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आज भी एड्रेस में जिंदा हैं सालों पहले बंद हो गए टॉकीज, जानिए रतलाम के सिनेमाघरों का इतिहास

रतलाम में अजंता टॉकीज, किरण टॉकीज, मोहन टॉकीज, दीपक टॉकीज, श्री कृष्णा टॉकीज और दर्शन टॉकीज अब हो चुके हैं बंद. संवाददाता दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Ratlam cinema halls History
रतलाम के पुराने सिनेमाघर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 9:12 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 10:22 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: हर छोटे-बड़े शहर में पता बताने वाले कुछ लैंडमार्क होते हैं, जिनमें शहर की प्रसिद्ध इमारतें, सरकारी कार्यालय और टॉकीज शामिल होते हैं. खासकर सिनेमा घरों को शहर के प्रमुख लैंडमार्क के रूप में जाना जाता था. रतलाम शहर में भी सालों पहले बंद हो गए टॉकीज आज भी पते और सड़कों के नाम से जिंदा हैं. रतलाम शहर में अजंता टॉकीज, किरण टॉकीज, मोहन टॉकीज, दीपक टॉकीज, श्री कृष्णा टॉकीज और दर्शन टॉकीज अब बंद हो चुके हैं.

पुराने सिनेमाघरों में श्री लोकेंद्र टॉकीज ही वर्तमान बचा है

लेकिन एड्रेस और सड़क के नाम के रूप में इन सिनेमाघरों की धरोहर जिंदा है. 80 के दशक में रतलाम में एक दर्जन सिनेमाघर हुआ करते थे. लेकिन पारंपरिक सिनेमाघरों में श्री लोकेंद्र टॉकीज ही बचा है जो वर्तमान में भी रतलाम के सिनेमाघरो की विरासत को संभाले हुए है.

रतलाम के सिनेमाघरों का इतिहास (ETV Bharat)

आईए जानते हैं रतलाम के सिनेमाघर का इतिहास

साहित्यकार एवं लेखक डॉ प्रदीप सिंह राव ने रतलाम के सिनेमाघर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी देते हुए बताया "रतलाम में पहला सिनेमाघर 1930 के दशक में धान मंडी क्षेत्र में शुरू हुआ था. जहां सेठ गोवर्धन लाल शाह द्वारा मूक फिल्मों के प्रदर्शन के लिए कच्चे शेड में छोटा सा सिनेमा घर शुरू किया गया था. इस सिनेमाघर का नाम था शारदा खेल गृह, जहां दर्शकों के बैठने के लिए रेत बिछाकर बैठक व्यवस्था की जाती थी."

Ratlam cinema halls History
रतलाम के सिनेमाघरों का इतिहास (ETV Bharat)

1930 के दशक में मूक फिल्मों के प्रदर्शन के लिए कच्चे शेड में शुरू किया गया सिनेमा घर

"बैंड वालों को पहले ही फिल्म दिखा दी जाती थी जिसके आधार पर दृश्य के अनुसार बैंड द्वारा आवाज दी जाती थी. रतलाम में सज्जन मिल की स्थापना के साथ ही प्राइवेट कंपनी द्वारा बिजली का उत्पादन भी शुरू किया गया था. इस बिजली उत्पादन केंद्र से बिजली सिनेमाघर को भी दी जाती थी."

Ratlam cinema halls History
रतलाम के सिनेमाघरों का इतिहास (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "1930 के दशक में ही लोकेंद्र सिनेमा की स्थापना की गई जिसे 1942 में अंतिम महाराज महाराजा लोकेंद्र सिंह द्वारा जीर्णोद्धार करवा कर आधुनिक सिनेमा घर का रूप दिया गया. रतलाम के सिनेमाघर में पहली मूक फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' और बोलती हुई फिल्म 'आलमआरा' दिखाई गई."

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रतलाम के सिनेमाघरों का इतिहास (ETV Bharat)

1960 के दशक में अजंता और एलोरा टॉकीज रतलाम में स्थापित हुए

डॉ. प्रदीप सिंह ने बताया "लोकेंद्र सिनेमा की सफलता के बाद धीरे-धीरे रतलाम में सिनेमाघर की संख्या बढ़ने लगी. 1960 के दशक में अजंता और एलोरा टॉकीज रतलाम में स्थापित हुए. 1980 और 90 के दशकों में मोहन टॉकीज, किरण टॉकीज, गायत्री टॉकीज, दीपक टॉकीज और दर्शन टॉकीज सहित कई छोटे वीडियो सिनेमा भी स्थापित हुए. उस दौर में फिल्मों को देखने के लिए सिनेमाघर के बाहर भारी भीड़ लगती थी और टिकटों की कालाबाजारी भी होती थी."

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रतलाम के सिनेमाघरों का इतिहास (ETV Bharat)

"कई बार तो लाठीचार्ज और कर्फ्यू जैसी स्थिति भी बन जाती थी लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में टीवी और वर्तमान में मोबाइल की वजह से सिनेमाघर बंद होने लगे. अब रतलाम में केवल एक ही सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बचा है." बहरहाल इंटरनेट, मोबाइल और ओटीटी प्लेटफॉर्म के दौर में भले ही सिनेमा घर बंद हो रहे हैं और उनकी जगह मल्टीप्लेक्स ने ले ली है. लेकिन सालों पहले बंद हो चुके सिनेमा घर आज भी एड्रेस बताने, व्यवहारिक बातचीत और सड़क के नाम में जिंदा है.

Last Updated : July 25, 2026 at 10:22 PM IST

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