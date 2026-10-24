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अमेठी: ढहती किले की दीवारें, संकट में महलों का वजूद, जानिए रियासत का क्या है इतिहास?

अमेठी: किले, राजमहल और प्राचीन बावलियां कभी अमेठी की शान और समृद्ध इतिहास की पहचान थे. भूपति भवन से लेकर रायपुर-फुलवारी के प्राचीन किले और मुसाफिरखाना क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों तक अमेठी अपने भीतर सदियों पुरानी विरासत समेटे हुए है. अब वक्त के साथ इन धरोहरों पर संकट मंडरा रहा है. इमारतों की दीवारें जर्जर हो रही हैं. उपेक्षा और रखरखाव की कमी के चलते ये अपना अस्तित्व खोने की कगार पर हैं. जल संरक्षण की मिसाल रही रामनगर की बावली भी बदहाली का सामना कर रही है. अमेठी की ऐतिहासिक विरासत की पड़ताल करती ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...

अमेठी रियासत की स्थापना 966 ईस्वी में कछवाहा वंश के राजा सोढ़ देव द्वारा की गई मानी जाती है. इतिहासकारों के मुताबिक, राजा सोढ़ देव ग्वालियर से अयोध्या आ रहे थे. अयोध्या पहुंचने के पूर्व रास्ते में उनको यह क्षेत्र मिला. यहां पहले भर शासकों का शासन था. उनको पराजित करके उन्होंने यहां अपने साम्राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी रायपुर-फुलवारी को बनाया. 1743 ईस्वी में नवाब सफदरजंग ने अमेठी पर आक्रमण किया. उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी रामनगर को स्थानांतरित की और वहां पर 1893 ईस्वी में भूपति महल की स्थापना की. इसके संस्थापक राजा गुरुदत्त सिंह थे. यह राजमहल स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है. इसमें बड़ी-बड़ी दीवारें, बंद दरवाज़े और आंगन शामिल हैं. इसमें ऊपर कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि बाघ और चीता भी उस महल में रखे जाते थे. यह बड़ा भव्य महल है. यह वास्तुकला के संदर्भ में इंडो-इस्लामी परंपरा का मिश्रण भी है. वर्तमान में उसकी स्थिति ठीक नहीं है. यद्यपि इस वंश के अंतिम शासक संजय सिंह हैं, लेकिन जिस महल की भव्यता उस समय थी, वो आज नहीं है.

जानिए अमेठी के बारे में (Photo Credit; ETV Bharat)

राम नगर स्थित बावली

बावली एक ऐसा कूप होती है, जिसमें जल संरक्षण की व्यवस्था की जाती है. उस समय वहां के शासक भगवान बक्श सिंह थे. उन्होंने लगभग 200 वर्ष पहले एक बावली का निर्माण करवाया. 19वीं शताब्दी में उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा था. उस सूखे से निजात पाने के लिए इस बावली का निर्माण हुआ. इसमें एक लोहे का बड़ा तवा रखा गया था, जिससे कि जल का संतुलन बना रहे और इसमें शीतलता भी बनी रहे. इतिहासकारों का मानना है कि इसमें एक ऐसी सुरंग भी थी, जिसके माध्यम से राजपरिवार के लोग सुरक्षात्मक दृष्टि से आते-जाते रहते थे. यह बावली जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और उस समय बहुत भव्य थी. न केवल राजपरिवार के लोग, अपितु आम जनमानस भी इस बावली का लाभ उठाता था. वर्तमान में यह बड़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है.

विरासतें (Photo Credit; ETV Bharat)

ब्रिटिश काल एवं स्वतंत्रता आंदोलन

इतिहासकार डॉ जिंतेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम से यहां के स्थानीय राजपरिवारों से गहराई से नाता है. राजा लाल माधव सिंह ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया. क्रांतिकारियों को शरण दी थी. अमेठी की मुसाफिरखाना तहसील स्थित कादूनाला वन क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और स्वतंत्रता सेनानियों के मध्य एक भीषण संघर्ष हुआ था, जिसमें कई वीर शहीद हुए थे.

गौरीगंज बाजार की स्थापना

अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज बाजार की स्थापना ब्रिटिश काल में शासक राजा लाल माधव सिंह द्वारा की गई थी. अवध के नवाबों के पतन के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भी यहां के तालुकेदार काफी हद तक स्वतंत्र रहे और ग्रामीण जीवन तथा राजस्व व्यवस्था में उनका प्रभाव बना रहा.

महल का विशाल प्रांगण (Photo Credit; ETV Bharat)

भूपति भवन

अमेठी के रामनगर में स्थित एक भव्य एवं ऐतिहासिक महल है. इसे 1893 ई० में अमेठी रियासत के तत्कालीन राजा गुरुदत्त सिंह ने निर्मित कराया था. यह राजघृत वास्तुकला और शाही विरासत का उत्कृष्ट नमूना है.

रामपुर-फुलवारी का प्राचीन किला

अमेठी रियासत के शासक पहले रामपुर-फुलवारी में निवास करते थे. यहां का प्राचीन किला था. वर्तमान समय में यहां कॉलेज संचालित हो रहा है. इसके सामने ही मां देवी पाटन का मंदिर है. जहां आज भी इलाके के लोग पूजन हवन करते हैं. यह अमेठी राजघराने का मूल निवास है.