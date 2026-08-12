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विष्णुपद धाम के आगे झुक गया था औरंगजेब, हटाना पड़ा 'जजिया टैक्स'

दर्शन पर टैक्स: विष्णु नगरी गया जी भी इस जजिया कर से अछूता नहीं रहा. औरंगजेब के शासनकाल में गया जी में दर्शन करने पर भी जजिया कर के रूप में टैक्स वसूला जाता था. उस समय आवागमन के साधन सीमित थे और आबादी कम थी. इस टैक्स के कारण पिंडदानी धीरे-धीरे कम आने लगे.

जजिया कर का विवाद: यह टैक्स हमेशा विवादों में रहा. 1564 में मुगल बादशाह अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया. हालांकि औरंगजेब की मौत के बाद इसे फिर हटा दिया गया. 1720 में मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह द्वितीय के अनुरोध पर इसे पूरी तरह समाप्त किया.

सुरक्षा और धार्मिक कार्यों के बदले: गैर-मुस्लिम लोगों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए यह टैक्स वसूला जाता था. मुस्लिम राज्यों में सभी वयस्कों को सेना में शामिल होना अनिवार्य था. गैर-मुस्लिमों के लिए यह जरूरी नहीं था, इसलिए सेना में सेवा के बदले यह टैक्स देना पड़ता था. इसके बाद धार्मिक कार्यों की छूट मिलती थी.

क्या था जजिया कर?: जजिया एक धार्मिक टैक्स था. इसकी शुरुआत 712 ईस्वी में सिंध जीतने के बाद मुहम्मद बिन कासिम ने की थी. बाद में इसे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भी लागू किया गया. यह टैक्स गैर-मुस्लिम यानी हिंदुओं से वसूला जाता था. कई तरह के कामों को लेकर यह टैक्स वसूला जाता था.

तीर्थ यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट: यही वजह रही कि तीर्थ यात्रियों की संख्या एकदम से घटने लगी, तो यह चिंता का सबब गयापाल पंडा के सामने था. गया जी में पिंडदान से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसके लिए देश-विदेश से तीर्थयात्री आते हैं. लेकिन औरंगजेब के काल में जजिया कर वसूले जाने से पिंडदानी परेशान होने लगे और उनका आगमन कम होने लगा. यह वाकया 17वीं शताब्दी का है.

गयाजी: मोक्ष स्थली के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध गया जी में कभी पिंडदान को लेकर जजिया कर (jizya tax) लगता था. मुगल शासन में जजिया कर शुरू किया गया था. इसमें गैर मुस्लिमों को सुरक्षा और अपने धर्म का पालन करने की छूट के नाम पर जजिया कर वसूला जाता था. जजिया कर के कारण गया जी आने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों को मुश्किलें होने लगी थीं.

कम होने लगे थे पिंडदानी: जब पिंडदानी एकदम कम हो गए, तो पंडा समाज के कर्मचारी पुराने जमाने की परंपरा के अनुसार अपने जजमानों के क्षेत्रों में मिलने पहुंचे. वहां जजमानों ने बताया कि वे पिंडदान और दर्शन के लिए आना चाहते हैं. लेकिन शासन द्वारा अलग से वसूले जा रहे टैक्स के कारण वे आने में अक्षम हैं.

ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण हैं गयापाल पंडा: शंभू लाल विट्ठल बताते हैं कि ब्राह्मण समाज में कान्य-कुब्ज, द्विवेदी, चतुर्वेदी, मैथिली, शकलदीपी आदि आते हैं. वहीं, गयापाल पंडा भी ब्राह्मण समाज का छोटा हिस्सा हैं. ब्रह्मा जी के द्वारा गयापाल पंडा की उत्पत्ति की गई थी. इसी वजह से इन लोगों को ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण कहा जाता है.

मंदिरों और नागरिकों पर संकट: मुगल काल में देश के कई ऐतिहासिक मंदिरों को तोड़ा गया था. विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति गयाजी के अध्यक्ष शंभू लाल विट्ठल बताते हैं कि मुगलों के आतंक से हर कोई त्रस्त था. हमारे देवी-देवताओं के मंदिरों को नष्ट किया गया और प्रतिमाओं को क्षति पहुंचाई गई. गैर-मुस्लिम लोग गांवों में चले गए थे.

मुखिया शहर चंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा

इस विकट परिस्थिति को देखकर गयापाल पंडा समाज ने जजिया कर का कड़ा विरोध जताया. उन्होंने पूरी समस्या को अपने मुखिया शहर चंद्र चौधरी के सामने रखा. गयापाल पंडा समाज के मुखिया शहर चंद्र चौधरी स्थिति से अवगत होने के बाद सीधे दिल्ली दरबार रवाना हुए और वहां प्रार्थना पत्र दिया.

गयाजी में विष्णुपद मंदिर में श्रद्धालु (ETV Bharat)

"औरंगजेब के सामने विष्णुपद की महत्ता, मोक्ष की प्राप्ति और पंडा समाज की जीविका से संबंधित सभी बातों को बड़े ही तथ्यात्मक तरीके से रखा. निश्चित तौर पर औरंगजेब गया जी से प्रभावित हुआ. इस तरह की बातें सुनने के बाद उसने तुरंत ही टैक्स हटाने की घोषणा कर दी." -शंभू लाल विट्ठल, अध्यक्ष, विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति

अकबर ने आलमगीरपुर को बसाया: औरंगजेब ने प्रभावित होकर जजिया कर हटाया और आलमगीरपुर बसने के लिए दे दिया. औरंगजेब को आलमगीरपुर बादशाह भी कहा जाता है. पहले गयापाल पंडा समाज के लोगों के घर दूसरी जगहों पर थे. अंदर गया में छिटपुट थे. जागीर मिलने के बाद सभी गयापाल पंडा यहीं आकर रहने लगे.

चार फाटकों की किलेबंदी और सुरक्षा: आलमगीरपुर की जागीर मिलने के बाद भी इसे अंदर गया के नाम से ही जाना जाता है. तब से चार फाटक की किलेबंदी करके गयापाल पंडा समाज के लोग यहां सुरक्षित रह रहे हैं. यह ऐतिहासिक क्षेत्र आज भी पंडा समाज के निवास और पूर्वजों के मोक्ष की स्मृति को संजोए हुए है.

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