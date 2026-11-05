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कानपुर मेट्रो में रचा जा रहा इतिहास: बर्रा-7 चौराहे पर शुरू हुआ सबसे लंबा ओपन वेब ट्रस गर्डर का काम

कानपुर मेट्रो में रचा जा रहा इतिहास. ( ईटीवी भारत )

कानपुर: कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर-2 में बर्रा-7 चौराहे पर इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल कायम की जा रही है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. व्यस्ततम चौराहे पर जमीन से लगभग 13.7 मीटर की ऊंचाई पर, जहां सबसे नीचे सड़क, उसके ऊपर बर्रा-7 व बर्रा-8 बाईपास का फ्लाईओवर है. अब उन सबके ऊपर से मेट्रो ट्रेन को गुजारने की तैयारी पूरी हो चुकी है. यूपीएमआरसी ने यहां 67.50 मीटर लंबे विशेष 'ओपन वेब ट्रस गर्डर' के इरेक्शन का काम शुरू कर दिया है.

यह दोनों कॉरिडोरों को मिलाकर कानपुर मेट्रो के इतिहास में इस्तेमाल होने वाला अब तक का सबसे लंबा स्टील स्पैन है बिना किसी बीच के खंभे के खड़े किए जाने वाले इस 22.5 मीटर ज्यादा लंबे धनुषाकार जालीदार गर्डर की 'पुल-पुश' तकनीक से स्थापना अपने आप में एक बड़ा इंजीनियरिंग अजूबा साबित हो रही है.

कानपुर मेट्रो में रचा जा रहा इतिहास. (ईटीवी भारत) तीन मंजिला ट्रैफिक और इंजीनियरिंग की अनोखी चुनौती यह पूरा प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहां जमीन से लेकर आसमान तक यातायात के तीन अलग-अलग स्तर हैं. सबसे नीचे बर्रा-7 चौराहा है, उसके ठीक ऊपर बर्रा-7 और बर्रा-8 का फ्लाईओवर/बाइपास है, और अब इन सबके ऊपर लगभग 13.7 मीटर की ऊंचाई पर मेट्रो वायाडक्ट गुजरेगा. यातायात की आवाजाही को बिना बाधित किए इस भारी-भरकम स्टील संरचना को खड़ा करना इंजीनियरों के लिए बड़ी चुनौती थी. इसके लिए मौके पर एक अस्थायी स्टील सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसकी मदद से गर्डर के हिस्सों को जोड़कर असेंबल किया जा रहा है. क्या है ओपन वेब ट्रस गर्डर और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आमतौर पर कानपुर मेट्रो में लगभग 27 मीटर लंबे प्री-कास्ट कंक्रीट 'यू-गर्डर' का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जहां बड़े चौराहे, फ्लाईओवर या रेलवे ट्रैक जैसी बाधाएं आती हैं और बीच में पिलर बनाना संभव नहीं होता, वहां विशेष स्टील संरचनाओं का सहारा लिया जाता है.