ETV Bharat / state

हरियाणा दिवस विशेष: योद्धाओं की धरती से ओलंपिक चैंपियन तक, जानें खेल, व्यापार और स्वर्णिम इतिहास की गाथा

प्रताप सिंह कैरों ना होते तो पहले ही बन गया होता हरियाणा! 1956 में भीमसेन सच्चर के बाद प्रताप सिंह कैरों संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री बने. प्रताप सिंह कैरों पंजाब के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे. इसलिए जब केंद्र सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन का प्रस्ताव दिया और कहा कि "प्रदेश को हिंदी और पंजाबी भाषा के आधार पर बांटा जाए, लेकिन विधानसभा और गवर्नर एक ही रहे और भाषा के आधार पर विधायकों की अलग-अलग कमेटियां बना दी जाए." इस पर पंजाब सरकार ने कमेटियों का गठन तो कर दिया, लेकिन उनकी शक्तियां बेहद कम कर दी. इसलिए केंद्र सरकार का ये फॉर्मूला भी फेल हो गया.

प्रताप सिंह कैरों के फैसले ने दी आंदोलन को हवा: जब भीमसेन सच्चर संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे. उस वक्त प्रताप सिंह कैरों वहां के राजस्व मंत्री थे. उन्होंने भूमि उपयोग अधिनियम के तहत अमृतसर और गुरदासपुर के दलित परिवारों को अंबाला और कुरुक्षेत्र में बसा दिया. जिसका इन क्षेत्रों के दलितों ने भारी विरोध किया. इसके बाद अलग हरियाणा की मांग और तेज हो गई.

सच्चर फॉर्मूला भी नहीं आया काम: राज्य पुनर्गठन आयोग ने भले ही हरियाणा की मांग ठुकरा दी थी, लेकिन आंदोलनकारी अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए थे. जिसे शांत करने के लिए संयुक्त पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला दिया. इसी फॉर्मूले को सच्चर फॉर्मूला कहा गया. सच्चर ने अपने फॉर्मूले में हिसार, करनाल, रोहतक, नारायणगढ़, अंबाला और कांगड़ा को हिंदी भाषी क्षेत्र माना और बाकी बचे हिस्से को पंजाबी भाषी, लेकिन दोनों क्षेत्रों की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया.

फिर बना राज्य पुनर्गठन आयोग: जब भाषा के आधार पर भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को मंजूरी दे दी, तो बाकी राज्यों की मांग भी तेजी से उठने लगी. इसलिए केंद्र सरकार ने 19 दिसंबर 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया. जिसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है. इस आयोग ने सैकड़ों शहरों और कस्बों का दौरा कर हजारों लोगों से बातचीत की और 1956 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन इस आयोग ने भी अलग हरियाणा की मांग को नकार दिया और कहा कि अगर हरियाणा अलग राज्य बना तो उसके पास विकास के लिए कोई संसाधन नहीं होंगे.

इसका असर ये हुआ कि देश की आजादी के वक्त भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं हुआ, लेकिन केंद्र का ये निर्णय जल्द ही टूट गया. क्योंकि 15 दिसंबर 1952 को अलग आंध्र राज्य की मांग को लेकर पोट्टि श्रीरामुलु की अनशन के दौरान मौत हो गई. जिससे अलग आंध्र की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन उग्र हो गया और सरकार को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा.

आजादी के बाद उठी हरियाणा की मांग: आजादी के बाद जब संयुक्त पंजाब के पुनर्गठन और भारत के कई राज्यों में भाषा के आधार पर अलग प्रदेश की मांग उठी, तो एक कमेटी बनाई गई. जिसे जेवीपी कमेटी कहा गया. इस कमेटी में पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे. इस कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को ठुकराते हुए कहा कि "भाषा सिर्फ जोड़ने वाली शक्ति नहीं है. बल्कि एक दूसरे से अलग करने वाली ताकत भी है. क्योंकि अभी देश के विकास पर ध्यान देना जरूरी है. इसलिए अभी हर विघटनकारी शक्ति को हतोत्साहित करना जरूरी है."

हरियाणा दिवस 2025: भले ही हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया हो, लेकिन इस प्रदेश का वर्णन पौराणिक ग्रंथों जैसे- मनुस्मृति, महाभाष्य, बोयण वर्ण सूत्र, वशिष्ठ धर्मसूत्र, विनय पिटक और महाभारत के ग्रंथों में मिलता है. ये प्रदेश नदी-नालों, पर्वतों एवं भूखंडों के नाम तक में भारतीय संस्कृति के गहरे संबंध को प्रकट करता है.

चंडीगढ़: आज हरियाणा दिवस है. 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया हरियाणा आज 60वां जन्मदिन मना रहा है. जब हरियाणा नया राज्य बना, तब इसकी पहचान रेतीले और कीकर के जंगलों के रूप में होती थी. यहां बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर थी, लेकिन आज हरियाणा की पहचान समृद्ध राज्यों में होती है. 59 साल के सफर में हरियाणा ने तरक्की की नई इबारत लिखी है.

जब विधानसभा में हरियाणवी बोलने लगे देवी लाल: फजल अली आयोग की रिपोर्ट में हरियाणा की मांग को स्वीकार नहीं किया गया. जिसके विरोध में चौधरी देवी लाल ने संयुक्त पंजाब की विधानसभा में हरियाणवी में बोलना शुरू कर दिया. इसका वहां बैठे सदस्यों ने विरोध किया. इस पर चौधरी देवी लाल ने कहा कि "मेरे क्षेत्र की जनता यही भाषा समझती है. जिसे आप नहीं समझते." चौधरी देवी लाल के इस भाषण का बड़ा असर हुआ.

हरियाणा से बड़ी थी अलग पंजाब की मांग: दरअसल हरियाणा से पहले से अलग पंजाब की मांग हो रही थी. जिसका नेतृत्व करते हुए 1960 में मास्टर तारा सिंह ने 48 दिन तक अनशन किया. लेकिन उनकी मांग तब भी पूरी नहीं हुई.

कुछ नेता हरियाणा राज्य के गठन के विरोध में थे: अलग हरियाणा की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन का नेतृत्व चौधरी देवी लाल और प्रोफेसर शेर सिंह कर रहे थे. जिसकी वजह से इन नेताओं की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र के ही कई नेता अलग हरियाणा का विरोध भी कर रहे थे जिनमें हरद्वारी लाल, राव बीरेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा शामिल थे. दरअसल ये तीनों नेता प्रताप सिंह कैरों के काफी करीबी माने जाते थे, इसलिए ये हरियाणा गठन के विरोध में थे.

हरियाणा की विशेषताएं (Etv Bharat)

संत फतेह सिंह के अनशन से मिला फायदा! अलग पंजाब की मांग को लेकर भी आंदोलन चरम पर था. 1965 में संत फतेह सिंह अनशन पर बैठ गए. आत्मदाह की धमकी दे दी. इस आंदोलन के दबाव में पंजाब के बंटवारे की मांग जनसंघ को छोड़कर सभी ने मान ली. इसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने पंजाब के बंटवारे को मंजूरी दे दी. 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह के नेतृत्व में एक सीमा आयोग का गठन किया गया.

जिसने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और 3 सितंबर 1966 को तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने पंजाब पुनर्गठन बिल लोकसभा में पेश किया. जिसमें कहा गया कि हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय, विश्वविद्यालय, बिजली बोर्ड और भंडारण निगम एक ही रहेंगे. इसके अलावा चंडीगढ़ दोनों राज्यों की राजधानी होगी. 7 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन बिल लोकसभा से पास हो गया और 18 सितंबर 1966 को राष्ट्रपति ने इस बिल पर मुहर लगाई. ऐसे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बन गया.

आज हरियाणा में 22 जिले हैं. इसके अलावा 90 विधानसभा, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा सीटें आती हैं. हरियाणा में इस बार इतिहास रचते हुए बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है. फिलहाल हरियाणा का आबादी तीन करोड़ के करीब है.

हरियाणा का इतिहास- लड़ा गया महाभारत का युद्ध: हरियाणा दो शब्दों के मेल से बना है. हरि और आना. मतलब भगवान का आना या आगमन. हरियाणा गीता की जन्मभूमि है. हरियाणा की धरा पर ही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था. भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था. जो आज भी लोगों को जीने की राह दिखाता है.

पानीपत की तीन लड़ाईयों का गवाह है हरियाणा: हरियाणा के पानीपत जिले में लड़ी गई तीन लड़ाईयां इतिहास में दर्ज हैं. पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल, 1526 को मुगल सम्राट बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी. इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी.

हरियाणा के पानीपत जिले में लड़ी गई तीन लड़ाईयां इतिहास में दर्ज हैं. पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल, 1526 को मुगल सम्राट बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी. इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई थी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी. पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर, 1556 को मुगल सम्राट अकबर और हेम चंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई थी. इस लड़ाई में भी मुगल सेना की जीत हुई थी और अकबर का साम्राज्य मजबूत हुआ था.

5 नवंबर, 1556 को मुगल सम्राट अकबर और हेम चंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ी गई थी. इस लड़ाई में भी मुगल सेना की जीत हुई थी और अकबर का साम्राज्य मजबूत हुआ था. पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी, 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच लड़ी गई थी. इस लड़ाई में अफ़गानों की जीत हुई थी. इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा हरियाणा क्षेत्र पर बढ़ गया था.

वीरों की धरती है हरियाणा: हरियाणा वीरों की धरती भी कहलाता है. क्योंकि भारतीय सेना में हर दसवां सैनिक इस राज्य से है. यहां वीरों ने शत्रुओं का डटकर सामना किया और देश रक्षा के लिए बड़े से बड़े बलिदान दिए. वीर हेमू, वीर चूड़ामणि, बल्लभगढ़ नरेश नाहर सिंह, राव तुला राम, अमर सेनानी राव कृष्ण गोपाल आदि महान योद्धाओं का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है.

खेल खिलाड़ियों में अव्वल: हरियाणा को मेडल की खान के नाम से भी जाना जाता है. ओलंपिक खेलों में हरियाणा के मेडलों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से ज्यादा है. जो कि देश के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा है. सुशील कुमार, बिजेंदर सिंह, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, रानी रामपाल, सविता पूनिया, अंतिम पंघाल, रवि दहिया और नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी किसी पहचान के मोहताज नहीं है. इन खिलाड़ियों ने हरियाणा की शान में चार चांद लगाए हैं.

अंतरिक्ष में पहुंची हरियाणा की बेटी: कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनीं. अपने अपनी जीवन में दो बार उन्होंने स्पेस मिशन की उड़ान भरी. पहली उड़ान सफल रही. लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते वक्त स्पेस शटल आग में तब्दील हो गया और उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई. कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था. कल्पना अपने चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थीं.

हरियाणा के मुख्य उद्योग: हरियाणा को भारत का सबसे बड़ा ऑटो हब माना जाता है. यहां होंडा, मारुति सुज़ुकी, एस्कॉर्ट्स जैसे प्रमुख ऑटोमोबाइल ब्रैंड्स के उद्योग हैं. हरियाणा में देश की दो-तिहाई कारें, 50% ट्रैक्टर, और 60% मोटरसाइकिल बनती हैं.

आईटी: हरियाणा आईटी और जैव प्रौद्योगिकी सहित ज्ञान उद्योग के लिए एक आधार है.

रेडीमेड सूती वस्त्र: हरियाणा से रेडीमेड सूती वस्त्र प्रमुख निर्यातों में से एक है.

खाद्यान्न: हरियाणा, भारत के दो अन्न भंडारों में से एक है. देश में बासमती चावल के निर्यात में भी इसका 60 प्रतिशत से ज्यादा योगदान है.

इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण, पंचकूला में विनिर्माण, प्रसंस्करण सेवा, और मरम्मत. हरियाणा के पानीपत जिले में एशिया की सबसे बड़ी हैंडलूम मार्केट है. वहीं फरीदाबाद जिले को बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है.

आजादी से पहले हुई हरियाणा के गठन की मांग: वैसे तो हरियाणा की मांग आजादी से पहले से ही हो रही थी, लेकिन हरियाणा से बड़ी मांग अलग पंजाब की थी. 1930 के दशक में महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भाषाई आधार पर राज्य बनाने पर सहमत थे, लेकिन आजादी आते-आते वो भाषाई आधार पर राज्य बनाने का विरोध करने लगे. क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग आजादी के वक्त अलगाव पर उतर आई थी.

इन नेताओं ने किया संघर्ष: अलग हरियाणा के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी. वैसे तो उसमें बहुत से लोग शामिल थे, लेकिन चौधरी देवी लाल और प्रोफेसर शेर सिंह इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे. उस समय हरियाणा के ही कुछ नेता ऐसे भी थे. जो अलग हरियाणा के विरोध में थे. जिसमें राव बीरेंद्र सिंह और भगवत दयाल शर्मा भी शामिल थे. जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने.

हरियाणा की राजनीति: वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है. मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं. 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए. भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की. पार्टी के खाते में 48 सीटें आईं, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिलीं. वहीं, इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीट और निर्दलीय के खाते में 3 सीटें आईं.

ये भी पढ़ें- पंचकूला में हरियाणा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, राज्यपाल और सीएम करेंगे शुभारंभ, संस्कृति और हस्तशिल्प की दिखेगी झलक