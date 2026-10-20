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पथरचट्टी रामलीला; 120 फीट का दोमंजिला मंच, 35 फीट का कुंभकर्ण, परंपरा-तकनीक का अद्भुत संगम

पथरचट्टी रामलीला की कहानी ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : तीर्थराज प्रयाग की सांस्कृतिक पहचान में पथरटट्टी रामलीला का इतिहास सदियों पुराना और अनूठा है. हालांकि, लोक- श्रुतियों में प्रचलित कहानियों और दस्तावेजी इतिहास अलग-अलग दृष्टिकोण रखते हैं. मान्यता है कि पथरटट्टी रामलीला ने मुगल बादशाह अकबर को भी ठहरने पर विवश कर दिया था. कभी लालटेन और पेट्रोमैक्स की मद्धिम रोशनी में शुरू हुई यह रामलीला आज 120 फीट लंबे दोमंजिला मंच, थ्री-डी लाइट एंड साउंड और आसमान में उड़ते पात्रों की हाईटेक प्रस्तुति के साथ देश की सर्वश्रेष्ठ रामलीलाओं में शुमार की जाती है. विगत वर्षों में इसे पूरे भारत की रामलीलाओं में प्रथम स्थान भी प्राप्त हो चुका है.

पथरचट्टी रामलीला की कहानी (Video Credit; ETV Bharat) गोस्वामी तुलसीदास द्वारा संस्थापित मानी जाने वाली इस संस्था का इतिहास जहां जनश्रुतियों में करीब 500 वर्ष पुराना बताया जाता है, वहीं इसके पास लगभग दो शताब्दियों का लिखित इतिहास भी मौजूद है. प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी के मुताबिक, इतिहास में जो विधिवत रूप से दर्ज है, उसके अनुसार वर्ष 1962 में पथरचट्टी रामलीला कमेटी की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई थी. इस लिहाज से इसका प्रमाणित इतिहास 200 वर्षों से अधिक का बैठता है. तुलसीदास जी से जुड़ी मान्यताएं और जनश्रुतियां तो हैं, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पहले यह रामलीला कामोरी महादेव मंदिर (वर्तमान डीआरएम कार्यालय के पीछे रेलवे लाइन के पास) आयोजित होती थी.

प्रयागराज में रामलीला की दो प्रमुख धाराएं हैं. एक पजावा (खत्री समाज) और दूसरी पथरचट्टी (वैश्य समाज). वैश्य समाज के प्रबुद्ध नागरिकों जैसे बाबू राजाराम जी, निरंजन लाल भार्गव और स्वर्गीय आनंद सिंह आदि ने इसे निरंतर संरक्षण व संबल दिया. यह हमारी ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है, जिस पर युवा शोधार्थियों को गहन शोध करना चाहिए. प्रयागराज को यूं ही तीर्थराज नहीं कहते. यहां संगम पर्व की तरह ही रामलीला का पर्व भी जनमानस को पूरी तरह राममय कर देता है. सीता विदाई देख ठिठक गया था अकबर का काफिला रामलीला के रामबाग स्थित स्थायी मैदान तक पहुंचने की दास्तान भी कम दिलचस्प नहीं है. समिति के उपाध्यक्ष, संयोजक एवं व्यवस्थापक धर्मेंद्र कुमार (जो पिछले 38 वर्षों से संस्था से जुड़े हैं) बताते हैं कि करीब पांच सदी पहले जब कलाकार खुले में मंचन करते थे, तब सीता विदाई का भावुक प्रसंग चल रहा था. उसी मार्ग से मुगल बादशाह अकबर का काफिला गुजरा. भावुक दृश्य देखकर बादशाह रुक गए. कलाकारों की निष्ठा और स्थायी मंच के अभाव की जानकारी मिलने पर उन्होंने रामबाग में यह जमीन रामलीला के लिए उपलब्ध कराई. बाद में गड्ढों और दलदल से भरी इस जमीन को समिति के पुरोधाओं और पूर्व अध्यक्षों ने संवारा, जिसमें पंडित कपिल मुनि करवरिया और लगभग 25 वर्षों तक महामंत्री रहे स्वर्गीय आनंद सिंह का योगदान अविस्मरणीय रहा. 150 लोगों की टीम धर्मेंद्र कुमार बताते हैं, पूरी रामलीला करीब 150 लोगों की टीम मिलकर करती है, जिसमें लगभग 100 कलाकार शामिल हैं. इसके अलावा राजगद्दी समारोह में बीते 45 वर्षों से बॉलीवुड के बड़े-बड़े कलाकार मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं. श्रृंगार चौकी के बाल स्वरूप पूर्णतया सात्विक होते हैं. लीला से जुड़े तमाम कलाकार मंचन के दिनों में में पूरी तरह शाकाहार का पालन करते हैं. ब्रिटिश गजेटियर्स जैसे एच .आर . नेविल द्वारा संपादित इलाहाबाद: अ गजेटियर 1911 में प्रयागराज के प्रमुख रामलीला दारागंज कटरा और पत्थरचट्टा और विभिन्न प्रकारों के अखाड़ों का उल्लेख है. इस गजेटियर्स में यह दर्ज है कि शहर की रामलीला है. अत्यंत पुरानी परंपरा पर आधारित है, लेकिन अकबर द्वारा सीधा फरमान जारी कर रामलीला मैदान देने का कोई राजस्व दस्तावेजी प्रमाण घटित इतिहासकारों को भी दर्ज नहीं मिलता. कलाकारों का चयन सख्त

धर्मेंद्र कुमार बताते हैं, हमारे यहां मंचन करने वाले कलाकारों और 'श्रृंगार चौकी' (दैनिक सवारी) के स्वरूपों में स्पष्ट अंतर होता है. सवारी में निकलने वाले राम, लक्ष्मण, सीता के बाल-स्वरूप ब्राह्मण परिवारों से होते हैं. वे पूरी तरह सात्विक रहते हैं. प्याज-लहसुन तक को हाथ नहीं लगाते. उनका श्रृंगार और मुकुट काफी वजनी होता है, इसलिए उनकी डाइट और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखा जाता है. वहीं, मंच पर अभिनय करने वाले करीब 100 कलाकार यदि सामान्य दिनों में मांसाहारी भी हों, तो जिस दिन से वे रिहर्सल के लिए परिसर में कदम रखते हैं, उसी दिन से पूरी तरह शाकाहारी हो जाते हैं. आयोजन समाप्त होने तक वे पूर्ण सात्विकता का पालन करते हैं. समिति में लगभग 101 से 150 सदस्यों की इन-हाउस टीम है, जिसमें कॉस्ट्यूम, साउंड, ज्वेलरी और प्रोडक्शन के अलग-अलग विभाग बंटे हैं. हर साल विज्ञापन के माध्यम से शहर की 15 से 40 वर्ष की नई प्रतिभाओं को जोड़ा जाता है ताकि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों और संस्कारों से जुड़ी रहे. साथ ही, थियेटर और मुंबई के धारावाहिकों से भी पेशेवर कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है.