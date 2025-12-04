ETV Bharat / state

भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान: पानी की एक-एक बूंद पर टिका विश्व धरोहर वेटलैंड

पूर्व महाराज सूरजमल की दूरदर्शी इंजीनियरिंग: 18वीं सदी में भरतपुर के महाराज सूरजमल ने गंभीरी और बाणगंगा नदियों के प्रवाह को समझते हुए कोहनी बांध और अजान बांध बनवाए. इसके साथ ही सेवला हेड से एक मुख्य चैनल बनाया गया, जिससे नदियों का पानी सीधे वेटलैंड के विभिन्न ब्लॉकों में पहुंच सके. पूरे 29 वर्ग किमी क्षेत्र को आठ बड़े ब्लॉकों में बांटा गया. बरसात का पानी पहले बड़े ब्लॉकों में रोका जाता, फिर धीरे-धीरे छोटे ब्लॉकों में छोड़ा जाता. यह उस दौर की अद्भुत जल-इंजीनियरिंग थी, जिसने सूखे राजस्थान में एक हरा-भरा ओएसिस तैयार कर दिया.

ब्रिटिश शिकार प्रथा से प्रेरित इंजीनियरिंग: भरतपुर रियासत के दौर में मोरबी (गुजरात) के राजकुमार को यहां डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया. इंग्लैंड यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि वहां डक शूटिंग के लिए बड़े-बड़े वेटलैंड वैज्ञानिक तरीके से बनाए जाते हैं. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यही मॉडल भरतपुर में लागू किया जाए. तत्कालीन महाराजा सूरजमल ने इसे स्वीकार किया और इस तरह शाही शिकारगाह के रूप में केवलादेव का जन्म हुआ. बाद में यह शिकारगाह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्यों में शुमार हो गया.

प्राचीन यमुना ने रखी नींव: सेवानिवृत्त वन रेंजर भोलू अबरार बताते हैं कि सदियों पहले यमुना नदी की एक सहायक धारा इस क्षेत्र से होकर बहती थी, जब यमुना ने अपना मार्ग बदल लिया, तो उसके पुराने मार्ग में गहरे गड्ढे रह गए. मानसून में इन गड्ढों में पानी भरता था और साइबेरिया, मध्य एशिया, यूरोप से हजारों प्रवासी पक्षी यहां आकर विश्राम करते थे. यही प्राकृतिक जलाशय आगे चलकर केवलादेव के वेटलैंड का आधार बने. प्रकृति ने संकेत दे दिया था कि भरतपुर प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग बन सकता है, बस जरूरत थी पानी को रोकने और उसे व्यवस्थित करने की.

भरतपुर: आज विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस के अवसर पर जब हम जैव-विविधता और संरक्षण की बात करते हैं, तो भारत का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक अनुपम उदाहरण पेश करता है. यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह 29 वर्ग किलोमीटर का वेटलैंड दुनिया का शायद इकलौता ऐसा पक्षी अभयारण्य है, जिसकी पूरी पारिस्थितिकी पानी की एक-एक बूंद पर निर्भर है. यहां का जल प्रबंधन न तो पूरी तरह प्राकृतिक है और न ही पूरी तरह कृत्रिम, यह दोनों का अनोखा संगम है, जो सदियों पुरानी मानवीय दूरदर्शिता और इंजीनियरिंग का जीवंत प्रमाण है.

300-400 साल पुराने कदंब के जंगल: पार्क की जैव-विविधता का दूसरा बड़ा आकर्षण इसके विशाल कदंब के पेड़ हैं. भोलू अबरार बताते हैं कि दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में और इतनी आयु के कदंब के पेड़ एक साथ नहीं मिलते. इनकी उम्र 300 से 400 साल तक आंकी जाती है. ये पेड़ न केवल पक्षियों को घोंसले बनाने की जगह देते हैं, बल्कि पार्क के जल-इतिहास के जीते-जागते दस्तावेज भी हैं.

स्वतंत्रता के बाद भी मिलता रहा मुफ्त पानी: रियासतकाल में पूरा पार्क तत्कालीन महाराजा के अधीन था. आजादी के बाद भी 1984 तक राजस्थान का सिंचाई विभाग पार्क को मुफ्त पानी उपलब्ध कराता रहा. उस समय पानी प्राकृतिक ढाल के सहारे बिना किसी गेट के अपने आप ब्लॉकों में घूमता था. यह पारिस्थितिकी के लिए सबसे आदर्श स्थिति थी. पार्क की सालाना पानी की जरूरत करीब 550 मिलियन क्यूबिक फीट (MCFT) आंकी जाती है.

हर साल प्रवासी पक्षी केवलादेव आते हैं (ETV Bharat File Photo)

पांचना बांध बना परेशानी: 1970-80 के दशक में कोटा के निकट पांचना बांध बनने के बाद गंभीरी नदी का प्रवाह बाधित हो गया. बाणगंगा लगभग सूख गई. प्राकृतिक जल-आपूर्ति बंद हो गई. नतीजा यह हुआ कि वेटलैंड का जलस्तर तेजी से गिरने लगा. प्रवासी पक्षियों की संख्या घटने लगी. विश्व प्रसिद्ध साइबेरियन क्रेन (Siberian Crane) अंतिम बार सन् 2001-02 में यहां दिखी, उसके बाद वह फिर कभी नहीं लौटी.

पानी नहीं तो जंगल बन जाएगा वेटलैंड: भोलू अबरार चेतावनी देते हैं, “अगर सरकार इसकी जिंदगी चाहती है, तो पानी देना ही होगा. पानी बंद हुआ तो पूरा केवलादेव कुछ ही वर्षों में वुडलैंड (सूखा जंगल) बन जाएगा.” पक्षी गायब हो जाएंगे, कदंब के पेड़ सूख जाएंगे, जैव-विविधता खत्म हो जाएगी और विश्व धरोहर का दर्जा भी जा सकता है.

पिछले दो सालों में राहत की खबर: सौभाग्य से पिछले दो मानसून में केवलादेव के लिए पांचना बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है. यह पानी स्वच्छ और बिना किसी प्रदूषण के है. इससे वेटलैंड फिर से लबालब भर गया है. 2024 और 2025 के मानसून में आई भरपूर बारिश के बाद पार्क में फिर से हजारों सारस क्रेन, पेलिकन, पेंटेड स्टॉर्क, बार-हेडेड गूज जैसे प्रवासी पक्षी लौट आए हैं. पार्क की पुरानी रौनक वापस लौटती दिख रही है.

केवलादेन राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ एक पक्षी अभयारण्य नहीं है. यह एक जीवंत सबक है कि सही जल प्रबंधन से रेगिस्तान में भी जीवन संभव है. यह बताता है कि प्रकृति और मानव-इंजीनियरिंग का सही मेल कितना चमत्कारी हो सकता है, लेकिन यह सब तब तक ही संभव है, जब तक पानी की अंतिम बूंद भी सुरक्षित रहे. विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस पर यही संकल्प लेना होगा कि केवलादेव को उसका जीवनदायी पानी हर हाल में मिलता रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी साइबेरियन क्रेन की पुकार और कदंब के जंगलों की छांव देख सकें.

