छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास, अस्थायी हॉल से भव्य भवन तक

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 25 साल के सफर में राज्य के हर दौर को देखा.

CHHATTISGARH ASSEMBLY
छत्तीसगढ़ विधानसभा (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 12, 2025 at 11:43 AM IST

Updated : November 12, 2025 at 11:56 AM IST

प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह वर्ष एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है. 18 नवंबर 2025 को रायपुर स्थित वर्तमान विधानसभा परिसर में विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा. इसके बाद अगला विधानसभा सत्र नवा रायपुर स्थित नए और भव्य विधानसभा भवन में लगेगा.

साल 2000 में राज्य गठन के बाद से विधानसभा भवन, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा है. यहीं से राज्य ने अपनी पहली नीतियां बनाईं. पहला बजट पारित किया और जनता के प्रतिनिधित्व का असली अर्थ साकार हुआ. इस भवन ने 25 वर्षों में कई मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों, विपक्ष के नेताओं और सैकड़ों विधायकों को आते-जाते देखा है. अब यह स्वयं इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है.

Chhattisgarh Assembly
18 नवंबर को विधानसभा परिसर में विदाई समारोह (ETV Bharat Chhattisgarh)

पूर्व प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने साझा की यादें: छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि साल 2001 में उनकी सेवा छत्तीसगढ़ विधानसभा में ट्रांसफर हुई थी और वे 31 मार्च 2022 तक यहां कार्यरत रहे. लगभग 22 वर्षों तक उन्होंने विधानसभा के काम को नजदीक से देखा. प्रथम विधानसभा से लेकर पंचम विधानसभा तक उन्हें काम करने का अवसर मिला.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का इतिहास (ETV Bharat Chhattisgarh)

गंगराड़े ने बताया कि जब वे मध्य प्रदेश विधानसभा से छत्तीसगढ़ आए थे, तब अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे और पदोन्नति पाते-पाते वे प्रमुख सचिव के पद तक पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्षों — राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रेमप्रकाश पांडेय, धरमलाल कौशिक, गौरीशंकर अग्रवाल और डॉ. चरणदास महंत के साथ काम करने का अनुभव साझा किया. साथ ही, उन्हें कई मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम करने का अवसर मिला.

पहला सत्र, अस्थायी हॉल से शुरुआत: गंगराड़े ने बताया कि राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में आयोजित किया गया था. यह अस्थायी व्यवस्था के तहत संपन्न हुआ था. राज्य के इतिहास का यह पहला सत्र था, जिसने विधायी यात्रा की औपचारिक शुरुआत की.

Chhattisgarh Assembly
अस्थायी हॉल से हुई थी पहले सत्र की शुरुआत (ETV Bharat Chhattisgarh)

स्थायी भवन की तलाश और चयन की प्रक्रिया: पहले सत्र के बाद विधानसभा के लिए एक स्थायी भवन की जरूरत महसूस की गई. इस दौरान रायपुर में उपलब्ध सरकारी भवनों का निरीक्षण किया गया और भवन चुना गया. वर्तमान में जो भवन, विधानसभा परिसर है, वह पहले भारत सरकार के 'राजीव गांधी जलग्रहण मिशन' का कार्यालय था. इस भवन को विधानसभा के लिए चयनित किया गया और इसे विधानभवन के मुताबिक रूपांतरित किया गया.

27 फरवरी 2001, वर्तमान भवन में पहला सत्र: गंगराड़े ने बताया कि 27 फरवरी 2001 को इस भवन में विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ. राज्य की दृष्टि से यह दूसरा सत्र था. क्योंकि पहला सत्र राजकुमार कॉलेज में संपन्न हुआ था. यह भवन मूलतः एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन बाद में विधानसभा की गरिमा और आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें परिवर्तन किए गए.

विधानसभा भवन में सुविधाओं का विकास: गंगराड़े ने कहा कि इस भवन में विधायकों, अधिकारियों और जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई नए निर्माण किए गए. महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई. राष्ट्रीय प्रतीक “सत्यमेव जयते” लगाया गया और दर्शक दीर्घा, अधिकारी दीर्घा सहित आवश्यक सभागारों का निर्माण किया गया. चूंकि यह भवन शहर से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर था, इसलिए सदस्यों की सुविधा के लिए चिकित्सालय, रेलवे आरक्षण काउंटर और पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था की गई. धीरे धीरे यह परिसर पूर्ण विधानसभा भवन के रूप में विकसित हुआ.

पहला बजट सत्र और विधायी परंपरा की शुरुआत: वर्तमान विधानसभा भवन में आयोजित दूसरा सत्र, बजट सत्र था. इसी सत्र में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बजट 2001-2002 प्रस्तुत किया गया. इसके बाद से इस भवन में ही राज्य की हर महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चा, बजट और सत्र आयोजित किए जाते रहे.

दो कमरों से भव्य भवन तक की यात्रा: गंगराड़े ने बताया कि राज्य गठन के शुरुआती दिनों में डीकेएस हॉस्पिटल में मंत्रालय संचालित होता था और वहीं के दो कमरों से विधानसभा सचिवालय की शुरुआत हुई थी. उन्होंने गर्व से कहा, "दो कमरों से शुरू हुई हमारी यात्रा आज नए विधानसभा के विशाल भवन तक पहुंची है. नया भवन देश की अन्य विधानसभाओं से ज्यादा सुंदर और भव्य है."

कोरोना काल की चुनौती और सावधानी: गंगराड़े ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान विधानसभा सत्र आयोजित करना बहुत चुनौतीपूर्ण था. उस समय विधानसभा में सीटें पास-पास थीं. एक सोफे पर तीन से चार सदस्य बैठते थे. महामारी के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए सीटों को अलग किया गया. दो-दो सीट वाले सोफे लगाए गए और उनके बीच में ग्लास पार्टीशन किया गया ताकि इंफेक्शन से बचा जा सके. इन व्यवस्थाओं के चलते विधानसभा की कार्यवाही निरंतर चलती रही और एक भी सत्र रद्द नहीं करना पड़ा.

Chhattisgarh Assembly
छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े (ETV Bharat Chhattisgarh)

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विशेष सत्र: महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को विधानसभा में दो दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया. इस सत्र में महात्मा गांधी के जीवन और विचारों पर विस्तृत चर्चा हुई. विधानसभा परिसर में गांधी प्रदर्शनी लगाई गई और एकल नाट्य भी प्रस्तुत किया गया. इस दिन मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, राज्यपाल और विधानसभा सदस्य कोसा के कुर्ता-पायजामा, जैकेट और महिला सदस्य साड़ी पहनकर विधानसभा पहुंचे. यह परंपरागत आयोजन राज्य सहित पूरे देश में सराहा गया.

पेपरलेस की दिशा में कदम: गंगराड़े ने बताया कि पूरी तरह पेपरलेस प्रणाली अपनाना संभव नहीं था, इसलिए लेस पेपर की दिशा में कदम बढ़ाए गए. विधानसभा का एक पोर्टल तैयार किया गया, जिसमें सदस्य अपने प्रश्न ऑनलाइन भेजते थे. संबंधित विभाग उनके उत्तर ऑनलाइन देते थे और वही उत्तर प्रेस तक भी डिजिटल माध्यम से पहुंचाए जाते थे. इस प्रक्रिया से समय, श्रम और कागज की काफी बचत हुई. ध्यानाकर्षण सूचनाओं को भी ऑनलाइन करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया गया.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन से मिली पहचान: गंगराड़े ने बताया कि नया राज्य होने के बावजूद छत्तीसगढ़ विधानसभा ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलन आयोजित किए. पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के साथ ही एशियाई स्तर का सम्मेलन भी आयोजित किया गया. इससे छत्तीसगढ़ विधानसभा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान और सराहना मिली.

गर्भगृह प्रवेश निषेध नियम, छत्तीसगढ़ की अनूठी पहल: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने एक अनूठा नियम लागू किया, जिसके तहत यदि कोई सदस्य गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा. यह नियम 2001 में प्रतिपक्ष के तत्कालीन प्रस्ताव पर सहमति से लागू किया गया था. इस नियम का पालन आज भी किया जा रहा है. यह व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जा रही है.

तीन राष्ट्रपतियों का आगमन, गौरव का क्षण: गंगराड़े ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में अब तक तीन राष्ट्रपतियों ने आकर सदन को संबोधित किया है. सबसे पहले डॉ. एपीजे. अब्दुल कलाम, उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और फिर वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा को संबोधित किया. यह राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है.

लोकतंत्र की मिसाल, नेताओं की यात्रा: गंगराड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति लोकतांत्रिक परंपराओं की मिसाल है. अजीत जोगी पहले मुख्यमंत्री रहे और बाद में विधायक के रूप में सदन में उपस्थित रहे. वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले मध्यप्रदेश में विधायक रहे, फिर सांसद बने, केंद्र में मंत्री बने और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं. वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी पहले अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक रहे, बाद में मुख्यमंत्री बने और अब विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं.

इतिहास बनने जा रहा है यह भवन: गंगराड़े ने कहा कि दो कमरों से शुरू हुई यह यात्रा अब नवा रायपुर के विशाल और आधुनिक विधानसभा भवन तक पहुंच चुकी है. रायपुर का पुराना विधानसभा भवन, अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है. एक ऐसा भवन, जिसने छत्तीसगढ़ की 25 साल की लोकतांत्रिक यात्रा को देखा, अनेक बदलावों का साक्षी बना और जनता की आवाज को विधान में परिवर्तित करने का कार्य किया.

