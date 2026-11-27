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लाइट एंड साउंड शो में दिखेगा फतेहपुर सीकरी का इतिहास; अभी फ्री में देख सकेंगे कार्यक्रम

लाइट एंड साउंड शो में दिखेगा फतेहपुर सीकरी का इतिहास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: मुगलिया राजधानी रहा फतेहपुर सीकरी का इतिहास फिर से जीवंत होगा. सीकरी के दीवान-ए-आम में लाइट एंड साउंड का लोकार्पण पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शुक्रवार देर शाम करेंगे. आगरा विकास प्राधिकरण ने करीब 9.26 करोड़ रुपए की लागत से इल्यूमिनेशन, ऑडियो सिस्टम और थ्री-डी मैपिंग के साथ लाइट एंड साउंड की स्थापित किया है.

इसमें प्रोजेक्शन मैपिंग, होलोग्राम और लेजर लाइट से फतेहपुर सीकरी का प्राचीन इतिहास और वर्तमान दिखाया जाएगा. इसके साथ ही पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आगरा में यमुना किनारा रोड पर स्थित काली माता मंदिर पर 2.78 करोड रुपए की लागत से कराए गए सौंदरीकरण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे.

बता दें कि मुगल बादशाह अकबर अपनी संतान की चाहत पूरी होने पर आगरा से 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी तक नंगे पैर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास गया था. अकबर ने सन् 1569 में फतेहपुर सीकरी के विकास का काम शुरू कराया. इसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने सन 1571 में आगरा से दूर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई. वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि अकबर ने आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाई. मगर, 14 साल बाद ही उसने फतेहपुर सीकरी छोड़ दी थी. इसकी अहम वजह पेयजल किल्लत के साथ ही धार्मिक और राजनैतिक समस्या थी. फिर आगरा मुगलिया राजधानी बना और आगरा किले से अकबर ने हिंदुस्तान पर राज किया. इस दौरान उसने लाल पत्थर से बुलंद दरवाजा बनाया. शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण कराया. फतेहर सीकरी किला परिसर में तमाम भवन बनवाए. जो इस्लामिक आर्किटेक्चर और बॉटम में हिंदूवादी आर्किटेक्चर हैं. सीकरी का दीवान-ए-आम. (Photo Credit: ETV Bharat) प्राचीन इतिहास देखने को मिलेगा: आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) और पर्यटन विभाग ने मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना के तहत फतेहपुर सीकरी स्थित दीवान-ए-आम में साउंड एंड लाइट शो शुरू करने की योजना बनाई थी. जो करीब 9.26 करोड़ रुपये की योजना है. एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि फतेहपुर सीकरी के दीवान-ए-आम में लाइट एंड साउंड का काम पूरा हो चुका है. जहां पर प्रोजेक्शन मैपिंग, होलोग्राम और लेजर लाइट से तैयार किए शो में फतेहपुर सीकरी का प्राचीन इतिहास और वर्तमान देखने को मिलेगा. इसमें मुगल काल से पहले सीकरी कैसी थी, मुगल काल, ब्रिटिश से वर्तमान तक देखने को मिलेगा. सीकरी में आगरा गेट पर फसाड लाइटिंग, आइलैंड एवं सेंट्रल वर्ज और आईलैंड से आगरा गेट तक सुंदरीकरण और कलाकृतियां (स्कल्पचर) लगाने का काम भी पूरा हो गया है.