Bharat)

लोककथा क्या है: अचानक बड़ी संख्या में सांपों के दिखाई देने की यह घटना उसके लिए परेशानी का कारण बन गई. स्थानीय लोककथा में इसे गुरु गोरखनाथ और जाहरवीर गोगा जी की शक्ति से जोड़कर देखा जाता है. कहानी के अनुसार लगातार परेशान होने के बाद अंग्रेज अधिकारी को अपना फैसला न सिर्फ वापस लेना पड़ा बल्कि उसने छड़ी पूजन की अनुमति दी और म्हाड़ी स्थल पर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ तथा जाहरवीर गोगा जी की पूजा की. इसके बाद मेले की अवधि एक दिन से तीन दिन बढ़ाने की अनुमति भी दी गई. यह घटना स्थानीय धार्मिक परंपरा और लोककथा के रूप में सुनाई जाती है. पीढ़ियों से चली आ रही इस कथा ने गोगा म्हाड़ी के मेले की पहचान में खास जगह बना ली है.

सहारनपुर का गोगा मेला
सहारनपुर का गोगा मेला (Photo Credit: ETV Bharat)

मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ और जाहरवीर गोगा जी की पूजा करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसी आस्था के चलते मेले में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. गोगा जाहरवीर की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान के बागड़ क्षेत्र को माना जाता है. भादव महीने में वहां विशाल मेला लगता है. इसके बाद सहारनपुर की गोगा म्हाड़ी पर होने वाला आयोजन भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है. कई परिवार ऐसे हैं जो पीढ़ियों से मेले में शामिल होते आ रहे हैं. उनके लिए यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि परिवार और समाज की साझा परंपरा है.-अनिल प्रताप सैनी, प्रधान,गोगा म्हाड़ी सुधार समिति

जाहरवीर गोगा जी महाराज की कहानी: करीब 800 वर्ष पहले जाहरवीर गोगा जी महाराज सहारनपुर आए थे और कुछ समय यहां रुके थे. बताया जाता है कि उनका ननिहाल सरसावा में था. इसी वजह से सहारनपुर और आसपास के क्षेत्रों में गोगा जी की आस्था का विशेष प्रभाव माना जाता है. गोगा जी ने अपना भाला जिसे आज नेजा बोलते हैं अपने भगत को दिया था. उसी नेजे को छड़ी रूप में पूजा जाता है. समय बदलता गया, शासन बदले, शहर का स्वरूप बदला, लेकिन गोगा म्हाड़ी से जुड़ी छड़ी पूजन की परंपरा चलती रही. आज भी भादव महीने में दूर-दूर से श्रद्धालु छड़ियां लेकर यहां पहुंचते हैं.

यूपी का ऐतिहासिक मेला, जहां आते हैं 6 राज्यों के श्रद्धालु!
यूपी का ऐतिहासिक मेला, जहां आते हैं 6 राज्यों के श्रद्धालु! (Photo Credit: ETV Bharat)

छड़ी पूजन क्या है: गोगा म्हाड़ी के मेले की सबसे खास परंपरा छड़ी पूजन है. श्रद्धालु मेले से पहले छड़ियों को सजाते हैं. इसके बाद इन छड़ियों को अपने गांव, कस्बे और मोहल्लों में घुमाया जाता है. लोग रास्ते में छड़ियों का पूजन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं. मेले के दिन इन छड़ियों को ढोल-नगाड़ों, बैंड-बाजों और धार्मिक जयकारों के बीच गोगा म्हाड़ी तक लाया जाता है. मुख्य मंदिर में पहुंचने के बाद श्रद्धालु छड़ियां और प्रसाद चढ़ाते हैं.

गोगा म्हाड़ी की यह कहानी एक ऐसे मेले की कहानी है, जिसने करीब आठ सदियों में समय के कई दौर देखे हैं. ब्रिटिश शासन से जुड़ी सांपों वाली लोककथा हो या छड़ी पूजन की परंपरा. इन सबने इस आयोजन को एक अलग पहचान दी है. आज जब ढोल नगाड़ों के बीच श्रद्धालु छड़ियां लेकर म्हाड़ी की ओर बढ़ते हैं, तो उनके साथ सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं चलता, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा भी आगे बढ़ती दिखाई देती है.


( डिस्कलेमर: धार्मिक मान्यताओं पर आधारित रिपोर्ट)


(इस खबर को सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें)

यह भी पढ़ें: अन्नदाताओं की चमकेगी किस्मत! गेहूं की नई किस्म 'सरदार समृद्धि' देगी बंपर पैदावार!

यह भी पढ़ें: बनारसी पान: स्वाद के पीछे छुपी आदिवासियों की अनकही दास्तान

Last Updated : September 20, 2026 at 8:17 PM IST

TAGGED:

GOGA MAHADI MELA
सहारनपुर की गोगा म्हाड़ी का इतिहास
GURU GORAKHNATH PUJA SAHARANPUR
GOGA JAHARVEER MELA 2026
GOGA MHADI FAIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.