लाइट एंड साउंड शो में दिखेगा फतेहपुर सीकरी का इतिहास; अभी फ्री में देख सकेंगे कार्यक्रम
इसमें मुगल काल से पहले सीकरी कैसी थी, मुगल काल, ब्रिटिश से वर्तमान तक देखने को मिलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:44 AM IST
आगरा: मुगलिया राजधानी रहा फतेहपुर सीकरी का इतिहास फिर से जीवंत होगा. सीकरी के दीवान-ए-आम में लाइट एंड साउंड का लोकार्पण पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शुक्रवार देर शाम करेंगे. आगरा विकास प्राधिकरण ने करीब 9.26 करोड़ रुपए की लागत से इल्यूमिनेशन, ऑडियो सिस्टम और थ्री-डी मैपिंग के साथ लाइट एंड साउंड की स्थापित किया है.
इसमें प्रोजेक्शन मैपिंग, होलोग्राम और लेजर लाइट से फतेहपुर सीकरी का प्राचीन इतिहास और वर्तमान दिखाया जाएगा. इसके साथ ही पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आगरा में यमुना किनारा रोड पर स्थित काली माता मंदिर पर 2.78 करोड रुपए की लागत से कराए गए सौंदरीकरण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे.
बता दें कि मुगल बादशाह अकबर अपनी संतान की चाहत पूरी होने पर आगरा से 35 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी तक नंगे पैर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के पास गया था. अकबर ने सन् 1569 में फतेहपुर सीकरी के विकास का काम शुरू कराया. इसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने सन 1571 में आगरा से दूर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाई.
वरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि अकबर ने आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाई. मगर, 14 साल बाद ही उसने फतेहपुर सीकरी छोड़ दी थी. इसकी अहम वजह पेयजल किल्लत के साथ ही धार्मिक और राजनैतिक समस्या थी.
फिर आगरा मुगलिया राजधानी बना और आगरा किले से अकबर ने हिंदुस्तान पर राज किया. इस दौरान उसने लाल पत्थर से बुलंद दरवाजा बनाया. शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण कराया. फतेहर सीकरी किला परिसर में तमाम भवन बनवाए. जो इस्लामिक आर्किटेक्चर और बॉटम में हिंदूवादी आर्किटेक्चर हैं.
प्राचीन इतिहास देखने को मिलेगा: आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) और पर्यटन विभाग ने मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना के तहत फतेहपुर सीकरी स्थित दीवान-ए-आम में साउंड एंड लाइट शो शुरू करने की योजना बनाई थी. जो करीब 9.26 करोड़ रुपये की योजना है.
एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि फतेहपुर सीकरी के दीवान-ए-आम में लाइट एंड साउंड का काम पूरा हो चुका है. जहां पर प्रोजेक्शन मैपिंग, होलोग्राम और लेजर लाइट से तैयार किए शो में फतेहपुर सीकरी का प्राचीन इतिहास और वर्तमान देखने को मिलेगा.
इसमें मुगल काल से पहले सीकरी कैसी थी, मुगल काल, ब्रिटिश से वर्तमान तक देखने को मिलेगा. सीकरी में आगरा गेट पर फसाड लाइटिंग, आइलैंड एवं सेंट्रल वर्ज और आईलैंड से आगरा गेट तक सुंदरीकरण और कलाकृतियां (स्कल्पचर) लगाने का काम भी पूरा हो गया है.
अभी फ्री रहेगा शो: एडीए अधिकारियों के मुताबिक, फतेहपुर सीकरी लाइट एंड सांउड शो अभी फ्री रहेगा. जिससे इस शो का प्रचार-प्रसार किया जाए. जब पर्यटक और स्थानीय लोग शो में रूचि लेंगे तो एडीए की ओर से इस शो के लिए टिकट लगाई जाएगी.
जो भारतीय पर्यटकों के लिए 50 रुपए और विदेशी पर्यटकों के लिए 150 रुपए की रह सकती है. इसका लोकार्पण शुक्रवार शाम छह बजे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह करेंगे. लोकार्पण कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही पर्यटक भी मौजूद रहेंगे.
फतेहपुर सीकरी का प्राचीन इतिहास: आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह बताते हैं कि आजमन यही जानता है कि फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया था. मगर, फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर है. जो बाबर से पहले ही अस्तित्व था.
आगरा गजेटियर में लिखा है कि सीकरी में बड़गूजर राजपूत चंद्रराज बसे थे. बड़गूजरों की जो शाखा सीकरी में बसी थी, उसे ही सिकरवार कहते हैं. आज भी सीकरी के आसपास के क्षेत्र में सिकरवार क्षत्रियों के गांव सबसे अधिक हैं.
सिकरवार राजाओं ने सीकरी को बसाया था. इसका इतिहास उससे भी प्राचीन है. बीर छबीली टीला के उत्खनन में छठी शताब्दी की जैन यक्षिणी अंबिका, जैन तीर्थंकर आदिनाथ, संभवनाथ व पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं मिली थीं.
11वीं शताब्दी की जैन सरस्वती (श्रुति देवी) की प्रतिमा भी यहां पर उत्खनन में मिली. मुगल तो भारत में बाबर के 1526 में हिंदुस्तान आने पर आए. यह प्राचीन शहर है, जिसका नाम विजयपुर सीकरी था.
यह भी पढ़ें: यूपी बोर्ड परीक्षा कब से होगी, इस बार कितने सेंटर?, जानिए