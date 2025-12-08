ETV Bharat / state

हिमाचल का ये शख्स पंजाब तक के राजाओं को देता था कर्ज, शिमला बस स्टैंड समेत ऊना-कांगड़ा में लोगों को दान की जमीनें

पूरणमल जी की पांचवी पीढ़ी की सदस्य भारती कुठियाला बताती हैं कि 'करीब 1860 में अपने पिता निधानमल जी के साथ पूरणमल शिमला आए थे. पढ़े-लिखे, समझदार और व्यापार में निपुण होने के कारण वह जल्दी ही परिवार के कामकाज में शामिल हो गए. उनके परिवार के विकास कार्यों, ज़मीनों, खेती, सामाजिक योगदान और रोजगार देने की प्रवृत्ति के कारण हरोली इलाके को कभी कुठियाला नगर” कहा जाता था.'

पूरणमल कुठियाला का जन्म 1836 में हरोली (आज का ऊना जिला) में हुआ था. उनके पूर्वज इस इलाके में बसने वाले शुरुआती परिवारों में थे. धीरे-धीरे उनकी पहचान हरोली के सामाजिक और आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में बनी. पूरणमल जी ने हरोली में सबसे पहली विशाल हवेली बनवाई. ये हवेली ऊंचे स्थान पर राय बहादुर जोधामल मार्ग के ऊपर स्थित थी. ये हवेली आज भी मौजूद है. ये हवेली हरोली की पहचान थी जिसे यहां के लोग आज भी गर्व से याद करते हैं.

राय साहिब पूरणमल कुठियाला ने धन को अपनी शान नहीं, बल्कि समाज की सेवा का माध्यम बनाया. शिमला, कागड़ा और ऊना में लोगों को जमीनें दान दी. यहां तक कि वो राजाओं महाराजाओं की भी आर्थिक मदद करते थे या यूं कहें कि लोन देते थे. उनके वैभवता और संपन्नता इतनी थी कि राजाओं के खजाने और महल भी छोटे लगते थे. पूरणमल जी का नाम अब शायद नई पीढ़ी कम जानती है, लेकिन एक समय था जब वह रियासतों के सबसे बड़े वित्तदाता, शिमला के सबसे सम्मानित कारोबारी, हरोली के समाज सुधारक, और महान दानी माने जाते थे. उनकी उदारता इतनी बड़ी थी कि 1932 में उनके निधन पर शिमला के डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी अवकाश घोषित कर दिया था. यह सम्मान ब्रिटिश काल में किसी आम नागरिक को शायद ही मिला हो. पूरणमल कुठियाला की कहानी यह बताती है कि संपत्ति का असली मूल्य तब है जब वह समाज पर खर्च हो. उन्होंने यही किया जमीन दी, पानी दिया, नौकरियां दीं, और ऐसे काम किए जो उस समय असंभव माने जाते थे.

शिमला: जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, तो राजाओं-महाराजाओं के नामों का ही जिक्र आता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए किसी तख्त या ताज की जरूरत नहीं होती. शिमला और हरोली की धरती पर ऐसा ही एक नायक थे जिनका नाम शिमला से पंजाब तक लोगों की जुबान पर रहता था और हजारों कानों ने उनके दयालुता, दानवीरता के किस्से सुने थे. इतना ही नहीं अंग्रेज हो या राजा-महाराज उनके नाम सम्मान और इज्जत से लेते थे. ये अपने कर्मों की ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं. इनका नाम था राय साहिब पूरणमल कुठियाला.

भारती कुठियाला आगे बताती हैं कि '1864 में शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बना. अचानक व्यापार बढ़ा और अवसर पैदा हुए. निधानमल जी ने पूरणमल जी को अपने साथ रखने लगे. निधानमल जी ने पूरणमल को व्यापार शुरू करवाया. 1875 में Upper Ridge के बाजार में भीषण आग लगी, जिससे कई दुकानें जलीं, उस समय वो एडवर्ड गंज में शिफ्ट हो गए. फिर पूरणमल ने अंबाला, लाहौर और दिल्ली तक सप्लाई चेन तैयार की. ब्रिटिश प्रशासन भी उनसे प्रभावित रहता था क्योंकि वह कारोबार में अनुशासन, गुणवत्ता और समय की पाबंदी का पूरा ध्यान रखते थे. पूरणमल जी से अंग्रेज अफसर भी इतना प्रभावित हुए थे कि 1911 में राजा-रजवाड़ों के साथ उन्हें भी दिल्ली दरबार बुलाया गया. शिमला से उस समय दो अंग्रेजी बोलने वाले युवक और पूरणमल जी दिल्ली दरबार गए थे. वहां उन्हें ब्रिटिश सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी जो उस समय अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान था.'

धार्मिक स्वभाव के कारण उन्होंने 1888–89 में एडवर्ड गंज के सनातन धर्म मंदिर और अपने गांव हरोली में मंदिर निर्माण में बड़ा योगदान दिया. वह धर्म, शिक्षा और सेवा तीनों में विश्वास रखते थे. इसी सोच को उन्होंने जीवन भर निभाया. भारती कुठियाला बताती हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक पूरणमल कुठियाला का नाम रियासतों के सबसे बड़े वित्तदाता के रूप में जाना जाता था. उन्हें फाइनेंसर भी कहा जाता था. जिन रियासतों को उन्होंने वित्त दिया उसमें पंजाब से लेकर हिमाचल तक की रिसायतें शामिल थीं.

भारती कुठियाला (ETV Bharat)

इन रिसायतों को दिया धन

पटियाला (सबसे बड़ा सिख राज्य)

मंडी

जुब्बल

कोटखाई

क्योंथल

भगत

मलेरकोटला

कोटि रियासत

महाराजा जम्मू

करोड़ों में थी संपत्ति

उस दौर में बैंक नहीं होते थे. राजा-महाराजा पैसे का प्रबंधन, कर्ज़, खजाने की सुरक्षा सब कुछ ऐसे ही भरोसेमंद लोगों से कराते थे. भारती कुठियाला बताती हैं कि पूरणमल कुठियाला इस क्षेत्र के सबसे सक्षम और विश्वसनीय नाम थे. उनके पुत्र रायजादा लाला कडूमल कुठियाला भी उनके साथ रहते और व्यवसाय संभालते थे. 1920 में उनकी सफलता चरम पर थी. उनके पास शिमला के लोअर बाजार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा, ब्रिटिश होटल, बोर्डिंग हाउस, छोटे-छोटे लॉज और उस US क्लब वाला इलाका शामिल हैं उनका ही था. इसके अलावा भी उनके पास आस-पास कई और संपत्तियां और व्यावसायिक भवन मौजूद थे. दान करने के बाद भी 1920 में उनकी संपत्ति का अनुमानित मूल्य 3.5 करोड़ रुपये था से अधिक था. 2025 में इसका अनुमानित मूल्य: लगभग 1000 करोड़ रुपये (1 अरब) बनता है, लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी उन्होंने निजी विलासिता में नहीं, जनकल्याण में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी.

ऊना का हरोली कस्बा (ETV Bharat)

हरोली वाटरवर्क्स ट्रस्ट से गांव में पानी की व्यवस्था

1920 के दशक में जब बड़े शहरों तक में पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचता था, पूरणमल जी ने अपने गांव को स्वच्छ पानी देने का सपना देखा. उन्होंने निजी जमीन दान की. वाटरवर्क्स ट्रस्ट बनाया और गांव में पाइपलाइन से पानी की व्यवस्था करवाई. इसका निर्माण और रखरखाव खुद करवाया. आज भी यह ट्रस्ट काम कर रहा है और हरोली के लोग इसे आशीर्वाद की तरह देखते हैं.

शिमला में बनी पूरणमल के नाम की धर्मशाला (ETV Bharat)

शिमला बस स्टैंड के लिए भूमि दान

भारती कुठियाला बताती हैं कि उन्होंने शिमला के बीचों-बीच की प्राइम लोकेशन बिना किसी मुआवजे पूरी तरह सार्वजनिक हित में सरकार को दे दी आज लाखों लोग इसी भूमि पर बने बस स्टैंड से यात्रा करते हैं, जिसे लोग आज पुराने बस स्टैंड के नाम से जानते हैं. पूरणमल जी एक प्रगतिशील किसान भी थे. वह और उनके पुत्र कडूमल जी दालें, सब्जियाँ, फल, मसालों की खेती करते थे. उनका सिद्धांत साफ था उपज का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाता था, अमीरों को बेचा जाता था. उन्होंने कांगड़ा और ऊना में अपनी कई ज़मीनें जरूरतमंदों को दान कर दीं. रिश्तेदारों को भी जमीनें दीं ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें.

वित्तपोषक भी थे पूरणमल कुठियाला (ETV Bharat)

सुभाष सूद (स्थानीय निवासी) का कहना है कि 'हरोली के बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि अकाल, बीमारी या आर्थिक संकट में कुठियाला परिवार कैसे हर घर तक अनाज भेजता था. वाटरवर्क्स ट्रस्ट आज भी यहां की रीढ़ है. हमारे लिए कुठियाला नगर सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान है.

1932 में हुआ निधन

सुभाष सूद बताते हैं कि 1920 के बाद उनकी सेहत बिगड़ने लगी. 1932 में शिमला में उनका निधन हुआ. उनके सम्मान में डीसी शिमला ने शोक में पूरे शहर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया. ऐसा सम्मान किसी साधारण भारतीय को ब्रिटिश शासन काल में दुर्लभ ही मिला होगा. उनकी सबसे बड़ी बिरासत हरोली का पानी, शिमला का बस स्टैंड, गरीबों का सहारा, रियासतों की आर्थिक स्थिरता इन सबमें पूरणमल जी की छाप आज भी जीवित है.

