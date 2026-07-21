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आज़ादी के नायक की विरासत या सियासी अखाड़ा? रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का असली इतिहास

मौलाना मोहम्मद अली जौहर की विरासत और आजम खान के सियासी सफर की पूरी कहानी

जौहर यूनिवर्सिटी का झंझट
जौहर यूनिवर्सिटी का झंझट (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 3:27 PM IST

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रामपुर: रामपुर की जमीन पर खड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आज भले ही कोर्ट-कचहरी, जब्ती और सियासी बयानों के चलते खबरों में रहती हो, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की नींव में आजादी के एक ऐसे नायक का नाम दर्ज है, जिसने महात्मा गांधी के साथ मिलकर देश को जगाया था. यह स्टोरी सिर्फ आजम खान या मौजूदा कानूनी विवादों की नहीं है, बल्कि यह कहानी है खिलाफत आंदोलन के जनक मौलाना मोहम्मद अली जौहर के उस अधूरे सपने की, जिसे आधुनिक भारत की सियासत ने अपने नैरेटिव में उलझा दिया है. देखिए अविनाश कुमार के संपादन के साथ संवाददाता आजम खान की खास रिपोर्ट...


मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना का सपना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़म खान ने देखा. उत्तर प्रदेश विधानसभा से निजी विश्वविद्यालय का कानून पारित होने और 16 जून 2006 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद 18 सितंबर 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रामपुर में विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया.

फिर विवादों में जौहर यूनिर्सिटी (Video Credit; ETV Bharat)


करीब 250 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला यह परिसर रामपुर मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर आलियागंज के निकट स्थित है. यहां शैक्षणिक भवन, छात्रावास, मस्जिदें और अन्य अधोसंरचनाएं विकसित की गईं, लेकिन आखिर इस विश्वविद्यालय का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर ही क्यों रखा गया?


इतिहासकार आसिम राजा बताते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का बचपन रामपुर में बीता. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बरेली और उच्च शिक्षा अलीगढ़ और इंग्लैंड में प्राप्त की. पत्रकारिता, शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन तीनों क्षेत्रों में उन्होंने अमिट छाप छोड़ी.

उन्होंने अंग्रेजी अखबार कॉमरेड और उर्दू अखबार हमदर्द निकाला. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के संस्थापकों में शामिल थे. शिक्षा के क्षेत्र में उनका सपना ऐसी संस्था खड़ी करना था. जहां आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय भाषाओं और विशेषकर उर्दू को भी सम्मान मिले.

जौहर यूनिवर्सिटी का सफर
जौहर यूनिवर्सिटी का सफर (Photo Credit:ETV Bharat)


1931 के गोलमेज सम्मेलन में उनका प्रसिद्ध कथन आज भी इतिहास में दर्ज है. मुझे आज़ादी दो या दो गज जमीन लंदन में उनका निधन हुआ और उन्हें यरुशलम में दफनाया गया. इतिहासकारों के मुताबिक मौलाना मोहम्मद अली जौहर कुछ समय तक रामपुर रियासत में शिक्षा विभाग से भी जुड़े रहे, लेकिन मतभेदों के चलते उन्होंने रामपुर छोड़ दिया और राष्ट्रीय राजनीति व पत्रकारिता में सक्रिय हो गए. आज उनकी सीधी पारिवारिक पीढ़ी रामपुर में नहीं मानी जाती, लेकिन शहर से उनका ऐतिहासिक रिश्ता हमेशा याद किया जाता है।

अब बात मौजूदा विवाद की: जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर वर्षों से भूमि, निर्माण और अन्य मामलों को लेकर विवाद चलते रहे हैं. आजम खान के करीबी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आसिम राजा का दावा है कि विश्वविद्यालय की एक-एक इंच जमीन वैध तरीके से खरीदी गई है और सभी बैनामे मौजूद हैं। उनके मुताबिक भू-माफिया जैसे आरोप राजनीतिक प्रचार का हिस्सा हैं और विश्वविद्यालय के सभी निर्माण नियमानुसार हुए हैं.

जौहर यूनिवर्सिटी विवाद
जौहर यूनिवर्सिटी विवाद (Photo Credit:ETV Bharat)
दूसरी ओर, आजम खान के राजनीतिक विरोधी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला का कहना है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की साझा शैक्षणिक विरासत है. उनका कहना है कि यदि किसी स्तर पर नियमों की कमी है तो उसे नियमित किया जा सकता है, लेकिन भवनों को गिराना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा.पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई है: जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के अनुसार जांच में पाया गया कि विश्वविद्यालय परिसर में बने 40 भवनों में से केवल दो भवनों के मानचित्र स्वीकृत थे, जबकि शेष 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए. इसलिए नियमानुसार ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं.


जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2024 से पहले यह क्षेत्र जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन उस समय भी निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति आवश्यक थी. प्रशासन का कहना है कि संस्था को नियमानुसार 15 दिन का समय दिया गया है. यदि निर्धारित अवधि में स्वयं कार्रवाई नहीं की जाती, तो आरडीए नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा.

जौहर यूनिवर्सिटी अब केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति, कानून और शिक्षा के चारों के केंद्र में खड़ी है. एक पक्ष इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर की विरासत और शिक्षा का प्रतीक मानता है, तो दूसरा पक्ष नियमों के पालन को सर्वोपरि बता रहा है. अंतिम फैसला अदालत और कानूनी प्रक्रिया से तय होगा, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल उन छात्रों के भविष्य और एक ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण का बना हुआ है.

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